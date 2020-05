/ / / El coronavirus complica la situación de Transporte Morteros

Empresa Transporte Morteros con una planta de 60 empleados entre choferes, boleteros, mecánicos, administrativos y asesores al estar paralizada desde mediado de marzo está teniendo dificultades para hacer frente a la masa salarial.

Los empleados al igual que en toda la provincia se encuentran llevando a cabo medidas de fuerza al haber percibido una parte de los salarios correspondientes al mes de marzo y otra parte correspondiente a abril.

Por su parte desde la empresa manifiestan que si no aparece el Estado realizando un aporte, va a ser bastante difícil hacer frente a la situación, pero más grave aún, al considerar que podría ser el transporte de pasajeros una de las actividades que se tendrán paralizadas por largo plazo, no va a ser fácil volver a poner en marcha la misma al no poder generar recursos.

Por otra parte el servicio de turismo que brinda la empresa como es de público conocimiento quedó suspendido, teniendo que afrontar la devolución de viajes adquiridos al no saber en qué momento los mismos se podrán realizar.

En declaraciones a diferentes medios el asesor letrado de la empresa, Dr. Daniel Pautasso, dijo que el coronavirus ha vuelto a golpear fuerte y al mismo tiempo explicó que no fueron incluidos en el programa ATP, por contar con un subsidio que no llega a cubrir el 20 % del total de los sueldos que deben afrontar. “Frente a la desigual distribución de los subsidios, en este momento no tenemos ayuda, significando que podamos cubrir la totalidad de los sueldos.

Al señalar que Transporte Morteros no cuenta con deudas, pero el coronavirus sin pretenderlo, está provocando una complicada situación para todo el sistema de transporte, “Si no nos dan una ayuda no podremos volver a trabajar. Para arrancar tendremos que tener un flujo de ayuda estatal”.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.