/ / 20 muertes de etiología dudosa

Por Hugo N. Lilli

Desarrollo

Los casos de muertes dudosas en el mundo se cuentan de a miles. Fueron personas que se dedicaban a los más variados rubros: política, arte, letras, moda, religión, gremialismo, periodismo, negocios, etc. Algunas tuvieron un alto perfil público y otras no. Las carátulas judiciales fueron desde el simple suicidio hasta la lisa y llana desaparición. Otros casos fueron deliberados asesinatos, ejecutados de variadas maneras, pero nunca se supo las causas de los mismos ni susu autores, dando ello lugar a infinitas especulaciones. He aquí un racconto de veinte varios casos por demás enigmáticos.

Larry McDonald (1935-1983): Fue un político demócrata estadounidense, miembro de la Cámara de Representantes por el distrito de Georgia, lugar donde había nacido. Fue un férreo opositor del comunismo. En 1976 escribió la introducción del libro “El archivo Rockefeller” del autor Gary Allen, en donde hizo la incómoda y peligrosa revelación de que aquella poderosa dinastía junto a sus plutócratas aliados, deseaban crear un solo gobierno mundial combinando las fuerzas del capitalismo y del comunismo. Sugestivamente, en 1983 el avión de Korean Airlines, vuelo 007, que transportaba a varios pasajeros, entre ellos al senador Mc Donald, fue derribado por los soviéticos sobre la península de Kamchatka poco después de que el avión ingresara al espacio aéreo de la URSS. El caso nunca fue aclarado.

Stanley Meyer (1940-1998): Fue un científico norteamericano que desarrolló, fabricó y patentó la primera fuente de energía alternativa real aplicable, en principio, a automóviles. Concretamente se trataba de un motor de combustión interna capaz de hacer circular un vehículo usando como fuente de energía simplemente el agua. Cuando puso en marcha su sistema en un automóvil pequeño, los resultados fueron asombrosos, e inmediatamente varias empresas petrolíferas le ofrecieron cuantiosas sumas de dinero por la patente, talvez porque veían peligrar su imperio. Incluso ese sistema también llamó la atención del Pentágono. Pero Meyer jamás aceptó trato alguno. En 1993 se le consideró como el segundo mejor inventor del siglo detrás de T. Edison. Un día antes de firmar un multimillonario contrato con el Ministerio de Defensa de EE.UU, después de cenar en un restaurante, subió a su auto y falleció en el acto. La versión oficial era que su deceso se debió a un aneurisma cerebral. Nadie creyó esa explicación, máxime al salir a la luz que su automóvil prototipo además de su equipo experimental fueron robados de su taller, sin saberse jamás quiénes perpetraron el hecho.

Pim Fortuyn (1948-2002): Fue un sociólogo holandés y fundador del partido político LPF. Sin haber tenido demasiada militancia política, había llegado a ser un líder populista en ascenso. Se oponía a la inmigración masiva bajo el lema “Holanda está llena”. En especial, veía a los inmigrantes musulmanes como un peligro para la cultura su país. Incluso fue más allá, planteando que el islam había sustituido al comunismo tornándose una verdadera amenaza para el mundo occidental y cristiano. Sugestivamente, nueve días antes de las elecciones legislativas de su país, donde las encuestas dejaban entrever que su partido ganaría varios escaños en el parlamento, fue asesinado a sangre fría por un militante izquierdista. El caso nunca fue aclarado.

