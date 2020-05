/ / / Morteros: Entre denuncias y reclamos los albañiles se fueron solo con promesas

Fuerte reclamo por parte de trabajadores vinculados a las ramas de la construcción al municipio por discriminar la entrega de ayudas económicas por no poder trabajar. A juicio de los albañiles de 145 ayudas que entregaron alrededor de 40 son irregulares. Ante la falta de respuestas resolvieron salir a trabajar asumiendo los riesgos penales que significa el dejar de acatar el aislamiento social obligatorio.

Casi un centenar de trabajadores se concentraron frente al municipio con el propósito de reclamar la entrega de una ayuda al ser dejados fuera del subsidio entregado la semana pasada de 2500 pesos a un grupo de 145 personas.

El planteo de los albañiles es que la totalidad de quienes participaron del primer reclamo, a ninguno le otorgaron la ayuda económica, además en una reunión que mantuvieron la semana pasada manifestaron que recibieron presiones para tratar de desalentar la manifestación y en la concentración dijeron que los Centros Vecinales que tenían la predisposición de participar para colaborar en la conformación de los listados de beneficiarios, fueron amenazados por autoridades municipales de que serían intervenidos si organizan cualquier actividad en apoyo a los albañiles.





Muchos preguntas sin respuesta

En el encuentro que tuvo lugar en la mañana del lunes frente al municipio el primero en atender a los trabajadores fue el secretario de gobierno quien explicó que la lista de beneficiarios quedó conformada a partir de cruzar información entre quienes son beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a lo que en primer lugar le recriminaron que la mayoría por no contar con cuenta bancaria lo va a cobrar a través del Correo Argentino en el mes de junio, pero hace 45 días que no están percibiendo nada, además señalaron que mucha gente están separados de hecho y al contar ambos conyugue con el mismo domicilio, el IFE lo recibe la mujer.

Ante los insistentes reclamos José Poletti reitero que el criterio que el municipio tomo fue el de entregar a quienes no se encuentran en el IFE, “no podemos pagar a 500 personas” y que la autorización para trabajar no es una decisión que pueda tomar el municipio, sino que es el COE central.

A medida que el Secretario de gobierno iba tratando de fundamentar, se fueron sumando reclamos por el incumplimiento por parte del municipio en lo acordado en una reunión anterior, reclamando que responda porque dijeron que ayudarían a 200 personas y lo hicieron con 140, las razones por la que ayudaron a gente que no trabaja en albañilería, que no tiene hijos, no tiene familia, indicaron además que el municipio ayudo a personas que se dedica a robar herramientas en las obras, pero que no son albañiles, preguntaron además porque le entregaron el fondo a trabajadores de una cooperativa que perciben 3500 pesos semanales, como así también consultaron las razones porque gente que trabaja en obras del secretario de gobierno recibieron la ayuda, mientras que ellos entregaron un listado con 60 personas que realmente tiene necesidad y no fueron beneficiarias, sin que brindara respuesta a ninguno de los planteos reiterando el criterio adoptado por el municipio y al mismo tiempo destacó que el listado de beneficiarios fue aprobado por la totalidad de los concejales.





«Gestiones sin respuestas»

Ante los cuestionamientos al secretario de gobierno, a los fines de calmar los ánimos, intervino el Jefe de Gabinete, Javier Nari, quien les manifestó que ellos no pueden autorizar a que trabajen para al mismo tiempo señalar las gestiones realizadas ante el COE provincial para tratar de lograr alguna flexibilización con la presentación de protocolos, pero dijo no se pudo lograr

Por otra parte con absoluta sinceridad les dijo que el municipio no está en condiciones de brindar ayuda a 600 familias, mencionando que se redujo la cobranza de tasas al igual que los aportes que reciben de la provincia, por lo que no están en condiciones por no contar con los recursos “el municipio está en una grave crisis económica” por eso se ayudo a quienes no recibieron nada.

Al hacer mención que no contaba con la información sobre los temas consultados por los albañiles al secretario de gobierno, reconoció que se pueden haber cometido errores, donde se haya brindado ayuda a gente que no corresponda, comprometiéndose a revisar el tema.

Por otra parte aseguro que realizan gestiones permanentes ante la provincia para conseguir ayuda no solo para los albañiles, sino que también para peluqueros entre otros oficios, pero hasta el momento no recibieron ningún tipo de ayuda





Podrían armar bolsón de carne

Finalmente el concejal Oscar Altieri, quien también dijo desconocer los temas sobre las irregularidades planteadas en la conformación de la lista de beneficiarios, reitero el procedimiento de autorización para la autorización de las actividades laborales, además de recalcar que la lista fue aprobada por los siete concejales, adelantó que están trabajando con Sociedad Rural de Morteros para realizar una campaña para recolectar hacienda para ser faenada y despostada en el frigorífico local, para luego ser molida y entregada a quienes lo necesitan, pero esto necesita de un proceso por las cuestiones bromatológicas para poder concretarlo, por lo que demoraría un tiempo en que se pueda implementar.

Así mismo se comprometió en buscar alguna solución en el transcurso de esta semana, recibiendo un listado de posibles beneficiarios entregada por los albañiles, la que sería ampliada en estos días.





«Tenemos que salir a trabajar»

Representantes de los albañiles al concluir el encuentro dijeron: «Vemos que no va a ver respuesta, entonces la decisión es salir a trabajar y atenernos a las consecuencias, pero no queda otra, hay gente no tiene para cubrir las necesidades más básicas, entonces al ver que no vamos a tener respuesta, vamos a salir a trabajar».

«La municipalidad nos planteó que no pueden dar más ayuda, así que tenemos que salir a trabajar, no tenemos otra, porque al no tener respuesta nos vamos a morir de hambre, es cierto que hay una enfermedad, pero como haces si hace 50 días que estamos parado y no podemos generar nada»

«La lista que entregamos hoy, es la misma que entregamos la otra vez, pero a uno solo le llego la ayuda y la solución, no creo que vaya a llegar, al no dar la cara el intendente, es porque no van a hacer nada».

«Somos un grupo de cuarenta y dos albañiles y nadie recibió nada, no tenemos como sustentarnos, por eso vamos a empezar a trabajar todos. Entendemos que las fuerzas de seguridad pueden actuar, pero lo tendrían que haber hecho del primero momento que empezó la cuarentena, porque hay trabajando en obras privadas».

«En la reunión que tuvimos en el Centro Vecinal Sucre, quedamos que cada centro vecinal iba a conformar la lista de albañiles para que no haya error, pero después hubo amenazas al presidente del Centro Vecinal, que no nos podíamos reunir más ahí, que le iban a cerrar el centro vecinal que se lo iban a intervenir.

Nosotros no estamos en contra de nadie, los otros rubros tendrían que hacer lo mismo que nosotros, los albañiles nos reunimos y estamos acá, pero necesitamos respuesta inmediata por qué no da más la situación».

