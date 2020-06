/ / Hay mucha pobreza y no sólo de pan vive el hombre

Por Sergio Ortiz Por Sergio Ortiz

La crisis económico-social legada por el macrismo y el parate por el coronavirus aumentaron la pobreza. Además, no sólo de pan vive el hombre y la mujer. Y esta democracia sigue llena de espías y «gatillo fácil».

El presidente prorrogó la cuarentena hasta el 26 de junio, aún con flexibilizaciones en los distritos mal llamados «blancos» (esa elección de color habría desatado otra ola de furia en EEUU, pero acá se usa con naturalidad).

Esa medida necesaria y justa en lo epidemiológico, seguirá desangrando a la economía, en especial a los trabajadores, sectores vulnerables, cooperativas, Pymes y empresas medianas.

El nivel de sufrimiento de esos sectores es altísimo; en cambio el padecimiento de los monopolios, banqueros y exportadores es muy leve. Se podría decir que van a ganar menos o van a perder en pequeña medida, por sus ganancias extraordinarias de los últimos años.

Rápidos de reflejos, esos popes de los negocios ya presentaron el jueves, con los burócratas de la CGT, su acuerdo para prorrogar por otros 60 días la suspensión de personal pagando sólo el 75 por ciento de los salarios. Con velocidad pasmosa, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al día siguiente ya lo había homologado.

Por ahora las consultoras estiman que la inflación de este año será del 43-45 por ciento, lo que seguirá impactando en precios y el número de pobres. Esos cálculos pueden quedan cortos si se producen golpes inflacionarios. El riesgo es cierto. La economía está prácticamente parada o muy disminuida, y el Estado debió imprimir un billón (millón de millones) de pesos para atender gastos sociales.

Al momento de iniciarse la pandemia había 16 millones de pobres. Habrá que ver cuántos son a finales de 2020, según la evolución de aquellos parámetros. Amén de las suspensiones y recortes de haberes, también han desaparecido más de 200 mil empleos y eso que lo peor aún no llegó. La frutilla podrida del postre es que no es seguro que los asalariados puedan percibir el medio aguinaldo. Gran parte de las empresas aducen no poder pagarlo y piden que el Estado lo haga, como parte del programa ATP.

Héctor Daer, el co-secretario general de la CGT, dijo que el aguinaldo se pagará, pero su palabra está más devaluada que la moneda. ¿Se pagará? Posiblemente una parte logre mantener esa conquista del primer peronismo, pero otra debería despedirse y rogar que a fin de año pueda volver a cobrarla.

Además habrá que ver en qué fecha se cobra. Por caso, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fue anunciado el 23 de marzo pasado, se empezó a pagar la primera cuota el 21 de abril y se terminó el 3 de junio. ¡Tanta demora por 10.000 pesos! Si la justicia lenta no es justicia, los paliativos lentos tampoco lo son.





Cuadratura del círculo

La gravedad de la situación económica está motivando reacciones positivas.

Empezaron las primeras movilizaciones callejeras de trabajadores afectados. Córdoba fue un ejemplo, cuando con diferencia de pocos días ganaron las calles los municipales protestando por la rebaja salarial del 15 por ciento dispuesta en forma inconsulta por el intendente Martín Llaryora, los choferes de UTA ante la falta de cobro de sus haberes y los afiliados a AOITA (choferes de media distancia) que llevan 55 días de paro por falta de pago. También hubo ruidosas caravanas de médicos indignados por la imputación penal a dos de ellos por contagios en un geriátrico. Y de afiliados de docentes y Luz y Fuerza contra la reforma antijubilados dispuesta en forma artera por el gobernador Juan Schiaretti con una sorpresiva sesión de la Legislatura fantasma.

Por otra parte, varias organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, no dejaron de trabajar en lo suyo. Ollas populares en los barrios para mitigar el hambre, defensa de humildes reprimidos en barrios vulnerables, reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y femicidios en el día del «Ni una Menos», cuestionamiento del pago de la deuda externa sin antes realizar una auditoria.

Además de esa práctica militante que debe ser valorada en meses de encierro y pandemia, una parte de esas organizaciones se siguió reuniendo en forma virtual para debatir asuntos importantes y elaborar propuestas.

Dos ejemplos para ilustrarlo. La Autoconvocatoria por la Auditoría y la Suspensión de pagos de la deuda externa realizó una asamblea y alumbró un documento donde argumenta por qué no se debe pagar a los fondos sin antes estudiar la legalidad de la deuda. Especialmente luego del estudio del Banco Central donde se documentó la fuga de capitales por 86.200 millones de dólares durante el macrismo.

También es elogiable la propuesta que la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) llevó por medio de su titular, Esteban «Gringo» Castro, al presidente.

La cloaca anticomunista Infobae tituló: «Polémica propuesta para salir de la crisis que 103 movimientos sociales le entregaron a Alberto Fernández». El documento plantea «la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal con tierras estatales; una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos; crear un Banco Federal de Desarrollo que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos; prohibir la remisión de utilidades al exterior por el capital extranjero durante 5 años; la estatización de las empresas de servicios públicos y un reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas, etc».

Los grupos monopólicos, que ven amenazados sus negocios, dirán que este programa es «una locura populista». Los más benévolos lo calificarán de «utópico». Para el cronista, es una bocanada de aire puro en el debate político, para medidas necesarias hoy y en la pospandemia. Y si de utopías se trata, son mejores estas ideas y no las que propagandizó Fernández con su modelo de «un capitalismo donde todos ganen». Ese es un disparate. La cuadratura del círculo. No existe.

La Arena