Jimmy Hoffa (1913-1975): Fue un sindicalista estadounidense muy influyente en su época, icono para la clase trabajadora de su país en el siglo XX. Llegó a ser en dos ocasiones el presidente del sindicato de camioneros de EE.UU. y Canadá, mas conocido como IBT por si sigla en inglés. Uno de sus principales logros fue alcanzar el primer acuerdo nacional sobre las tarifas de los camioneros. No demoró mucho en vincularse al crimen organizado (o mafia), a quienes pedía ayuda para intimidar a algunos empresarios y forzarlos a negociar. Fue encarcelado por sobornos durante trece años y luego indultado por el presidente Nixon a cambio de no ejercer como líder gremial. Pero al salir de la cárcel la situación del sindicato había cambiado radicalmente y ya nadie le respondía como antes. Intentó de varias maneras retomar el liderazgo pero no pudo. Un buen día, dos mafiosos de la época, Provenzano y Giacalone lo citaron en un restaurante de Michigan, talvez para negociar algo... Ellos nunca acudieron a la cita, muy a pesar de que Hoffa los esperó casi dos horas. Salió de ese lugar, subió a su auto y nunca más se lo vio. Con el correr de los años muchas personas se atribuyeron el crimen, que por cierto nunca fue aclarado.

Albino Luciani - Juan Pablo I (1912-1978): Fue el Papa número 263 de la Iglesia Católica. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia. Fue ordenado sacerdote en 1935, pasando ese mismo año a Roma, en cuya Universidad Gregoriana estudió filosofía y se doctoró en teología. Se distinguió por ser un hombre claramente reformista, además de hábil comunicador y escritor. Afín a la corriente renovadora iniciada con el Concilio Vaticano II, Luciani había participado en sus sesiones entre 1962 y 1965. Mientras fue jerarca del obispado metropolitano de Venecia, en 1972, el Banco Vaticano vendió al Banco Ambrosiano, la Banca Cattolica del Veneto, sin consultarlo, hecho que lo enfadó profundamente. Talvez ello motivó que una de sus prioridades, una vez proclamado Papa, fuera la clarificación de las cuentas vaticanas, asunto que lo metió en serios problemas con sus detractores. Misteriosamente, a los 33 dias de su pontificado, fue encontrado muerto en su habitación víctima supuestamente de un infarto. El hecho de que nunca se llevó a cabo la autopsia, las versiones contradictorias de quién fue la persona que primero lo encontró muerto y dónde, la buena salud de la cual gozaba el sumo pontífice, que la defunción no fuese certificada por el forense vaticano, las diferencias en las informaciones sobre el verdadero horario de su muerte y demás inconsistencias, hicieron suponer que se trató de un asesinato. Hubo otra cuestión que enrareció el breve paso de Luciani por la silla de San Pedro. El 5 de septiembre de 1978, veinte días antes de su muerte, Juan Pablo I recibió en una audiencia privada a Boris Rotov, más conocido como Nicodemo de Leningrado, obispo de la Iglesia Ortodoxa Rusa y presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú; una persona muy proclive al diálogo interreligioso. A los pocos minutos y luego de tomar ambos un café, Nicodemo se desplomó y murió súbitamente de un ataque cardíaco. Si bien este prelado había sufrido un par de preinfartos anteriormente, el hecho luctuoso despertó muchas suspicacias. La principal era que el café que él tomó, en realidad era para su anfitrión.

William Morgan (1775-1826) y Stephen Knight (1951-1985): El primero fue un masón norteamericano que se retiró de la orden y escribió un libro exhibiendo los secretos de la misma. Sugestivamente fue arrestado, al poco tiempo liberado y luego desapareció para siempre sin poderse saber cómo, dónde, ni por qué. El segundo, un periodista y literato inglés que escribió dos libros. En el primero se refería al vínculo del famoso criminal Jack el destripador y la casa real británica aduciendo, además, que este personaje mataba a sus víctimas siguiendo rituales masónicos. En la otra obra exponía la gravedad de las actividades de la masonería y su poderosa influencia en la sociedad inglesa infiltrándose en todos los campos, ya sea en educación, salud, economía, fuerzas armadas, realeza como también en entidades políticas y gremiales. Tempranamente, a los 33 años, este ciudadano encontró la muerte en una situación por demás dudosa nunca aclarada.

