/ / / Le contaron a Carlos del Frade que estaba en la lista negra de asesinatos previstos por banda narco

El periodista y diputado provincial Carlos del Frade, uno de los principales investigadores del movimiento del narcotráfico en todo el territorio santafesino, además de sus conexiones con Córdoba y Buenos Aires entre otros lugares de la geografía nacional, manifestó que estaba dentro de la lista de los asesinatos previstos por el líder narco Esteban Alvarado. Esta banda tiene conexiones con narcos de la ciudad de Frontera y desde ahí con el noreste del departamento San Justo en la provincia de Córdoba y con el sur oeste del departamento San Cristóbal.

Al relatar sobre cómo se enteró del hecho, dijo que «me lo contaron dos ex integrantes de la banda de Alvarado, el 20 de marzo en un bar de Rosario. Fue realmente impactante, pero tiene que ver con cierta manera de pensar megalómana que tienen estos personajes, de contactarse con dirigentes políticos o esto de hacer una lista con potenciales asesinados».





«Me da la sensación que son gajes del oficio, hemos tenido amenazas durante los últimos treinta años de distintos sectores. Lo más importante es decirlo por el rol que ocupo hoy como diputado; hay que seguir porque ellos nos conocen la cara, donde vivimos y todo pero nosotros no los conocemos», agregó el legislador del Frente Social y Popular.





Según Del Frade «hay que seguir trabajando, construyendo leyes y maneras de pensar que hagan que los grandes partidos políticos vayan en contra del flujo del dinero ilegal, que es el que realmente mueve el corazón del negocio del narcotráfico y las armas».





«La idea es seguir, no tomé ninguna medida porque me preocupaba más que nada la indefensión que tenían los testigos de la causa. Me comuniqué con algunos fiscales, fue una cuestión anecdótica, brava, pesada, pero lateral en todo este universo», siguió.





El periodista de investigación aseguró: «No siento miedo, los denunciamos cuando estaban en plena actividad. Yo ya sé que tengo el boleto picado, como se dice en el barrio, pero igualmente creo que hay ciertos escalones que todavía no se han subido en la cuestión de la violencia en Rosario. El lugar de privilegio de ser diputado provincial de alguna manera, tenuemente, nos avala para seguir».





«Creo que en algún momento esa final por la disputa del territorio se va a disputar y va a ser cuando termine la pandemia»





«Hay que bancarse todo y seguir, porque el pueblo no tiene los privilegios que tenemos nosotros y aún así sigue, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. La ausencia del Estado es una narcosonsera para mí, porque es una forma de dar una explicación que en realidad no explica», dijo en relación a su mirada crítica del sistema.





Del Frade consideró que «hay un nicho corrupto permanente del Estado, es uno de los sótanos de la democracia del cual hablaba el presidente al asumir. Los nichos corruptos en las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, representan mucho peligro. Las bandas en Rosario son todas narcopoliciales, como en Buenos Aires o Córdoba».





Al hacer un balance sobre el nuevo gobierno, opinó: «Lo tengo muy bien visto y confío mucho en el ministro de Seguridad provincial Marcelo Saín, creo que es un tipo muy valioso que ojalá la mayor fuerza de los partidos grandes lo apoyen porque necesitamos gente así».





Por otra parte, se refirió a la situación del líder narco Esteban Alvarado al decir que «está preso pero sigue operando y manejando pandillas. Lo que hemos visto en los primeros tres meses del año donde tuvimos 63 homicidios en el departamento Rosario, tiene que ver con una disputa territorial que hoy está en una especie de entretiempo entre Los Monos y Alvarado, que viene desde 2012 cuando mataron al Fantasma Paz y al Pájaro Cantero».





Asimismo, dio detalles sobre el crecimiento de Alvarado: «Maneja muchos hilos económicos, algunos fiscales dan a entender que tiene 150 propiedades. Ha forjado un poder muy grande, tuvo desde joven avionetas a su disposición, lo que le dio una perspectiva de logística del negocio muy grande, por encima del resto de las bandas. Están disputando el liderazgo del mercado entre él y Los Monos, aunque pertenecen a sectores sociales diferentes».





«En medio de esta guerra entre ellos queda la sociedad rosarina, la desesperación y desigualdad hace que los chicos terminen siendo comidos por esta maquinaria de esclavismo del tercer milenio, porque ser soldadito o trabajar doce horas en un búnker con la puerta cerrada no es más que eso», apuntó el diputado santafesino.





Y cerró: «El sector social que está en el centro y en los countries sigue lavando ese dinero en los bancos, algo que jamás ha sido investigado ni en Rosario, ni en Buenos Aires ni en Córdoba. No hay que olvidarse que el 30% del dinero del sistema financiero internacional viene de estos grandes negocios ilegales como lo son el narcotráfico y las armas».





«Agradezco a los medios de comunicación que difunden porque lo que más hay que hacer notar es lo que más les molesta a ellos, que es este trabajo que estamos haciendo para depurar el sistema judicial de la provincia, los nichos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y todo lo que hacemos para luchar contra ello», concluyó Del Frade.

