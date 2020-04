/ / / En San Guillermo los enfermos de otras jurisdicciones son tratados por las autoridades municipales como enemigos

Foto ilustrativa que nada tiene que ver con lo acontecido

Por Miguel Peiretti

La frase “estamos en una guerra contra un enemigo invisible”, es tomado por algunas autoridades literalmente para terminar utilizando procedimientos de una guerra, lo que va a dificultar que se le pueda ganar al coronavirus.

Poniéndose el secretario privado de la intendencia de San Guillermo por encima del diagnostico de la ciencia, actuando como el gran general habría indicado que no dejaría pasar al enemigo, debiendo un paciente echado con un cuadro alérgico salir a buscar asistencia a pueblos vecinos.

La guerra es un hecho de poderío que fuerza al otro a someterse a la voluntad del más poderoso que según el clásico prusiano Karl von Clausewitz, cuando aún el odio no exista, el hecho “mismo será el que prenda la llama del sentimiento hostil”… “Esto es humano, animal, si se quiere, pero es un hecho cierto”., dice este historiador del fenómeno de las guerras, al hacer referencia a la violencia como parte constitutiva de la guerra al igual que el odio.

En una enfermedad el odio y la violencia, son ineficaces contra el virus para llegar de la forma más anticipada para la prevención, se requiere de la sabiduría médica, pero para que se pueda llegar a la ciencia, es necesaria la fuerza de la sociedad unida por la conciencia y la solidaridad. Quienes utilizan como juicio de valoración a la beligerancia crean como enemigo a quien tiene la mínima sospecha de llevar adentro al virus y a partir de ahí, aparecen las acciones más aberrantes.

Un paciente que con anterioridad había sido atendido en la ciudad de Ceres después de haber manipulado venenos en un trabajo rural en Malbran, Santiago del Estero, una semana más tarde fue trasladado por barrosos caminos por la presidenta comunal de Colonia Rosa desde el campo hasta San Guillermo para su atención médica. Tras anticipar que estaban viajando con un paciente que no tenía fiebre “me lo contestó Romina (López) diciéndome que el paciente no iba a ser recibido”.

Al enviar fotos del paciente con manchas en el cuerpo al director del Samco de San Guillermo -con quien Colonia Rosa cuenta con un convenio para la atención de esa población-, quien responde que se trataba de una reacción alérgica, manifestando que lo lleven hasta el centro de atención de la salud, explicó Silvana Imoberdorf presidenta comunal de Colonia Rosa, “Le digo esto a Pablo Doro, que estaba en el control, y él me dice que no importaba lo que diga (el médico Pedro) Giménez, que el paciente no iba a pasar, porque ellos no querían complicaciones".

Más allá de las leyes, la Constitución y el código penal, que habría violado en todos sus artículos, el gobernante logró imposibilitar la atención, a esa persona enferma. La irracionalidad del abandono y la consecuente estigmatización del echado, con la intendenta de Colonia Rosa buscándole asistencia por los pueblos vecinos hasta encontrar que le permitan el ingreso al hospital de Arrufó, no fue el tratamiento indicado por la ciencia. Tampoco expresa los valores morales de la comunidad de San Guillermo. Fue un acto de poderío para forzar a que se fuera. El método incitante de tamaña violencia fue la de la guerra. El enemigo es el virus, pero como sospechó que la persona podría andar con él, fue alcanzado por la corriente del propio régimen establecido.

Romina López quien está en la intendencia utilizando mecanismos que generaron un gran cuestionamiento, a pesar de los pronunciamientos judiciales que indican que no se deben formar guetos, siguiendo la misma teoría, fue una de las primeras en construir trincheras con tierra, pero como no pudo amurallar a la ciudad con piedras, dispuso que la gente que se encontraba fuera del ejido urbano si no regresaba en el plazo estipulado, no podría regresar a su domicilio, ya no habría nada que envidiarle a la edad media. Al Covid-19 le es indiferente las trincheras, no pide certificación de domicilio para trasladarse entre las células humanas, enferma cuando no se respeta a la ciencia y cuando los contagiados son abandonados, se pone en riesgo la vida.

Frente al tratamiento de los sospechosos de haber contraído el virus como enemigos, negando la asistencia por parte de las autoridades públicas locales, cuando la autoridad sanitaria provincial dispuso que el Samco San Guillermo albergue a pacientes de la región con afección leve, cabe preguntarse ¿Qué va a pasar cuando la pandemia llegue realmente? ¿A dónde terminaran las personas ante ese mismo abuso?

Por eso, más allá del pensamiento ideológico de los gobernantes, en estos momentos no se debe caer en la tentación de la beligerancia, se debe optar por el humanismo de la ciencia, porque estamos frente a una pandemia, no estamos en guerra, son enfermos, no enemigos. Son personas que más allá de su domicilio necesitan de solidaridad y conciencia.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.