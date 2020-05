/ / / Débiles controles municipales en Morteros: Cuidar el cumplimiento de protocolos para prevenir la salud en defensa del trabajo

El movimiento de vehículos en el centro es bastante nutrido

El gobierno nacional a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) autorizo a Morteros a que funcionen locales de quiniela, comercios, peluquerías, obras privadas y distintas profesiones a pesar que nuestra ciudad se encuentra aun en zona roja por cumplirse los 21 días establecidos del último análisis negativo, el próximo lunes 18 de mayo.

A partir de las bases establecidas por el COE central de nuestra provincia el Concejo Deliberante aprobó los protocolos para permitir el desarrollo de las actividades indicadas por el gobierno provincial.

Entre otros para todas las actividades establecieron horarios, días de atención, sistema de turnos, sin que la población deje de cumplir con aislamiento social obligatorio, por lo que las compras debe realizarlas en comercios de cercanías a una distancias que no sea mayor a los mil metros del domicilio de residencia.

No existen dudas que la aparición del virus puso a la sociedad en un contexto en el que no estábamos acostumbrados a enfrentar, rompiendo las bases estructurales que sumado al recelo muchas veces alimentado por una creciente angustia que va deteriorando a muchos de los habitantes. Todo esto se acrecienta al sumarse débiles medidas de seguridad y control.

A nadie escapa que la cuarentena extendida, produce fuertes desestabilizaciones económicas en diversos sectores de la vida productiva, comercial y de servicios de la ciudad, pero cuando se permite que en algunos casos lejos de respetar el aislamiento, sin justificación alguna se mueven a placer, abriendo sus negocios o desarrollando sus actividades cuando no lo tenían permitido, entre ellos el municipio fue una de las entidades que violó la norma al abrir las cajas para el cobro de tasas una semana antes que el gobierno nacional lo autorizara. Todo esto además de ser injusto ante quienes cumplen las normas establecidas, genera la concreta posibilidad de transmitir el contagio de un virus tan famoso como la injusticia.

Así mismo el transitar incesante de personas y vehículos de otras geografías, no hace más que poner de manifiesto que en los ingresos a la ciudad, solo se realiza un registro de las personas que llegan a la ciudad que en los últimos tiempos lo pasaron de una planilla realizada a mano a una carga vía internet, pero no existen controles como toma de temperaturas, zona de transferencias de carga fuera de la ciudad. Además sin bien existe algún tratamiento diferencial a personas que provienen de zonas rojas, cuando estás logran un contacto con las autoridades locales ingresan sin que se realicen ningún tipo de control. Esta falta de control facilita la proliferación del virus que si llegará a multiplicarse como en otras latitudes, podría generar un verdadero colapso sanitario.

En las tres etapas anteriores de la cuarentena en general, tanto la ciudadanía en general como la mayoría de los comercios cumplieron con lo establecido para evitar que el virus de transmita, pero como en todos los casos hecha la ley, hecha la trampa y el municipio como autoridad local competente en el control, no ejerció el poder de policía asignado, permitiendo que algunos locales de ventas de comida entregaran la misma en mostrador, una casa de repuesto atendieran al público, inmobiliaria abrió gran parte de los días su local, talleres que no respetaron el marco establecido como para mencionar algunas de las faltas observadas y que no se hicieron cesar el desarrollo de las actividades que no se encontraba autorizadas, por un lado como prevención de la salud y por otro por una cuestión de igualdad para todas las actividades comerciales, industriales y de servicios.

A partir de la nueva flexibilización en todos los casos los trabajadores deben cumplir con un proceso con la ropa que usan, así mismo deben cumplir con el distanciamiento social, las obras privadas solo podrán ser realizadas en lugares donde residan personas, cada comercio debe contar con una persona que controle el ingreso de las personas de acuerdo a la terminación del DNI entre otras disposiciones que deben cumplir.

Hasta aquí la decisión política local fue controlar de una manera muy débil el cumplimiento de los protocolos, los DNU del gobierno nacional y las resoluciones del COE. Esta mayor apertura significa un mayor movimiento de personas en una ciudad que aún es zona roja, por lo que cualquier incidencia que el virus pueda ocasionar podría significar una regresión a las etapas anteriores de aislamiento y como consecuencia una nueva paralización de las actividades con los graves perjuicios que todos experimentamos en estos casi cincuenta días.

Ante la liviandad de las acciones de control municipal, es necesario que se pida al COE Central, desde las entidades intermedias la instrumentación a través de organismos provinciales el control de los cumplimientos de los protocolos por la prevención de la salud y como consecuencia de un buen resultado de esta, cuidar la actividad comercial, industrial y de servicios para cuidar el trabajo de todas y todos por igual.