Orlando Letelier (1932-1976): Fue un político y economista chileno. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo como economista senior. Fue también uno de los consultores de las Naciones Unidas y responsable, entre otras cosas, de la creación del Banco Asiático de Desarrollo. Durante la presidencia de Salvador Allende ocupó el cargo de Ministro de Defensa. Una vez ocurrido el golpe militar de 1973 al mando del General Augusto Pinochet, sufrió detenciones y torturas. Tiempo después se exilió en EE.UU. y allí desarrolló actividades académicas dedicándose de lleno a escribir, dar conferencias y hacer presión en el Congreso estadounidense y entre los gobiernos europeos, en contra de la dictadura de su país. En la mañana del 21 de septiembre de 1976, una bomba instalada en su automóvil estalló mientras él junto a dos personas más viajaban por la avenida Massachusetts de Washington. La versión oficial señala que este asesinato formó parte otros crímenes perpetrados de modo parecido a opositores políticos del cono sur. Operación antiterrorista conocida como Plan Cóndor. Varias personas fueron procesadas y condenadas por el asesinato, pero lo curioso es que Augusto Pinochet, el supuesto autor intelectual del hecho, nunca fue acusado por el crimen.

Jörg Haider (1950-2008): Fue un político austríaco muy carismático, doctor en derecho, inicialmente líder del partido de corte nacionalista-conservador llamado Libertad de Austria, y posteriormente del partido Unión por el Futuro, de corte conservador-liberal. Entre 1989 y 1991 tras elecciones no fraudulentas, Haider se convirtió en gobernador de Carintia, sur del país, gracias al apoyo de los democristianos locales. Varios años después se perfilaba como candidato a Primer Ministro, pero su nominación fue anulada por el gobierno debido a las presiones internacionales por considerarlo un aspirante peligrosamente ultranacionalista. Cinco años después los dos partidos mencionados habían logrado varios escaños en el parlamento en Viena, y en las elecciones anticipadas de 2008 cosecharon más votos aún. Su ascenso político, su populismo social, su xenofobia relativamente explícita, su nacionalismo tradicionalista, su abierta oposición a la inmigración masiva y su postura revisionista histórica, le provocaron la condena internacional y el recelo del gobierno austríaco. Sugestivamente, en las primeras horas del sábado 11 de octubre de 2008, Haider sufrió un accidente automovilístico. La versión oficial señaló que la causa del mismo se debió a que él tenía elevados niveles de alcohol en sangre. Si bien fue cierto que estaba regresando de una fiesta en un club nocturno, los asistentes a la misma negaron que él hubiera consumido alcohol esa noche. Su viuda tampoco creyó la explicación oficial. El caso nunca fue aclarado.

Dean Reed (1938-1986): Fue un cantautor estadounidense que vivió durante una parte de su vida en su país, otra en Sudamérica y finalmente en Alemania Oriental. En su paso por Chile, se puso en contacto con intelectuales y artistas de izquierda como el cantante Víctor Jara, y empezó a hacer declaraciones y discursos apoyando esos ideales. A la vez, criticó algunas acciones realizadas por el gobierno de EE.UU. como la guerra de Vietnam. Durante su paso por Italia, fue invitado por la Organización Juvenil Socialista de la Unión Soviética para viajar a Moscú y una vez allí, hacer una gira por todo el país. Sus exitosas actuaciones se usaron con fines propagandísticos. En 1970 se radicó definitivamente en la República Democrática Alemana. A pesar de su permanente postura a favor del marxismo, en 1976 se convirtió en un colaborador informal del Ministerio para la Seguridad del Estado. Sus permanentes declaraciones en contra de los gobiernos de EE.UU. le valió que en ese país lo tildaran de traidor. Sugestivamente, la noche anterior al inicio del rodaje de una película en la que él actuaría, cuyo argumento trataba sobre la Masacre de Wounded Knee, debió reunirse con el productor…pero nunca llegó a la cita. Cinco días después su cadáver fue encontrado flotando en un lago de Zeuthen, en Brandeburgo. Si bien la explicación oficial fue que se trató de un suicidio, nadie la creyó. El caso nunca fue aclarado.

