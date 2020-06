/ / / La rotura de silo bolsa no es por "motivo político", sería por una cuestión laboral

Lo indicó el Fiscal de Villa María que tiene a cargo la investigación por la rotura de cinco silos bolsas en un tambo.

La rotura de silos bolsas del Grupo Mharnes no obedecería a motivos políticos como desde las organizaciones del agro intentaron instalar, ya que de acuerdo al Fiscal de Instrucción de Villa María, René Bossio podría haberse originado por una situación de índole laboral.

Calificaron de “organizados” y “orquestados”, aunque sin brindar mayores precisiones distintas organizaciones del campo vinculadas a la Mesa de Enlace, el hecho acontecido en el campo del Grupo Mharnes, ubicado en cercanías a Villa María, donde fueron encontrados rotos cinco silos bolsas conteniendo maíz partido para la alimentación del plantel lechero.

“En principio no hay que hacer ninguna presunción para sacar conclusiones apresuradas, no habría ninguna prueba de que se trata de algo relacionado con algún motivo político o ideológico, esto lo digo porque he estado hablando personalmente con los dueños del establecimiento y estamos investigando si se podría tratar de alguna relación laboral mal concluida atento a que son empresarios importantes” expresó en un informe de Jorge Vasallo para Radio Universidad Nacional de Córdoba, el Fiscal de Instrucción de Villa María, René Bossio quien tiene a cargo la investigación por la rotura intencional de cinco bolsas de ensilaje.

Un empleado del Grupo Mharnes, que trabaja en el tambo intensivo ubicado en la Autopista Córdoba – Rosario y la Universidad Nacional de Villa María al llegar en el inicio de las tareas diarias a las 6,30 encontró rotos los silos bolsas con maíz partido, dando aviso a la Patrulla Rural, detectando que las bolsas habrían sido cortadas con algún elemento filoso.

Al tomar conocimiento la fiscalía dispuso que Policía Científica del Ministerio Publico Fiscal sea la encargada de recoger las evidencias en el lugar, mientras que la División Investigaciones de la Policía Provincial de la comisaría local se aboque a tratar de esclarecer lo sucedido.

El ingeniero Josué Genré, encargado de producción de forrajes y alimentos en Mharnes de La Stipa SA relató a Todoagro que simbólicamente el daño es aún más dolorosa al tratarse de “alimento de ganado de leche, nada de estos granos es para la venta”, remarcando el vínculo de lo dañado con la seguridad y soberanía alimentaria.

La presunción de la motivación política como vienen tratando de instalar en cada uno de los acontecimientos de esta naturaleza fue desestimada por la justicia al manejar la hipótesis de que podría tratarse de una venganza por una cuestión de algún despido laboral en malos términos.

Por otra parte no se habría podido establecer el lugar de ingreso al predio al no encontrar huellas de pisadas, como así también indicaron que cuentan con cámaras de seguridad en el predio, pero no cubren el área donde se encuentran los silos bolsa.

Cabe destacar que las 370 toneladas de granos las recuperan prácticamente en su totalidad, pero si sufren la pérdida del costo de almacenamiento.

