/ / / Freyre: Municipio y mutual implementan acciones para cuidar la salud de la población disminuyendo el impacto económico

La implementación de programas para acompañar a la ciudadanía en este proceso en que se debe cumplir el aislamiento social obligatorio sigue implementando el municipio a los fines de cubrir sobre todo a los sectores que no son alcanzadas por los programas del gobierno nacional y provincial.

Los mismos se implementaron con aportes de Mutual 9 de Julio Olímpico de Freyre y ahora se suma con aportes Cooperativa Agrícola Ganadera de Freyre,

A los programas establecidos para los comercios, industrias y prestadores de servicios, sumaron un nuevo programa para trabajadores informales, independientes y de diferentes oficios y lanzan una operatoria crediticia para comercios y empresas de mayor envergadura con tasas reducidas. Todos estos programas son implementados en un trabajo conjunto entre el municipio y la Mutual 9 de Julio Olímpico.

Además los comercios que no se encuentran exceptuados del aislamiento no pagarán las tasas a comercios e industrias y al mismo tiempo, algunos comercios que siguen trabajando solidarizándose con aquellos que no lo pueden hacer de forma voluntaria, adelantaron el pago de la referida tasa en 90 días a los fines de ayudar al municipio a cubrir lo que deja de percibir para que pueda financiar los diferentes programas implementados.

A través de Mutual 9 de Julio Olímpico se otorgaron 65 préstamos de entre 40 y 60 mil pesos a pequeños comerciantes y monotributistas hasta la categoría G con tres meses de gracias y doce cuotas sin intereses. Este programa dispuso de unos 2 millones de pesos en la que el gobierno municipal aporta junto a la misma mutual aportan el costo de los intereses.





Atienden a los oficios

Por otra parta a los fines de atender a trabajadores informales, independientes y de diferentes oficios que no fueron alcanzados por el programa nacional, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pueden acceder una línea de créditos de hasta 6 mil pesos también con cero intereses. Este programa que está previsto para alrededor de 150 personas permite reintegrar el mismo en doce cuotas a pagar a partir del mes de agosto o por intermedio de trabajos comunitarios a realizar en las instituciones locales o en el mismo municipio.

Para las empresas que tienen una mayor envergadura se puso a disposición una línea de créditos de hasta 150 mil pesos, con una tasa de interés del 24 por ciento. Este programa será puesto en marcha por Mutual 9 de Julio Olímpico Freyre junto a la Municipalidad de Freyre a partir del mes de mayo.





Programas externos

Además en el marco de los programas que instrumento el gobierno provincial por intermedio de Bancor pueden acceder a créditos con tasa subsidiada las medianas y pequeñas empresas y monotributistas para el pago de sueldos, como así también las acciones de financiamientos y ayudas que dispuso el gobierno nacional para el mantenimiento de fuentes laborales, son en todos los casos acompañados por la gestión municipal con el propósito de sostener la actividad productiva, comercial y de servicios de la localidad con la intención de evitar al máximo la disminución de las fuentes laborales.





Acciones solidarias

“Todo es posible implementar gracias al acompañamiento que nos brinda la Mutual 9 de Julio Olímpico, que tiene un sentido solidario y en esta circunstancia con sentido comunitario destina parte de sus recursos a acompañar a los vecinos para que puedan contar con los recursos para hacer frente a la crisis”, señaló el intendente Augusto Pastore

En ese sentido explico que comenzaron atendiendo a pequeños y medianos comercios y emprendedores, siguiendo con la gente que vive de su trabajo diario que necesita de un acompañamiento social, pero “evitamos que tenga que salir a requerir un bolsón de comida, sino que tuviese la posibilidad de resolver por el mismo a los fines de que siga preservando su dignidad, entonces implementamos un prestamos sin garantía que puede devolver sin intereses en dinero o con trabajo en beneficio de las instituciones del pueblo. Así de esta manera atendimos a todos aquellos que ejercen diferentes oficios”.

Los dos programas significan un movimiento económico en la comunidad de alrededor de 3 millones de pesos, a lo que se debe sumar otro monto similar proveniente de los 10 mil pesos que reciben cada uno de los beneficiarios del IFE, además del impacto que implica los prestamos y aportes que llegan a través de los programas provincial y nacional, permitiendo sostener la actividad de aquellos comercios y prestadores de servicios que se encuentran habilitados a trabajar junto al movimiento que implica para el pueblo en funcionamiento de Manfrey que en ningún momento dejo de operar.

Gracias a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Freyre, podremos incrementar en más de un millón de pesos el fondo de ayuda económica que pusimos en marcha junto a la Mutual 9 de Julio Olímpico Freyre para seguir llegando a todos aquellos sectores que están siendo golpeados por la crisis.

“Creemos que dentro de las dificultades que impactan en quienes no pueden trabajar por la cuarentena, junto a la mutual y la cooperativa estamos atendiendo a los distintos sectores para disminuir las consecuencias de la crisis, pero de manera fundamental esta acción económica y financiera ayuda a que la gente se pueda quedar en su casa, entonces más allá de alivianar las necesidades desde lo económico, hace que nos permita cuidar la salud de la gente” destacó el intendente de Freyre, puntualizando que siguen concertando para enfrentar esta situación y “unidos tirar hacia un mismo lado, pensando en el bien común de todos los freyrenses”.