Omar Torrijos (1929-1981): Fue un teniente coronel del ejército panameño que asumió el poder en 1968 luego de un golpe de Estado. Fue tildado Líder Máximo de la Revolución Panameña. Sus acciones políticas fueron la creación de nuevas escuelas, mejoramiento de la sanidad pública, reforma agraria, un gran impulso a las obras públicas, mejoramiento de las condiciones de vida de los aborígenes, ingreso a su país al Movimiento de Países no Alineados, su política económica de corte liberal convirtió a su país en un centro bancario internacional, y llevó a cabo la famosa negociación por la soberanía del Canal de Panamá, devenida en el conocido tratado Torrijos-Carter. En 1981 la avioneta presidencial que lo conducía rumbo al pueblo de Coclesito, supuestamente se estrelló contra el cerro Marta, incendiándose por completo. No obstante, testigos oculares afirmaron haber visto estallar la nave en pleno vuelo, lo que alimentó fuertemente la idea de un sabotaje supuestamente orquestado por la CIA. No hubieron sobrevivientes y el caso nunca fue aclarado.

Boris Berezovsky (1946-2013): Fue un mega-empresario millonario ruso-israelí. Su fortuna la hizo incursionando en la industria automotriz y en la petrolera. Pero también fue accionista en la aerolínea estatal de su país, y adquirió muchos medios de comunicación. Su participación en la política la logró siendo amigo de la hija del entonces presidente B. Yeltsin. Rapidamente ocupó el cargo de vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia. La revista Forbes llegó a tildarlo “El padrino del Kremlin” en la creencia de que este individuo había formado una especie de gobierno paralelo. Además, sus negocios turbios cada vez eran más notorios, al extremo haber sido considerado como uno de los integrantes de la Mafia Roja. Pero tras el ascenso de V. Putin a la presidencia, Berezovsky se transformó en un férreo opositor y al poco tiempo abandonó el país al ser acusado de defraudar al gobierno y malversar fondos en su beneficio por varios millones de dólares. Logró el asilo político en Londres, lugar en el que vivió hasta sus últimos días. Tras varios intentos fallidos de asesinato, finalmente el magnate ruso apareció muerto en su residencia de la capital inglesa el 23 de marzo de 2013. La versión oficial habló de suicidio, pero nadie la creyó. Una de las hipótesis más resonantes fue que su asesino había sido un sicario mandado por el gobierno ruso; cosa que fue desmentida reiteradas veces por el Kremlin. El caso nunca fue aclarado.

Aldo Moro (1916-1978): Fue un político e intelectual italiano que inicialmente fue diputado de la Asamblea Constituyente. Luego, ocupó distintos cargos gubernamentales como Secretario de Asuntos Exteriores, Ministro de Justicia, Ministro de Instrucción Pública y Ministro de Relaciones Exteriores. En 1959 se convirtió en secretario general del Partido Democristiano. Siendo un líder muy hábil y carismático, con el tiempo llegó a ser dos veces Primer Ministro de su país aplicando una política claramente reformista. El error que ni EE.UU. ni la UR.SS. le perdonaron nunca fue haber realizado un gobierno de concertación, junto al Partido Comunista (moderado) que encabezaba E. Berlinguer, llamado “compromiso histórico”. El 16 de marzo de 1978, supuestamente cuatro miembros de las Brigadas Rojas vestidos como pilotos de Alitalia le tendieron una emboscada a la comitiva del presidente mientras se dirigía a la Cámara de Diputados , y secuestraron a Moro después de acribillar a sus 5 escoltas. Después de casi dos meses de este hecho, el 9 de mayo de 1978 el cuerpo sin vida de Moro, con once balazos, fue encontrado en el baúl de un automóvil ubicado, casi simbólicamente, en un lugar de la ciudad de Roma equidistante de las oficinas de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano. Más allá de las contradictorias versiones oficiales sobre los autores materiales, las sospechas eternas sobre la autoría intelectual del crimen cayeron sobre la Casa Blanca a través de su mandadero Henry Kissinger, el Kremlin, el Primer Ministro italiano Giulio Andreotti, el Gran Maestre de la logia masónica P2, Licio Gelli, y la mafia calabresa “Ndranghetta”. Hasta hoy continúa la duda.

