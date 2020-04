/ / Denunciaron al traumatológo: Realizan estudios a 53 personas por Coronavirus

En la jornada de hoy realizan el hisopado a alrededor de medio centenar de personas de Morteros, Brinkmann, Freyre y Suardi que habrían tenido contacto con el traumatólogo que dio positivo por coronavirus los estudios realizados al médico domiciliado en San Francisco que salió a recorrer la zona para atender a pacientes en su mayoría solo para consultas.

Por otra parte una mujer habría presentado una denuncia penal presentando una receta que probaría que el traumatólogo dentro de los días que se debería haber encontrado cumpliendo el aislamiento, habría estado atendiendo.

Las personas que fueron puestas en aislamiento estricto y controlado son pacientes, empleados de clínicas y profesionales médicos, entre ellos el secretario de salud de la Municipalidad de Freyre, que tuvieron contacto con el médico que fue informado que otro profesional que había viajado con él a Chile había dado positivo, por lo que le indicaron que debía aislarse y realizarse el hisopado para la realización de los estudios que dieron positivo a pesar que no presentaba ningún síntoma.

El traumatólogo habría regresado de Chile el 12 de marzo, comenzando a cumplir el aislamiento obligatorio el 16 de marzo, según consigna El Periódico al ser dispuesto de esa manera a partir de esa fecha. Al ser autorizado por el Ministerio de Salud que podía abandonar el aislamiento por no contar con síntomas al cumplir los 14 días, el 27 de marzo habría estado atendiendo en Morteros y Brinkmann, regresando a la semana siguiente, como así también atendió en Brinkmann y Freyre donde realizó una cirugía.

Al conocerse que los estudios dieron positivo desde epidemiologia de la provincia dispuso el aislamiento de 53 personas que tuvieron contacto con el traumatólogo, como así también resolvieron realizar el hisopado para el trabajo de laboratorio a los fines de confirmar o descartar el posible contagio. Los hisopados se realizarían en esta jornada para ser llevada las muestras a Córdoba mañana jueves en avión y a última hora de la tarde llegarían los resultados al Hospital Iturraspe San Francisco.

Quedaron aisladas 13 personas domiciliadas en Morteros, 24 personas de Brinkmann, 9 se encuentran radicadas en Freyre, 1 en Suardi y 6 en San Francisco.

A las 6 personas de San Francisco, dos enfermeras y cuatro instrumentistas los analisis de coronavirus habrían arrojado resultado negativo, lo que alimenta esperanza en el resto de las personas que mañana podrían recibir sus resultados.





Fue denunciado penalmente

Una mujer denuncio ante la justicia y el Ministerio de Salud de Córdoba que el traumatólogo la atendió en el periodo que tendría que haber estado en cuarentena preventiva al regresar de Chile, informa FM Romántica de San Francisco

La mujer habría presentado una receta cuya fecha probaría lo que está denunciando ante el fiscal Oscar Giecco, quien habría comenzando la investigación librando distintos oficios a centros de salud para corroborar fechas en que el médico podría haber estado atendiendo, como así también a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer la fecha de ingreso al país, al Ministerio de Salud para que informe acerca de los tipos de controles realizados a los fines de ir recabando pruebas.

Por otra parte personas afectadas en Morteros no descartan la presentación de una denuncia al Colegio Médico y a la justicia a los fines de que investiguen si no violo el aislamiento social obligatorio dictaminado por el gobierno nacional al salir a atender consultorio fuera de su ciudad donde se encuentra domiciliado, más aún cuando se pide desde todos los organismos que las personas no concurran a centros médicos, sino es por una urgencia, por lo que también podrían pedir que se investigue si no provoco el incumplimiento del aislamiento obligatorio a sus pacientes,





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.