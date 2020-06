/ / / Colonia Bicha: Trabajan con actitud positiva

Todo está funcionando medianamente de manera normal dentro de lo establecido en las normativas relacionadas a la prevención para evitar el coronavirus señaló el presidente comunal Adolfo Ferrero (foto) quien al mismo tiempo expresó: “Tratamos de que no nos ataque la pandemia y si ocurre, que no nos tome con la guardia baja, tal vez estemos haciendo muchas cosas que no van a ser utilizadas, pero quien lo puede saber, entonces tratamos de ser precavidos”

En ese sentido enfatizó que llevan adelante controles a los fines de evitar que se produzcan contagios tomando la mayor de cuidados posibles y por otra parte prepararon lo necesario una casa para atender en caso de que fuese necesario dotándola de los elementos con que se debe contar para esta enfermedad, como así también realizaron inversiones en protección y por otra parte están pensando en ver la posibilidad que los propietarios de los campos adquieran elementos para controlar a las personas que llegan a los mismos como por ejemplo termómetros digitales.

En cuanto al funcionamiento del pueblo, el titular de la comuna comentó que con excepción de los bares, prácticamente está funcionando todo de acuerdo a los protocolos establecidos por la provincia, “La gente viene cumpliendo bien, medianamente está todo normal, los chicos están moderados, no hemos tenido demasiadas dificultades. La escuela dentro de lo que las docentes organizaron está marchando, los padres colaboran con la búsqueda de las tareas, así que lo único que puedo hacer es agradecer el acompañamiento a toda la población”, subrayó.

En cuanto a la marcha de la comuna, Adolfo Ferrero dijo que vienen manteniendo los caminos de manera normal, con la coparticipación que se ha reducido por la situación tratan de manejar los temas indispensables, “Estamos esperando lo que nos deben, pero sabemos que el gobernador está guardando dinero por si llegara a necesitar para atender en la emergencia y creo que es una cuestión lógica, porque nadie sabe cómo va a ser hacia adelante el tema y menos aún como termina todo esto, más allá que a las comunas chicas como las nuestras desde lo económico se nos complica funcionar, pero de alguna manera vamos resolviendo. Lo que es necesario en este momento es mantener la calma, porque vemos que hay sectores que están saliendo a cuestionar y lo peor que le puede pasar a Argentina, es que los políticos, los funcionarios de gobierno, empiecen a pelearse. Estamos en un momento en la que todos debemos trabajar para superar la crisis de esta emergencia desde la cooperación y la solidaridad”.