Rudolf Diesel (1858-1913): Fue un ingeniero mecánico alemán inventor del motor de combustión interna que lleva su nombre. En 1890 se trasladó a Berlín para ocupar un cargo como director en una importante empresa de su maestro C. Von Linde y Comenzó a trabajar para resolver el problema del bajo rendimiento de los motores térmicos de esa época. En 1892 registró la patente de su “Procedimiento de trabajo y tipo de realización de motores de combustión interna”, que sería la base del motor que llevaría su nombre. Por cierto, el primer prototipo no funcionó. Con el patrocinio de las industrias Krupp, Diesel produjo una serie de modelos cada vez más eficientes que culminó en 1897 con la presentación de un motor de cuatro tiempos caracterizado por un alto rendimiento térmico a expensas de un grado de compresión muy elevado. El combustible que usaba era un derivado de aceite vegetal. Su elevada eficiencia, unida a un diseño relativamente sencillo, se tradujo rápidamente en un gran éxito comercial. El 29 de septiembre de 1913, se subió a un buque que cubría el trayecto Amberes-Inglaterra. Durante esa noche, Diesel desapareció misteriosamente del barco y algunos días después un bote de la guardia costera encontró su cuerpo flotando en el mar. La versión oficial habló de un accidente, y posteriormente de un posible suicidio ya que el inventor tenía abultadas deudas económicas. No obstante, las sospechas de que se trató de un homicidio continúan hasta hoy. Sus posibles responsables pudieron ser: agentes alemanes para evitar que su patente fuera vendida a los ingleses, o agentes de las principales empresas petroleras que veían peligrar las ventas de la tradicional gasolina, combustible que abastecía los motores térmicos de la época.

Jaime Roldós (1940-1981): Fue un abogado y político ecuatoriano afiliado al partido populista Concentración de Fuerzas Populares. En las elecciones de 1979, durante la segunda vuelta, venció al conservador S. Durán Ballén y se consagró presidente de su país. Fue en realidad, quien lideró el proceso de retorno al sistema democrático luego de casi una década de dictaduras civiles y militares en su país. Durante su mandato duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores, redujo la jornada de trabajo semanal a 40 horas, promovió el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Desarrollo, creó el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, triplicó la cantidad de líneas telefónicas, construyó nuevas escuelas y llevó a cabo una gestión nacionalista de la política petrolera. En 1981 el avión presidencial que lo trasladaba a él y a su esposa, entre otros pasajeros, se estrelló de manera supuestamente accidental contra una gran roca en la punta del cerro Huayrapungo, en cercanías del pueblo fronterizo de Macará. Las causas del siniestro nunca fueron debidamente aclaradas, por lo que muchos sospechan que fue otro sabotaje orquestado por la CIA en el marco de los selectivos asesinatos de personas de ideología socialista, más conocido como Plan Cóndor. Por otro lado, los hijos de Roldós siempre estuvieron convencidos de que el avión en el que viajaba su padre, fue derribado desde tierra a través de una alteración de los instrumentos de navegación vía sistema de posicionamiento global, GPS.

