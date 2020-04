/ / Testimonio de Yamila Cortes: "La situación en Italia es desesperante"

Yamila Cortes en Africa Oriental, donde estuvo dos meses y medio realizando trabajos solidarios



Yamila Cortes es sanguillermina, desde hace unos meses reside en Italia, está viviendo en Bérgamo en medio de esta pandemia del Coronavirus. "Es una zona roja, entre Milán y Bérgamo donde vivo, es una de las zonas más infectadas por el virus. En Italia se están muriendo de a mil personas por día, en todo el país hay más de 100 mil infectados. La situación que se está viviendo es desesperante".

"Dicen las autoridades que lo que se está viviendo es similar a una Guerra Mundial, es una situación que no se vivía desde 1945. Acá la gente se muere y personal del Ejército los recoge y los llevan a los crematorios, que no dan a basto. La gente no puede despedirse de sus seres queridos porque son cuerpos infectados", contó.

"En Italia y en España subestimaron la enfermedad, por eso se dieron tantos casos. Hay gente que no tenía los síntomas, contagió a mucha gente y cuando tomaron medidas ya era demasiado tarde y la situación está fuera de control. Aquí no sabemos hasta cuánto va a durar la cuarentena, se habla que puede ser hasta junio o julio", explicó Yami Cortes.

"Las medidas que se tomaron en la Argentina están bien encaminadas, se tomaron a tiempo, el aislamiento es lo único que nos puede salvar. Aquí en Italia la gente no va ni al supermercado, cuando van compran lo que van a consumir en un mes o hacen las compras vía telefónica y cuando la mercadería llega a sus casas la desinfectan completamente, porque puede que haya sido tocada por alguna persona infectada".

"Hace una semana que volví a Italia. Antes estuve haciendo trabajo solidario en África y pude volverme con mucha suerte porque después que tomé el vuelo cerraron las fronteras, hasta no sabía si el avión que había tomado lo iban a dejar aterrizar en suelo italiano. Por eso, ahora estoy haciendo cuarentena y estoy encerrada en mi casa con barbijo todo el día", agregó.

"Aquí está faltando gente que ayude, que colabore con las autoridades y con la Cruz Roja. Por eso ya me comuniqué con las autoridades para avisar que cuando termine mi cuarentena estoy disponible para trabajar como voluntaria en lo que necesiten. Se necesita gente que trabaje como enfermeros, se hacen cursos acelerados para ello y hasta se necesitan voluntarios para salir a comprarle medicamentos a las personas mayores. Por ahí te da un poco de miedo el salir a la calle y poner el cuerpo pero el miedo nos paraliza y eso no está bueno. Yo tengo convicciones y me siento más tranquila conmigo misma si puedo ayudar en algo a los demás", completó.

Por Lisandro Valdemarín