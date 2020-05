/ / Falsificaron el perfil de un psicólogo que podría poner en riesgo la salud mental de miles de personas

Denuncian que se están haciendo pasar por un licenciado en psicología por intermedio de un falso perfil en Instagram. El hecho fue denunciado ante el Colegio de Psicólogos y presentarían una denuncia penal.

El Licenciado en Psicología Jóse Ignacio Fernández, denuncia que una persona creó un perfil falso en Instagram con el usuario @josefernandezlic, haciéndose pasar por él. “Esta persona incluyó datos muy importantes como mi matrícula profesional y la descripción de mi especialidad”, manifestó Fernández.

“Si tuvo la precaución de poner un número de contacto que no es el mío. Pero más allá de esta situación que probablemente apunta a dañar mi reputación y mi trabajo, lo más importante es que puede ser el punto de partida de situaciones muy peligrosas”, resalta el profesional.

“Tanto en mi caso como de otros colegas, no sólo utilizamos las redes sociales para compartir información relevante que puede ser de valor para nuestros seguidores sino que brindamos la posibilidad de realizar terapia o asistir de manera online a quien lo requiera. Es así que estas herramientas adquieren una gran importancia en el contexto en el que vivimos por el Covid-19”.

Al puntualizar que suplantar la identidad de un profesional matriculado no sólo constituye una estrategia dañina, es un delito, por lo que no descarta iniciar acciones contra el o los responsables y al mismo tiempo advierte a los seguidores y colegas, que “en este momento está en juego algo más relevante que la reputación personal. Está en riesgo la salud mental de miles de personas y con eso no se juega”.

Finalmente el Lic José Ignacio Fernández al pedir que alertar a la población sobre el falso perfil, sugiere poner mucha atención para desenmascarar a quienes se ocultan detrás de una pantalla para robar información, acosar, agredir o abusar.





Sugerencias a tener en cuenta cuando se pide ayuda profesional, sobre todo a través de las nuevas tecnologías.









Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.