/ / / Manifestaciones de vecinos por falta de controles del aislamiento social y obligatorio

No son pocos los vecinos que ponen de manifiesto su preocupación por el incumplimiento de la cuarentena en la ciudad de Morteros, con controles que solo detienen a quienes salen a cazar para comer, a personas pobres o a quienes sufren adicciones, mientras determinados sectores no son controlados.

En los ingresos a la ciudad, donde no se realizan controles, sino que solo se registra a las personas que se movilizan, son inumerables los reclamos de residentes en la zona rural que no dejan ingresar a la ciudad, sobre todo a las mujeres

A través de un mensaje de whatsapp expresan: “Tuve que viajar con mi nena de 7 años, pasamos por varios pueblos hasta llegar a Morteros. Mi nena se sorprendió que en Morteros fue el único acceso donde no midieron la temperatura y no desinfectaron el auto con lavandina como se hace en todos los demás lugares. Mi nena me dijo: Así que se viene alguien con fiebre porque tiene coronavirus puede pasar igual y nos contagia y yo le dije que si y eso que tenemos un intendente que es médico”. Sigue el comentario diciendo: "mi nena me dijo, pero Morteros es una ciudad, hay mucha gente y yo no supe que contestar. Es difícil entender las decisiones de este intendente".

Matías afirmó que “se preocupan por controlar a quienes viven acá y cualquiera entra de otro lado y no se fijan de dónde vienen o hacia donde van, ni un termómetro para controlar temperatura, el señor intendente y municipio están dejando muchísimo que desear parece que les preocupa más salir sonrientes que la ciudad la cual vivimos”.

Alejandra, señala “A mí me rompen las pelotas si quiero entrar o salir de Morteros con mis nenes porque vivo en el campo y salió una chica sin su mamá que después la encontraron en Rafaela, quien la dejo salir. Cómo salió de Morteros?

Paola cuenta que ella también vive en el campo y a pesar de que estan habilitadas las peluquerías, no la dejaron ingresar para que le corten el pelo a sus hijos

Luciana, a los del campo no nos dejan entra a Morteros con los chicos y uno se entera que dejan entrar gente y se instala en hoteles, “te da impotencia y bronca”

Mirta, vive cerca del cementerio, “toda la familia vivimos en el campo, pero el que tiene autorización para circular es mi marido porque es el que trabaja, a mi y mis hijos no nos dejan entrar a comprar, tengo que mentir que voy al médico y después ves un mundo de gente, no se entiende porque los de la ciudad hacen lo que tienen ganas”

Nico, dice que muchos son quienes tienen que salir o entrar por cosas importantes, pero no se lo puede hacer, pero hay gente que viene a visitar a su novia y entra sin problemas.

Otro de los comentarios expresados en redes es de Eli, que apunta a que la gente es la que tiene que tomar conciencia, “hay muchas cabezas de termo, es lamentable, ayudemos al municipio tomando conciencia, no pueden contratar a miles de inspectores para cuidarnos”

Ivana considera que todo aquel que sale de la ciudad tendría que ser aislado en un solo lugar y no dejar entrar a nadie de afuera para no ser contagiados”

Valeria pregunta porque los viajantes que vienen de Córdoba, Buenos Aires entran sin problemas y Miriam acota al mismo que es necesario que se realicen controles de entradas a Morteros.

María, una vecina de un barrio aseguró que “es un desfile de gente durante todo el día. Los grandes salen todo el tiempo”, subrayó.

Finalmente, Mónica, a través de redes dice: “Acá realmente sentimos que la cuarentena no se cumple porque la gente camina, va, viene, se reúne a tomar cerveza. La cuarentena realmente es una burla”.

Los precios es otro de los temas que preocupa, donde hacen referencia los comentarios a la falta de controles.

