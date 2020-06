/ / Emergencia sanitaria y responsabilidad penal

Uno puede entender que dicho decreto y sus posteriores extensiones pueden estar conculcando algunos de los derechos fundamentales como ser a la libre circulación , de reunión, a ejercer el comercio, a trabajar, a profesar una religión y a gozar de los beneficios de la cultura, todos previstos en nuestra Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo cierto es que la justicia se ah expedido en varias causas por imputados en los cuales se han solicitado Habeas Corpus (Accion en la cual, el abogado defensor solicita a la justicia la libertad del detenido que quedó arrestado o se encuentra en prisión por violación a los DNU´s o por otros delitos) y ah resuelto que las medidas impuestas por el gobierno son razonables por cuanto pretenden guardar el orden y la salúd publica, habiéndose previsto excepciones para aquellas personas que requieran movilizarse por razones esenciales, necesarias e impostergable.

Ahora bien, se deben distinguir tres situaciones: Primero, que se viole el art 205 del Código Penal, el cual, impone prisión de seis meses a dos años, al “que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.” y/o el art. 239 que impone prisión de quince días a un año, al “que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.”. Segundo, que se viole el Articulo 202 del Código Penal, que impone reclusión o prisión de tres a quince años, al “que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.”. Tercero, la violación de las dos anteriores.

Si se viola el art. 205 y/o el art. 239, la solución puede llegarse mediante un acuerdo avalado por la Fiscalía, en la cual, tras una compensación, que por lo general es económica, la persona imputada, queda libre de cargo y culpa, sin antecedentes penales. Si se viola el art. 202 o el art. 202 y el 205 en conjunto, la situación ya cambia, es mas grave y en principio, ya no es posible una solución mediante acuerdo, por lo que requerira un estudio de la situación por parte del abogado defensor.

Ahora bien, si bien puede percibirse por los medios de comunicación que determinados sujetos realizan fiestas, casamientos, o quedan detenidos por no poder justificar el porqué se encuentran en circulación sin justificación, (lo que en apariencia pareciera ser algo menor), no debe tomarse como algo menor y pese a que la flexibilización a avanzado, no quita que la misma se vea resentida por una explosión en los contagios y se retroceda nuevamentes a limitaciones de los derechos en pos de la salud y la vida. Tampoco es menor encontrarse imputado, detenido, con antecedentes en forma indeterminada y con un gasto extraordinario en abogados. Por lo que, en el estado actual de la situación en la que nos encontramos actualmente, debe tomarse con mayor seriedad, y en caso de dudas sobre realizar cualquier acto, debe asesorarse ante su profesional de confianza y tomar los recaudos legales antes de realizar cualquier acción que pueda arruinarlo para el resto de su vida y/o el de otras vidas.





Jose D. Nayi

Abogado

Mp. 1-39813

En medio de las prohibiciones de circular, reunirse, etc. establecidas por el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 y sus posteriores decreto que establecen extensiones en los plazos, se han dado situaciones en que personas o grupos de personas han incumplido con las disposiciones del mismo y como consecuencia de ello han terminado imputados y procesados.