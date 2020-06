/ / / Denuncian a un geriátrico de Porteña por abondono de personas

Denuncian a un geriátrico por abandono de persona a través de redes sociales y en el transcurso de la semana realizaran una presentación en la justicia penal para que se investigue lo ocurrido con el hombre y las condiciones en que se encuentra el resto de las personas alojadas.

Eliana Gerlero denunció que a su padre Omar Gerlero (73) no le brindaron la atención correspondiente en un geriátrico de Porteña donde se encontraba alojado desde hacía siete años. Hace menos de un año cambio el titular de la institución, ubicada sobre calle Intendente Pitta al 800

A principios de marzo fue intervenido quirúrgicamente en San Francisco por problemas intestinales y una vez dada el alta regreso al geriátrico de Porteña donde reside desde hace siete años, posteriormente se resuelve la cuarentena por lo que su hija radicada en San Francisco no puede concurrir a visitarlo, solo mantiene contactos telefónicos con la encargada del lugar, quien siempre habría manifestado que se encontraba bien, pero “evadieron siempre realizar video llamadas” y al mismo tiempo señala que su hermano enfermo psiquiátrico fue al lugar pero no le permitieron ingresar por el aislamiento social obligatorio.

Todo se desencadeno a partir de una llamada sin identificarse que “me pone al tanto que vaya a buscarlo para hacer algo y me encontré con mi papá en un estado severo de desnutrición y deshidratación. Tiene escaras enormes en la zona del coxis, la columna, lo que evidencia que lo tenían postrado en la cama cuando tenía que caminar. Lo trasladamos a San Francisco, donde sufrió una neumonía por bronco aspiración al atrofiarse sus músculos por pérdida de capacidad de deglutir, pero se viene recuperando”.

Eliana Gerlero manifestó que el responsable del geriátrico le aseguro que estaba comiendo, pero en ningún momento asumió el estado en que se encuentra su padre por lo que realizaran una denuncia penal. “Para refrescarte la memoria a vos que decís que fue un invento, a vos q no tenes corazón… a vos qué se te entrego un ser humano indefenso en confianza y recate este hombre casi sin vida. Que hoy sigue luchando por su vida. No pienses q me olvidó. Voy a pedir Justicia por todo el dolor q está sufriendo, y juro por qué voy a mover cielo y tierra para q pague quien tenga que pagar! Expresa en la red Facebook

La responsable del geriátrico habría señalado que ellos no tienen responsabilidad por el estado en que se encuentra Omar Gerlero, argumentando que es el resultado de obligaciones no cumplidas por la familia

Desde el área de salud municipal aseguraron que la infraestructura está acorde a lo establecido por lo que está habilitado y al mismo tiempo indicaron que los responsables del estado de salud de las personas alojadas es del médico de cabecera que la familia designa en el momento que ingresa la persona. Desde el Centro de Salud nunca habrían sido convocados para atender a este paciente, aseguraron

