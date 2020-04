/ / / Denuncian violencia de Seguridad Ciudadana Municipal de Morteros

Un joven en estado de ebriedad habría sido golpeado por un integrante del Servicios de Seguridad Ciudadana Municipal en inmediaciones de la sede del Centro Vecinal Sucre. El hecho de violencia institucional habría ocurrido en presencia de un efectivo policial, pero no se informó que se haya dado intervención a la fiscalía.

Este nuevo suceso de violencia institucional protagonizado por un efectivo dependiente de la municipalidad de Morteros fue denunciado por el presidente del Centro Vecinal Sucre, Dario Galfre , en declaraciones formuladas al programa “Sin Barreras” que se emite a través de FM 93.7 “La Base”.

Dario Galfre narró que momentos después que saliera de la sede del Centro Vecinal hacia la vivienda de un vecino, se encontraban debajo de una planta en el predio del Centro Vecinal, dos jóvenes, pasando un auto de Seguridad Ciudadana sin parar, a los cinco minutos llega al lugar otro auto de seguridad urbana con un móvil policial.

Prosiguió narrando “Cuando llegan a uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar lo mandan a la casa y al otro el efectivo de seguridad ciudadana, se le fue de atrás lo tomo del ´cogote´, tirándolo al piso, ahí le aplica tres o cuatro patadas, hasta que el policía se le tira arriba”, aclaró al mismo tiempo que vecinos que se encontraban observando y filmaron todo.

“Una persona ebria que estaba sin defensa que te arrastren arriba un ripio, la gente salió afuera, chiquitos que lloraban, fue una forma exagerada de actuar, no sé si hay algo personal contra el joven, pero no es la forma de actuar de alguien de seguridad”, contando que intervino al igual que otros vecinos por considerar que no es la forma de actuar, aclarando que el policía que se encontraba en el lugar en ningún momento forcejeo con el joven, todo lo hizo el integrante de Seguridad Ciudadana.

Señaló que en otra circunstancia vio a través de un video como un integrante de Seguridad Ciudadana le pegaba a un chico, y “ahora el que pegó, está manejando el móvil como un héroe. En cualquier ciudad a alguien que pegue lo echan, acá pasea como héroe”.

Al mismo tiempo indico que en el barrio sufren muchos robos de garrafas, que no pueden dejar las bicicletas afuera por que se las roban, señalando que cuenta con una propuesta para resolver la inseguridad, pero “o quiero que con esto ahora se la agarren contra el barrio y nos cierren las puertas”.

Por otra parte consideró que “todo Morteros incumple con la cuarentena, como lo hizo este chico, en las redes sociales se ven las juntadas de asados de gente de alta gama en las piletas, entonces no busquemos en los barrios solamente. Si seguridad tiene que salir a pegar a todos aquellos que no cumplen, sería un quilombo la ciudad”

“Con esto no estoy defendiendo al joven que no cumplió con la cuarentena, pero No justifiquemos la violencia” y al mismo tiempo pidió a los habitantes de su barrio que cumplan con la cuarentena, porque Seguridad Ciudadana y la policía anda a las vueltas como si fuese un barrio de delincuentes, eso no me gusta para mi barrio. No quiero que se la agarren con migo desde la municipalidad, porque cuando uno habla, te empiezan a cerrar puertas”.

