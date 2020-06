/ / / Clausuraron geriátrico por dificultades edilicias e incumplimiento de bio seguridad

Clausuraron el Geriátrico «San Pantaleón» por no cumplir con el protocolo establecido por el COE para la prevención de Covid-19, como así tampoco cuenta con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Al momento de la constatación encontraron que no cumple con los protocolos de bioseguridad para la prevención de Covid-19 destacándose que no realizan adecuadamente la limpieza y desinfección, no cuenta con alfombra higienizante, el personal no utiliza barbijo y no utiliza la indumentaria adecuada, como tampoco dispone de un sector para el cambio de vestimenta del personal. Al mismo tiempo habrían comprobado que ingresaban personas que por las restricciones existentes no lo pueden hacer.

Así mismo la infraestructura edilicia cuenta con varias irregularidades, como falta de condiciones de funcionamiento de baños, aberturas y vidrios rotos en las habitaciones, revestimientos de pasillos defectuosos entre otras falencias, mientras que las cargas de matafuegos se encuentran vencidas.

En la parte sanitaria comprobaron que no se realizaron en los últimos meses las visitas médicas obligatorias, además de tener las historias clínicas de los residentes incompletas, como así también detectaron animales domésticos en la cocina.

La medida de clausura preventiva del geriátrico ubicado sobre Bv. Belgrano al 800 de Brinkmann, fue dispuesta por el Juez de Faltas Intermunicipal Diego Scaramagnan después que inspectores municipales labraran las actas correspondientes y fueran constatadas en el marco de las actuaciones por el mismo juez que consideró al tomar la resolución que se estaba poniendo en riesgo la salud, seguridad y salubridad de los adultos mayores albergados en el referido lugar.

Al notificar la clausura preventiva el juez otorgó un plazo de 48 horas para la reubicación de las personas alojadas, lo que fue cumplimentado.

Desde el Juzgado Administrativo de Faltas aclaron que la medida es preventiva, pudiendo la titular del Geriátrico «San Pantaleón» solicitar su rehabilitación una vez resueltos los problemas de estructura edilicia y adecuación del funcionamiento a los protocolos establecidos por el COE.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.