/ / / Desmienten al alejamiento de Carlos Parola del gobierno santafesino

Distintos medios señalaron el alejamiento de Carlos Parola del Ministerio de Salud de Santa Fe, un hecho que no fue confirmado, pero tampoco desmentido por el propio funcionario sanguillermino. El gobernador Omar Perotti para despejar los rumores dijo que nadie se baja de sus responsabilidades, y menos, quienes tienen compromiso social y político.

Ante la consulta periodística a Parola acerca de si pensaba renunciar, la respuesta del Ministro fue: “Es prudente no hacer declaraciones”, mientras que Perotti salió a desmentir las versiones que indicarían que a fin de mes se alejaría del ministerio para volver a su anterior actividad en la ciudad de Córdoba.

Otras versiones señalarían que la renuncia habría sido presentada, pero no se la aceptaron, pero más allá de las expresiones del gobernador, el silencio en el entorno de Carlos Parola o dicen desconocer el hecho o no contestan, alimentando el rumor.

“El equipo sigue trabajando, en el momento más álgido nadie se baja de sus responsabilidades, y menos, quienes tienen compromiso social y político”, fue la contundente respuesta por parte del gobernador Omar Perotti.

Pero por otro lado, llama la atención que el Ministro más importante en este momento de pandemia no aparezca en hechos de trascendencia, como así tampoco es quien se encarga de informar sobre el coronavirus, por otra parte puntualizan que no participo de la recorrida que realizo el gobernador a uno de los principales centro de salud provincial en Rosario, lo que podría estar poniendo de manifiesto su descontento con algunos temas que podrían tener que ver con presiones políticas y gremiales en relación a las autorizaciones de excepciones de actividades, al considerar que si bien la curva de contagios se mantiene aplanada, las cifras podrían aumentar de manera exponencial en cualquier momento al ingresar de pleno al invierno, mientras que el gobernador asegura que “por ahora” no se irá.

Más allá de las desmentidas y los silencios, periodistas acreditados en casa de gobierno señalan que los empleados que vienen en su mayoría de los doce años de gestión del Frente Progresista, cuentan que él considera que su ciclo está cumplido, más allá que también especulan con que podría el gobernador pedir al equipo de salud, que no habría sido armado por Carlos Parola, que se sigan las directivas del Ministro, hasta que se supere la pandemia, para evitar un costo político para el mandatario santafesino en estos momentos.