Enrique Angelelli (1923-1976): Fue un obispo católico argentino, declarado beato en 2019. Fue ordenado presbítero en 1949 en Roma a los 26 años, y continuó sus estudios de licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. De regreso a su país, comenzó su labor como cura párroco siendo capellán de un importante hospital público en su ciudad natal, Córdoba, y a la vez asumió como asesor de la Juventud Obrera Católica. Fue también profesor de Derecho Canónico y Doctrina Social de la Iglesia. Unos años después fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de aquella ciudad. Visitaba con frecuencia las villas miseria, se involucró en los conflictos laborales gremiales, convocó a campañas de solidaridad para mitigar el hambre de los desposeídos y apoyó públicamente las posiciones modernistas derivadas del Concilio Vaticano II, habiendo asistido a varias de sus sesiones. En 1968, Angelelli asumió como obispo de la Diócesis de La Rioja, una provincia vecina, designado por el Papa Pablo VI. Automáticamente movilizó a amplios sectores de la población sumidos en la postergación promoviendo la formación de cooperativas de campesinos y alentando la organización sindical de los peones rurales y los mineros. Para desgracia del país y de él en particular, el 24 de marzo de 1976 asume al poder como presidente de facto, el General J. Videla tras un golpe cívico-militar. Comienzan ahí las desapariciones de personas con ideología socialista, entre ellos dos activistas sociales vinculados a Angelelli. Fue ahí cuando el obispo supo que seguramente estaba en la mira de los militares. El 4 de agosto de 1976, él conducía una camioneta junto a otro cura párroco, de regreso a la ciudad de La Rioja luego de una misa celebrada a 140 km de allí, en homenaje a dos sacerdotes asesinados hacía poco tiempo. En el trayecto el automóvil despistó, dio varios vuelcos y Angelelli murió de inmediato, mientras que el otro sacerdote quedó inconsciente unos minutos. La causa fue caratulada como “accidente vial”. Pero el acompañante declaró que durante el recorrido los venían siguiendo dos autos que en un momento determinado los terminaron encerrando y que eso provocó el accidente. Por otro lado, la autopsia, reveló una fractura en forma de estrella en el hueso occipital, en consonancia con un golpe dado con un objeto contundente.

Olof Palme (1927-1986): Fue un político sueco muy carismático e influyente, licenciado en Derecho, que llegó a ser Primer Ministro en dos ocasiones, líder del Partido Socialdemócrata sueco, vicepresidente de la Internacional Socialista y Ministro de Educación de su país. Su política exterior se enfocó en tres aspectos fundamentales: la defensa del pacifismo, el cumplimiento de los DD.HH. y el compromiso con los Estados del tercer mundo. Fue un duro crítico de EE.UU. y de la UR.SS. lo que le generó cientos de detractores y le acarreó severos problemas personales. Condenó enérgicamente el uso de armas nucleares, la política del apartheid en Sudáfrica, la guerra de Vietnam, las ejecuciones políticas del franquismo en España, la intervención estadounidense en Cuba, el golpe de Estado en Chile y defendió el derecho a la autodeterminación de Palestina. El 28 de febrero de 1986 por la noche, en Estocolmo, mientras volvía caminando del cine a su casa con su mujer y sin guardaespalda, un desconocido se acercó a ellos y disparó a quemarropa sobre la espalda de Palme, que murió a los pocos minutos. Dos años después del magnicidio, la policía sueca detuvo al supuesto asesino, un drogadicto y delincuente de poca monta que fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, al año siguiente la condena fue anulada por falta de pruebas. Algunas teorías apuntaban, como responsables, a los servicios secretos de Sudáfrica y otras al Mossad israelí. El caso fue archivado sin resolverse.

