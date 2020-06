/ / La historia oculta: Avellaneda no es solo Vicentin

– No solo en nombre de la modernización y el progreso se justificaron genocidios, sino también de la destrucción del medio ambiente.

Tal vez un punto de análisis e investigación puede ser conocer como el avance del monocultivo de la soja transgénica y por ende de los agrotóxicos en la década 90, en nombre del progreso (de unos pocos), impactó social y económicamente en la región

– Sin lugar a dudas ¿Qué fueron de los bajos submeridionales? ¿Por qué este arroyo se quedó sin caudal de agua perdiéndose los recursos ictícolas, lugar de veraneos y esparcimientos de los sectores populares de la ciudad? ¿Por qué se contaminaron esas aguas sin el control de efluentes industriales? Tal vez un punto de análisis e investigación puede ser conocer como el avance del monocultivo de la soja transgénica y por ende de los agrotóxicos en la década 90, en nombre del progreso (de unos pocos), impactó social y económicamente en la región. Fueron épocas de la década menemista de convertibilidad y de sojización, donde muchas y muchos funcionarios y dirigentes políticos miraron para otro lado dejando todo a merced de las , eufemismo del neoliberalismo que empujó a cientos de pequeños productores de la región a perderlo todo. Significó la expulsión y migración del medio rural de estos sectores que quedaron abandonados a su suerte por el desguace del estado. Frente a esta situación, muchos colonos (pequeños productores) de parajes del distrito Avellaneda para pagar y honrar sus deudas, tuvieron que vender sus campos a un precio vil, el que pudo y tuvo mejor suerte .Otros vieron entre llantos y abrazos sólo de familiares, como le fueron arrebatados por la “justicia” a fuerza de remates, aquellas tierras que habían pasado por generaciones a manos de los “nonos”, como se dice aquí.





– Esto es algo que se repite a lo largo y ancho del país, y que deja en claro que la solidaridad de los poderosos, la República y la defensa de la propiedad privada, son solo eslóganes





Por ello, cuando hablemos de trabajo agrícola, también debemos incorporar a aquellos criollos, de rostros curtidos y piel oscura, descendientes de aborígenes y mestizos, estos actores fueron claves en la economía de la ciudad





– Por décadas el cultivo por excelencia en los orígenes de nuestra comunidad fue el algodón. Tan importante fue, que está presente en los distintos símbolos, como por ejemplo, el escudo de la ciudad. La historia y el crecimiento de Avellaneda están vinculados fundamentalmente a la actividad agrícola, especialmente del algodón, llegándose cultivar en épocas de esplendor, miles de hectáreas. Fue tan importante esta actividad económica, que nuestra ciudad fue declarada Capital Provincial y Nacional del Algodón. Esta región era por excelencia junto al Chaco, las principales productoras de este cultivo, en la ciudad cada campaña del algodón que se extendía desde febrero hasta la época invernal, se veía invadida por miles de cosecheros y camiones que venían de distintitas provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero, trayendo cargas que se mecían como veleros en el mar, ya que por el poco peso, debían traer carga “alta”, voluminosa. Es imposible concebir una fábrica sin obreros, como también aquella época un campo sin braceros. El trabajador en sus orígenes y hasta la actualidad, ha sido el engranaje fundamental de la producción, y generador de riquezas del sistema capitalista. Como el obrero fue en una planta fabril, el cosechero lo fue con sus manos en las plantaciones de algodón, venían en su mayoría de Corrientes y Chaco. Algunos eran trabajadores golondrinas, trabajo rudo si los hay, se desarrollaba desde febrero hasta mayo en épocas de invierno con las heladas, cuando las manos, especialmente los dedos entre las uñas, se rompían producto del frio cuando se quitaban las “bochas”. Además, estaba el peligro latente de serpientes como yararás, cascabel, o enjambres de abejas o camachuies. Cintura y manos eran las claves en la tarea, la recolección fue completamente manual por muchas décadas, y era un cultivo que generaba mucha mano de obra directa. Por ello, cuando hablemos de trabajo agrícola, también debemos incorporar a aquellos criollos, de rostros curtidos y piel oscura, descendientes de aborígenes y mestizos, estos actores fueron claves en la economía de la ciudad.





– Esto que menciona con lujo de detalles, derriba la teoría que sostiene que Avellaneda es una colonia pura de Friulanos.





Estos trabajadores, los de abajo, que forjaron Avellaneda, no abundan en los símbolos y en la memoria de la ciudad





– Cientos de familias se radicaron aquí, para el algodón no había edad, niñas y niños de 7 a 13 años, grupos familiares enteros, algunos explotados y trabajando de sol a sol. Recordemos que hasta la llegada del peronismo, los trabajadores rurales no contaban con derechos sociales y protección de seguridad social alguna. Luego de promulgado el Estatuto del Peón Rural, el mismo despertó la ira de terratenientes, quienes estaban acostumbrados a ser amos de sus peones, llegándoles a pagar sólo con especias. Esta medida despertó el descontento de la Sociedad Rural Argentina y de los propietarios que no podían concebir la “intromisión del estado”. De esta manera los trabajadores rurales van a comenzar a cobrar salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y alojamiento. Estos trabajadores, los de abajo, que forjaron Avellaneda, no abundan en los símbolos y en la memoria de la ciudad. Hace algunos años el municipio construyó una rotonda cuyo monumento representa al “cosechero/a”. Como reconciliándose con ese pasado de piel oscura y manos callosas. Ahí está, es enorme, interpelando a esa historia oficial que oculta el ADN popular.





– En este derrotero en el cual predomina la negación y la imposición del gran capital ¿Existen más actores que fueron aletargados y corridos a los márgenes de la historia?





Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires