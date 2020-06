/ / En una relación

"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" Mario Benedetti.

Por Virginia Mallo

¿Cuál es el sentido de la pareja?

Esta pregunta me la hice hace unos años mientras escribía mi tesis.

En mi última relación descubrí que no estaba para satisfacer sus necesidades afectivas ni él las mías. No veníamos a cambiar nada, sino a experimentar el amor. Lo que estaba ocurriendo, la mayoría creemos que el otro nos va a completar o satisfacer expectativas deseos y vacíos. Pero ese no es el semtido..