Mhedi Ben Barka (1920-1965): Fue un político de Marruecos y profundo activista por la independencia de su país. Realizó sus estudios universitarios en Argel y llegó a convertirse en el único marroquí de la época licenciado en Ciencias. Al incursionar en política, Barka se convirtió pronto en una figura de referencia dentro del movimiento nacionalista marroquí. Sus ideales eran acabar con el subdesarrollo, el analfabetismo, las estructuras feudales y las desigualdades sociales. Sufrió dos años de cárcel y tres de aislamiento en la cordillera Atlas. En 1954 Barka y otros líderes nacionalistas fueron liberados y un año después, Mohammed V lo nombró presidente del primer parlamento marroquí, órgano era simplemente un consejo consultivo que asistía al rey. A su vez, Barka se dedicó a viajar por países del tercer mundo y contactar a líderes como Mao Tsé-Tung o Gamal Nasser. De allí trajo ideas que implementó en su país, como el trabajo comunitario para la construcción de diversas infraestructuras. En 1959, Barka junto a otros nacionalistas fundaron el partido político de corte socialista Unión Nacional de Fuerzas Populares, a través del cual reclamaban elecciones libres, una carta magna, la alfabetización, la reforma agraria y el final de la exclusión social de las mujeres. Al poco tiempo los dirigentes del nuevo partido fueron encarcelados. Barka se exilió voluntariamente en París durante tres años, aunque nunca perdió contacto con la oposición marroquí. En 1962 regresó a su país y un año después se presentó a las primeras elecciones legislativas y su partido perdió. Nuevamente hubieron detenciones y torturas, por lo que Barka se exilió por segunda vez, sólo que en esta ocasión lo hizo en Argelia. En 1964 hubo un proceso judicial contra varios líderes del partido Unión Nacional de Fuerzas Populares, por un supuesto complot contra el rey. Hubo veinte condenas a muerte, entre ellas la de Barka. Mientras, él se mantenía prófugo viviendo temporalmente en varios países y continuaba su actividad como organizador del movimiento tercermundista. El 29 de octubre de 1965, en París, fue secuestrado por agentes de la policía francesa, cuando se dirigía a una cita con un cineasta para preparar el rodaje de una película sobre la descolonización en el mundo. Nunca más se supo de él, ni fue encontrado su cuerpo. Las especulaciones apuntan a tres servicios secretos que posiblemente actuaron mancomunadamente: el francés, el marroquí y la CIA.

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes, alias Pablo Neruda (1904-1973): Fue un notable poeta chileno, ganador del Premio Nobel de literatura 1971, y además incursionó en la política de su pais llegando a ser senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia y embajador en Francia. A través de las elecciones presidenciales de 1946, llegó al poder G. González Videla, quien representaba a una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas. Pero este nuevo gobierno no tardó en perseguir a los antiguos aliados comunistas y mediante la “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”, terminó prohibiendo el PC en 1948. A partir de ahí, Neruda se transformó en un férreo opositor, dando furibundos discursos en el senado y publicando artículos contra el gobierno en el extranjero. El presidente no demoró en pedir su desafuero a los tribunales federales para ser juzgado por calumnias e injurias hacia el primer mandatario. Se libró una orden de detención, lo cual obligó a Neruda primero a la clandestinidad y finalmente al exilio, vivido mayormente en París. En 1952 recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile. Ya retornado a su país, se dedicó fundamentalmente a actividades académicas durante muchos años. En 1969 durante la campaña para las presidenciales, el Partido Comunista lo eligió precandidato, pero renunció en favor de Salvador Allende, quien se convirtió en presidente de la nación y lo designó embajador en Francia. En febrero de 1973, por razones de salud, renuncia a dicho cargo y tras el golpe de Estado en septiembre de ese año, su estado de salud se agrava a tal punto que lo llevan a su residencia de Isla Negra y a los pocos dias muere de cáncer de próstata, según la versión oficial. Su asistente personal, M. Araya Osorio aseguraba que Neruda habría sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal. En 2013 un juez ordenó la exhumación del cuerpo del poeta. Los exámenes toxicológicos realizados en EE.UU. y España descartaron que Neruda hubiera sido envenenado. En 2015, a pedido de un sobrino del poeta, especialistas españoles encontraron en sus restos estafilococo dorado, una bacteria ajena a los tratamientos del cáncer. Las dudas sobre la causa de la muerte aún persisten.

