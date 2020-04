/ / / La hora de la verdad, cuando la solidaridad nos llama

Juan Manuel Otero, vice presidente de la Asociación Productores de Leche de la República Argentina, lanzo una propuesta para hacer frente al hambre que provoca la aislación social obligatoria.

«Propongo humildemente desde el lugar en el que me toca estar, una idea que surgió del grupo de productores y amigos que integramos Apla» comienza expresando Otero

Al desarrollar la propuesta indica que cada productor done de forma obligatoria una vaquillona, vaca o novillo para su faena y posterior distribución entre la gente que no está pudiendo ganarse el sustento diario por la obligatoriedad de cumplir la cuarentena que es de público conocimiento, como así también aquel productor que no sea ganadero, done también obligatoriamente el valor de kilogramos de soja, maíz o trigo, por ejemplo, dos mil kg de soja, o dos mil quinientos de maíz o trigo, dejando al libre albedrío del productor donar voluntariamente mayores cantidades si estuviera en condiciones de hacerlo o su conciencia y o corazón así se lo dictasen.

La obligación nace desde el punto de quien está haciendo cuarentena lo está haciendo obligatoriamente, por eso es que creemos que también debe ser una obligación para quien nos es afectado económicamente ser solidario.

Esta propuesta nace desde lo más profundo de nuestras almas, puesto que si bien también estamos expuestos a la enfermedad que nos acecha a todos, económicamente somos uno de los sectores menos afectados por la crisis nacional y mundial, creemos que está acción de llevarse a cabo dese la organización, logística y legalmente por los municipios.

Deben recolectar los animales que obviamente sean animales en condiciones de ser faenados normalmente y la posterior distribución, como así también la recaudación del dinero de los cereales.

Espero sinceramente que de una vez por todas dejemos de lado por lo menos hasta que pase la pandemia el enfermizo egoísmo que nos caracteriza a los productores agropecuarios y estemos a la altura de las circunstancias, hay muchas hermanas y hermanos compatriotas que necesitan de la solidaridad de todos.

