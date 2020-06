/ / / Proyectan crear un centro urbano en Monte Oscuridad

La creación de un centro urbano es uno de los principales proyectos que tiene en carpeta la actual administración comunal. Para su concreción deberán adquirir el terreno para su emplazamiento para a partir de ahí avanzar en la gestión de urbanización para luego poder dar comienzo a la construcción de viviendas y los edificios públicos.

Monte Oscuridad como colonia fue declarada en el año 1888, pero hasta la actualidad no cuenta con un núcleo urbano. En 1927 fue creada la comuna y recién en 1975 construyen un edificio para su funcionamiento junto al edificio policial.

En diferentes sectores de sus 24 mil hectáreas se levantaron los establecimientos educacionales, el Club Atlético Belgrano, el salón Serafín entre otros, pero nada dio origen a un centro poblado en esta colonia santafesina enclavada en los límites con las provincias de Córdoba y Santiago del Estero.

“Estuve a punto de concretar la compra de un terreno, pero no lo pudimos lograr por cuestiones familiares de los dueños del campo, pero en la mente esta poder hacer viviendas en Monte Oscuridad, mas ahora que a nivel nacional, la Ministra de hábitat es de Santa Fe, con quienes tenemos algunos contactos”, manifestó a Regionalísimo el presidente comunal al referirse al proyecto de urbanización.

“En la actualidad, todo está muy desparramado, pero el mayor movimiento se tiene en la parte oeste de la colonia, donde funciona la escuela con el núcleo secundario rural, en esa parte está el club, playón deportivo, natatorio, mientras que la comuna, está a unos 7 Km de ese lugar, se fueron haciendo cosas en distintos lugares, no es fácil reordenar todo, la idea existe, de todos modos la decisión del lugar la deberá tomar la comisión comunal en su conjunto y seguramente con el consenso de los pobladores. Además necesitamos contar con el apoyo del gobierno provincial y nacional para lograr planes de viviendas”.

Al fundamentar las razones por la que ese sector tiene mayor movimiento, explicó que la ruta 23, está a 5 Km del límite de Monte Oscuridad con Suardi, “entonces quienes residen en esa zona eligen a la ciudad de Suardi, por eso tenemos que tratar de buscar la zona más alejada que es la que mas movimiento tiene”.

Al consultarle acerca de como financiarían la compra del campo, manifestó que la comuna no tiene ninguna posibilidad de comprar campo que tiene un valor de unos 10 mil dólares la hectárea. “Es para la comuna imposible comprarlo, pero existen muchas formas de lograrlo. Uno estuvo un poco relegado por el hecho de pertenecer a otro signo político, hoy tenemos la posibilidad al estar alineados a nivel provincial y nacional de acceder a otro tipo de apoyo” consideró Boscarol

Así mismo resalto que es una inquietud, que aún no realizaron ningún tipo de presentación, pero si anticipó a Regionalísimo que va a iniciar las gestiones que seguramente llevará algún tiempo, “En algún momento se debe empezar y creo que el momento es este, espero que las autoridades nos acompañen con una respuesta positiva”





Preservar la mano de obra

Monte Oscuridad con una población que supera las 800 personas en sus 24 Km2,, tiene como principal actividad la producción lechera con 72 tambos, además de la ganadería y agricultura.

Esta población no solo que no cuenta con desocupación, sino que tiene dificultades para conseguir empleados para los trabajos que la lechería demanda, “el personal se tiene que ir a buscar a otro lado, pero tenemos la dificultad de que no se tiene un centro urbano, no contamos con viviendas donde puedan vivir, entonces pudiésemos brindar la misma posibilidad que a los habitantes de otros pueblos, al contar con trabajo se quedarían en la localidad para progresar en Monte Oscuridad, en cambio se nos van a los centro urbanos y cuando necesitamos mano de obra no la tenemos, por eso tenemos que trabajar para que la gente se quede, no emigre hacia otro lugares, crear una zona urbana con energía eléctrica, Internet, contamos con dos picos de agua potable, facilitaría la radicación de las familias, así que esperamos que podamos dar inicio a la creación de un centro urbano”, concluyó expresando Daniel Boscarol.