Dag Hammarskjöld (1905-1961): Fue un político, poeta, economista y diplomático sueco. Durante la Primera Guerra Mundial ocupó el cargo de Primer Ministro de su país. En 1945 llegó a ser consejero en el Gabinete sueco Ministerial en Asuntos Económicos y Financieros. En 1953 y 1957 fue elegido unánimemente secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Se destacó por ser un gran pacifista, haciendo grandes esfuerzos por evitar las guerras en todas partes del mundo. A principios de la década del sesenta, el Consejo de Seguridad de la ONU dictaminó que las Fuerzas de Paz de la institución (los cascos azules), se desplegaran en el Congo belga, en ese momento sumido en una guerra de secesión originada en la provincia de Katanga. El propio Hammarskjöld viajó a ese país en cuatro ocasiones para conocer in situ el cuadro real de situación. El 12 de septiembre de 1961, fue el último viaje que realizó pues el avión que lo llevaba a la misión de trabajo de la ONU se estrelló en Zambia, falleciendo todos los pasajeros. Dias después del extraño accidente, un informe especial redactado por las Naciones Unidas decía que un relámpago brillante había sido visto en el cielo a la hora del accidente. Otro estudio, esta vez de las autoridades de Zambia, hecho por el teniente coronel británico M. Barber, concluyó que el piloto al mando de la nave había cometido un error fatal. El sargento H. Julien, que sobrevivió durante cinco días después de la caída del avión, aseguró que se produjeron varias explosiones antes de que se precipitara a tierra. Testigos oculares aseguraron que la nave fue derribada desde tierra firme por los rebeldes congoleños. El caso nunca fue aclarado.

Epílogo

Las muertes misteriosas se multiplican por todos los rincones del mundo y los culpables de las mismas nunca fueron, ni van a ser, encontrados. Y si por acaso alguna vez apareció alguna persona responsable, fueron todos idiotas útiles que tuvieron poco o nada que ver con aquello de lo que se los acusaba. Las versiones oficiales son tan falaces, y muchas veces hasta desfachatadas, que no resisten el más mínimo análisis. Queda pendiente para una próxima obra, el análisis de la siguiente lista de casos, muchos de ellos poco conocidos, que nunca fueron esclarecidos debidamente: William Goebel, Al Swearengen, Gianni Versace, John Otunba Payne, Marinos Antypas, el Emperador Guangxu, Lukijan Bogdanović, Joao Goulart, Charles Budd Robinson, Huang Yuanyong, Elvis Presley, Vladimir Bogoyavlensky, Martin Luther King, Nikolay Vtorov, Anthony D'Andrea, Pancho Villa, Erik Jan Hanussen, Haim Arlosoroff, Federico García Lorca, Laetitia Toureaux, Getulio Vargas, Carlo Tresca, Osterby Man, Liaquat Ali Khan, Albert Anastasia, Robert Kennedy, Manuel Moreno Barranco, Enrico Mattei, David Chingunji, Lev Davídovich Bronstein (alias Leon Trotsky), George Duncan, Yosef Alon, John Lennon, Sam Giancana, Vladimir Herzog, Carlos Mugica, Frank Bompensiero, Nicola Boccasini (el Papa Benedicto XI) y Theo van Gogh.

Bibliografía

https://tuul.tv

https://www.elconfidencial.com

https://www.lavanguardia.com

https://www.diariouno.com.ar

https://ww3.museodelamemoria.cl/

https://www.biografiasyvidas.com

https://www.cidob.org

https://www.elquintopoder.cl/

https://www.bbc.com/

https://www.ecured.cu

https://www.elcomercio.com/

https://www.elmundo.es

https://www.abc.es

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_unsolved_murders_(21st_century)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_unsolved_murders_(20th_century)

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.