/ / Cuota alimentaria en tiempos de crisis

En estos tiempos de crisis económicas, uno de los hechos que se presentan como característicos entre padres separados/divorciados, es el tema de la cuota alimentaria donde el problema surge cuando uno de los progenitores no asiste a su hijo con la misma, lo hace a medias, lo hace en forma insuficiente o directamente no lo hace. Puede darse el caso poco común donde el padre es quien exija una cuota alimentaria a la madre, ya que no es una cuestión de genero, sino que el punto radica en quién tiene la tenencia, porque quien tiene la misma debe dedicar mayor tiempo de cuidado sobre los hijos y desembolsar gastos en forma inmediata, los cuales, deben ser cubiertos por ambos padres y no por uno solo únicamente.

Cuestiones generales que se deben tener en cuenta antes de entrar al desarrollo de situaciones que suelen darse: 1) Si se realiza un acuerdo sobre la cuota alimentaria, debe estar homologada por un juez; 2) Si se demuestra en juicio que el padre/madre no puede pagar la cuota, los responsables de la misma son los abuelos del/la mismo/a; 3) La cuota se debe hasta los 21 años, salvo que el hijo/a continue con sus estudios, donde la obligacion de contribuir con la cuota alimentaria se extiende hasta los 25; 4) La cuota alimentaria se debe concretamente desde que se emplaza al otro padre al cumplimiento de la misma; 5) A modo estimativo y conforme a la generalidad de las sentencias la cuota puede rondar alrededor del 20% al 30% del ingreso del otro tutor/responsable parental, donde el juez para determinar el porcentaje de la misma, va a tener en cuenta el tipo de trabajo/negocio/profesión del obligado, las pruebas aportadas por las partes y las necesidades del menor, encontrandose comprendido en el valor “cuota” los conceptos de: manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio.

Las situaciones que suelen darse son las siguientes:

“dice que no puede pagar esa plata” o “me paga lo mismo hace un año”. Si no hay juicio de cuota alimentaria, debe comunicarse con el otro progenitor y manifestar dicha situación, debiendo resolverlo entre las partes. Si hay juicio de cuota alimentaria, debe presentarse al juicio, manifestar la circunstancia junto a las pruebas, donde el juez tomará las medidas del caso para mantener la cuota en su monto, reducirla o actualizarla.

“No me paga la cuota” Si no se ha llegado a un acuerdo firmado o se ah llegado a un acuerdo, homologado ante un juez, se debe emplazar a su cumplimiento, y su abogado tomará las medidas del caso para hacer que se cumpla lo pactado, entre las cuales, de seguirse en la misma posición reticente y negativa a cumplir, puede ser el embargo preventivo al sueldo o ingresos del negocio, etc. Y en su caso inciar un juicio de cuota alimentaria.

“El padre dejo de tener trabajo, ya no tiene propeidades a su nombre, no tiene nada”. Esta es una situación que suele darse, donde el progenitor de tener bienes, pasa a ser insolvente, consigue un trabajo en negro o utiliza terceros intermediarios para desligarse de responsabilidades familiares. Generalmente, lo que se puede hacer es redireccionar la cuota para que sea cumplida por los abuelos de dicho progenitor. Estos dos último casos, son graves, y es posible que el padre incumplidor esté cometiendo el delito de “incumplimiento a los deberes de asistencia familiar” ley 13.944, donde si se da la situación b) se le puede imponer prisión de un mes a dos años o una multa económica. Pero si se da la situación c) se le puede aplicar una pena de uno a seis años de prisión.

“No quiere reconocer a su hijo, no me ayuda a cuidarlo”. En dicho caso debe emplazar al reconocimiento de su hijo y puede solicitar adelanto de alimentos provisorios hasta que se lo reconozca.

Se debe destacar, que de las situaciones indicadas anteriormente, la voluntad y buena predisposición tanto del padre como de la madre y de sus letrados representantes (en caso de que lleguen a intervenir) van a determinar lo bien o mal que se puede resolver el conflicto, donde mas allá de la enemistad, los padres deben disponer de la buena fe, cada uno contribuyendo al cuidado de la salud fisica y psiquica del menor, quien en definitiva es quien sufre el mayor impacto de las crisis económicas y conflictos sentimentales entre los padres, ello va a ser determinante para el bienestar del grupo familiar en sí.





