/ / / Centro Vecinal Sucre Morteros: Queremos salir del abandono para ser un barrio digno

Las necesidades de uno de los barrios más populosos de la ciudad, las deficiencias en infraestructura, los proyectos para lograr resolver cada una de las situaciones, la promoción del deporte para sacar a la niñez y adolescencia de las adicciones, la generación de propuestas culturales que identifiquen a todos los centros vecinales de la ciudad entre otros temas abordó, Dario Galfre, conocido popularmente como “Quequi”, a poco de asumir la presidencia del Centro Vecinal Sucre. Además participa del Comedor “Plato lleno” que funciona dentro de la misma entidad, desde hace varios años para llevar un plato de comida a la niñez.





¿Cuál es la situación del Centro Vecinal?

Nos encontramos con un centro vecinal bastante dejado, el barrio bastante abandonado socialmente, tenemos mucho por hacer, no vamos a lograr todo en tres años hacer, lo que no hicieron en 25 años, pero tenemos un plan de trabajo para ir solucionando los problemas más inmediatos para que podamos tener un barrio digno, que podamos transitar por las calles tranquilos, gestionar la construcción de veredas, plantación de árboles. Tenemos un predio bastante grande en la sede del centro vecinal donde es tierra de nadie, apuntamos a que participe todo el barrio.





¿Qué cosas son las que no se hicieron?

Nunca se trabajo por el centro vecinal, yo me crie en el barrio y nunca vi un crecimiento, estamos en un barrio muy lejos de los otros centros vecinales, no sé, si la municipalidad no ayuda o no hubo gestión, no sabemos porque quedo abandonado de esta manera.

Nosotros tenemos que ordenar la cosa, no tenemos libro de acta, no sabemos que recibió el presidente que salió ahora, no hay acta, no hay inventario, tenemos que empezar de cero, entonces primero tenemos que armar todo para que sea transparente para después empezar a ver las diferentes problemáticas.





¿Cuáles son las prioridades?

Primero queremos darle vida a la sede pintando, agregar sillas y tablones que no tiene, arreglar los baños que están todos rotos, darle un poco de vida para que los vecinos lo puedan utilizar, pueda ser alquilado para recaudar y con esa plata agregar cosas al centro vecinal como un parque. Si nosotros podemos tener actividades, creemos que de ahí podemos comprometer a los vecinos para trabajar entre todos.

Además queremos salir a hacer un recorrido casa por casa, para conocer las necesidades como arenado, ripiado, cordón cuneta, alcantarilla, corte de yuyos en terrenos y definir con los vecinos las necesidades para avanzar en las gestiones para resolver los problemas.





¿La realidad social?

El principal problema social es la falta de trabajo, es mucha la cantidad de personas que viven en el barrio y no tienen trabajo, creemos que ese problema no lo podemos solucionar desde el centro vecinal, pero si podemos gestionar ante la municipalidad para solucionar los problemas sociales.

Vamos a tratar de trabajar con la municipalidad sin distinción de color político, tratar de solucionar los problemas de la mano de la municipalidad que es la única fuente que tenemos para conseguir cubrir las necesidades de quienes realmente necesitan. No quiero pensar que los problemas es porque la municipalidad hizo a un costado al barrio.





Se planteaba el año pasado desde el Comedor Plato Lleno un alto nivel de niñas y niños que no estaban escolarizados en el barrio. ¿Qué piensan hacer para resolver la situación?

El comedor “Plato lleno” funciona en el salón del centro vecinal, pero no depende de la institución, es otro grupo del barrio que trabaja para dar comida a la niñez, si bien soy quien encabezo el comedor, no tiene nada que ver una cosa con otra.

Pero respondiendo a tu pregunta, a principios de años juntamos útiles y desde el comedor nos encargamos de revisar los cuadernos, tratamos de que cumplan y la mayoría de los chicos que van al comedor antes del aislamiento iban a la escuela, ahora no podemos ir a la casa de cada vecino a exigir a los padres que le hagan hacer los trabajos, para eso existen las profesionales que tienen que hacer ese trabajo. Desde el centro vecinal nos vamos a encargar de pedir que las trabajadoras sociales hagan el seguimiento que corresponda.





Una de las preocupaciones que vienen planteando es el alto nivel de consumo de drogas en pibas y pibes a partir de los 8 a 10 años. ¿Tuvieron alguna respuesta?

La municipalidad no se acerco, pero si un vecino que tiene una iglesia pidió el centro para reunir a los chicos para rezar, brindar consejos, los más chicos van, pero los adolescentes es difícil acercarlos. Es un problema muy difícil porque no siguen estudiando y no consiguen trabajo porque la gente tiene miedo a les roben, se discrimina al adicto en lugar de ayudarlo, no es fácil trabajar con esa problemática. Pensamos una vez que se puedan hacer reuniones pedir ayuda a Alejandra Castro para ver cómo podemos trabajar y obviamente esperamos que la municipalidad haga algo con los profesionales que tienen





¿Que proyectos pondrán en marcha?

Contar con actividades para los chicas y las chicas es uno de los proyectos en lo que queremos trabajar, estamos viendo el futbol infantil, queremos ver con Roberto Colombo Futbol Club que están en el barrio si podemos hacer algo juntos, ayudando desde el centro vecinal con un proyecto de trabajo que sea formativo, si a José Lito Bramardo no lo gusta la idea, veremos la posibilidad de armar en el predio la cancha con las medidas para participar del fútbol de los barrios, pero la idea es integrar todo lo que tenemos en el barrio porque participar del futbol infantil de los barrios es difícil porque hay que comprar cuatro juegos de camisetas, pantalones, calzados y todo lo que hace falta para la práctica.

Además se va a poner en marcha danzas folclóricas a cargo de Damián Pérez, Zumba con una señora Barrera y se va a seguir con el futbol de veteranos, con el equipo integrado por jugadores que viven en el barro

Vamos a tratar de hacer parrilleros, estuvimos poniendo plantas, vamos a armar un espacio para que jueguen a las bochas, tenemos un playón para hacer eventos, la idea es que los vecinos vayan al centro vecinal

Además lograr que todos los centros vecinales trabajemos en conjunto, en lugar de ir a la municipalidad a pelear solo que no se logra nada, tenemos que trabajar todos en conjunto para lograr lo que cada uno pretende. Es más fácil conseguir las cosas en conjunto que haciéndolo solos.





