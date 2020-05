/ / / Vecina de Morteros denuncia que "si no tenes Covid-19 no te atienden"

Una mujer enferma de cáncer con un cuadro gripal tuvo que realizar un raid en ambulancia para lograr ser atendida, tras activarse el protocolo por coronavirus. La hija denuncia que a su mamá en Morteros la dejaban morir por no tener Coronavirus. Le realizaron el hisopado en Morteros desde donde la derivaron al Hospital Iturraspe de San Francisco, después de ser negativo el resultado de Covid -19, el hospital de Morteros y la clínica privada no la habrían querido atender, siendo trasladada a un nosocomio de la ciudad de Rafaela.

Una vecina a través de un mensaje emitido en el programa Contacto Directo que se emite por FM Libertad 99.7 que fue viralizado hizo pública la situación vivida con su mamá enferma de cáncer.

“La trajimos a la ciudad de Morteros con un estado gripal para que la vea un médico en la ciudad de Morteros, en una clínica privada y lamentablemente el médico activo el protocolo de Covid-19 derivándola al Hospital Iturraspe como posible caso de Covid-19” comienza narrando la mujer radicada en la zona rural.

Al activar el protocolo cortan la quimioterapia, hasta que no se tengan los resultados del hisopado, “la clínica a donde la llevamos para que la vean por el resfrío, no se hizo cargo de nada, tuvimos que llevarla en auto particular en la madrugada. Nos dijeron que teníamos permiso para circular, pero no teníamos nada, en el control de San Francisco quedamos parados porque no teníamos nada, estuvimos una hora en la ruta para poder entrar después de 300 llamados telefónicos hechos a Morteros para que nos habiliten pudimos pasar para ingresar al Iturraspe”

Sigue narrando que en el hospital reciben a la paciente, “a nosotros no nos dejan entrar, no salió ningún médico a hablar con nosotros, solo nos dijeron que volvamos sin saber que le harían, que iba a pasar, no sabíamos absolutamente nada”

“Al día siguiente tramito en Morteros el permiso para poder circular y viajo a San Francisco, me atiende la jefa de terapia, dicen que ella estaba bien y que la tenían aislada hasta que llegara el resultado del hisopado que se lo hicieron en Morteros, desde donde lo mandaron a Córdoba. Quedaron que nos iban a avisar cual era el resultado, todavía hoy estoy esperando que me avisen cual es el resultado, me entere por los medios y Facebook que dio negativo”

“En el Iturraspe le dieron el alta, entonces tengo que conseguir una ambulancia para traerla nuevamente a Morteros, desde el hospital de San Francisco se comunicaron con el hospital de Morteros, pero como salió de una clínica privada, el hospital de Morteros no la quiso trasladar, así que la conseguí por medio de la obra social, pero en el hospital no la recibieron porque no es paciente y en la clínica donde fue atendida tampoco la recibían por haber sido sospechosa de Covid-19, entonces la tuvimos que llevar a su domicilio en el campo a 20 Km de la ciudad de Morteros”

Cuenta que al llegar al campo la mujer se descompone, hablan con el oncológo, quien le indica que tiene que verla un médico clínico, “así que la traemos al San Roque y no me la querían recibir, empezar a rogar a los médicos que la internen, le pongan oxigeno porque se hizo una neumonía y como ella tiene cáncer es todo más grave, empezar a rogar, y elevar un poco el tono para que nos lleven un poco el apunte, se consiguió que la internen, a todo esto eran las ocho de la noche, resulta que a los 20 minutos que la internaron, cambia de opinión el médico, que no es el médico de cabecera de ella, sino otro, este doctor dijo que la tiene que sacar de la clínica, porque si le llega una emergencia tiene que desalojar la pieza, entonces dice yo consigo una cama en otro nosocomio y consiguió una cama en el Nosti de Rafaela, pero a todo esto había que conseguir una ambulancia para llevarla porque ya no respiraba mas, estaba con oxigeno, así que se consiguió la ambulancia de la obra social y otra vez nos mandaron sin papeles, no nos dieron ningún documento, ni en el Iturraspe, ni acá en Morteros, la llevamos quedo en terapia intensiva, pero con qué diagnostico, porque la derivan, donde está el resultado del hisopado, nosotros no tenemos absolutamente nada, nos dieron ningún tipo de documentación, informe, papel, estudio, o tratamiento nada, nada, así que tenemos que manejarnos por teléfono porque no podemos ir personalmente para conseguir papeles en las distintas instituciones tanto en San Francisco como Morteros para poder llevar a Rafaela, entonces estamos dejando ver que si vos tenes algún tipo de enfermedad que no sea Covid-19 no te van atender por lo menos en Morteros”.

Decia en el mensaje la semana pasada: “Ahora estamos esperando que nos digan de Rafaela que va a pasar a partir de ahora, pero hasta que no presentemos un documento que diga que el hisopado dio negativo no le inician un tratamiento, entonces estamos todos con la mano atadas con incertidumbre con una señora que tiene más de setenta años y esta transitando por un cáncer que ella ya venía con las quimia y ahora se suspendió todo, nos da bronca que en Morteros no nos atienden porque es todo Covid-19, entonces no tenes cama, no tenes remedio, no tenes nada y la ambulancia conseguitela, si tenes una obra social, sino no es peor todavía, por eso quiero que se haga público para que se empiecen a mover algunos hilos, porque en nuestro caso, tenemos a mi mama con cáncer, la están dejando morir porque no tiene Covid 19, si no tenes Covid 19 lamentablemente no te atienden, la realidad es esta”.

