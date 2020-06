/ / / ¿Qué pasará con el Samco en San Guillermo tras el anuncio de un recorte de 450 mil pesos en el presupuesto municipal?

Por Lisandro Valdemarín

La sociedad de San Guillermo se encuentra preocupada por la incertidumbre que se plantea en relación a la continuidad o no de ciertas prestaciones que se brindan desde el Samco local tras el anuncio de un recorte de 450 mil pesos por parte de la Municipalidad del dinero que mensualmente destina para la entidad. La Intendente Romina López había manifestado que ante algunos números que no cierran en la Municipalidad se reducirá el importe aportado al Samco de 1 millón de pesos a 550 mil, produciéndose una merma de unos 450 mil pesos. Esto se anunció de un día para otro y ya se pensaba comenzar con este recorte a partir del 1 de junio pero la presión de la Comisión del Samco hizo que la Intendente decidiera poner “en pausa” la medida al menos por 3 meses.

En una Carta Abierta a la sociedad la comisión del Samco planteó lo que provocaría la efectivización de este recorte en el efector de salud pública: “esta medida provocaría suspensión de los servicios de guardia permanente e incluso la imposibilidad de internaciones”. También se remarca el pedido a la Intendente: “se escuchó los argumentos de dicha medida y se le solicito una postergación de la misma”.

La Comisión está evaluando alternativas para conseguir ese dinero que se recortaría: “esta situación nos obliga a buscar recursos genuinos para lograr sostener los servicios que habíamos logrado recuperar luego del cierre de la clínica Convivir S.A., pero ello no se logra inmediatamente. Este tiempo de prorroga nos obliga a trabajar en la posibilidad de que el aporte a la salud de nuestra población, sea a través de un incremento de la tasa asistencial, para no quedar expuestos a vaivenes económicos del ejecutivo de turno”, explica el comunicado.

Por su parte, la Intendente Romina López consultada al respecto luego de su decisión explicó: “no fue una medida hacía la comisión Samco, fue hacia el Ministerio de Salud de la Provincia.” La Intendente se quejó explicando que el Gobierno de la Provincia no manda dinero para la Emergencia Sanitaria: “nosotros ya rendimos los 700 mil pesos que nos mandaron y todavía no nos volvieron a mandar la plata. No sé que están esperando, ¿que termine la emergencia sanitaria?”

Además, remarcó algo respecto al sistema de salud: “somos la localidad del Departamento San Cristóbal que más aporta en Salud y si nos comparan con Suardi, Ceres y San Cristóbal en todos los otros lugares la Provincia se hizo cargo menos en San Guillermo, tanto el Gobierno anterior como éste”. Comparó el aporte que se realizaba a Clínica Convivir: "en su momento se cuestionaba que se aportaba a la Clínica Convivir S.A, que era privada, 250 mil pesos y que era una locura y por lo menos teníamos una sala de parto. Ahora aportamos 1 millón de pesos y no tenemos una sala de parto. Ahora seguimos con un nivel 3 y con un servicio de semi internación. Por eso, si la Provincia determinó que el sistema de salud en San Guillermo se hiciera provincial que asuman la responsabilidad que tomaron, porque no fue una determinación particular de la Municipalidad que eso deje de ser Simusa, fue una decisión del Gobernador. Por eso, que el Gobernador se haga cargo de la responsabilidad que quiso asumir con todos los sanguillerminos".

Por su parte, la concejal del Frente Juntos Sonia Martina opinó sobre el tema: “seguimos hablando de esto y yo sigo pensando en Daniel (Martina). Yo vi el proceso, yo estuve trabajando con él y me pregunto por qué el Samco siempre es objeto de estas cuestiones, de esto de ponerlo en el centro de atención, cuando a mí me parece un tema prioritario. Siento que la Provincia en los pocos meses desde que ha asumido como gobierno ha hecho mucho por el Samco de San Guillermo. Hay personas que han cuestionado todo este sistema. Cuestionan todo esto porque fue hecho por Daniel y por su equipo. Si hubiera sido hecho por otros, no. Si hoy en el Samco hubiera otro director no lo cuestionarían”.

"Creo que son formas de hacer política y de poner prioridades. Tal vez podría decir que hoy no es una prioridad poner un chip en un camión o cambiar el mobiliario del Municipio, no en este momento de pandemia. ¿Este es el momento de hablar de esto y de decir que dentro de tres meses no vamos a saber qué va a pasar? Yo antes no me dedicaba a la política y hace 3 ó 4 años que estoy en esto y vi anunciar una ambulancia como 5 veces en 3 años en la época del gobierno socialista. Y esa ambulancia llegó después del quinto anuncio en un año. Me gustaría que el Municipio deje de tomar como rehén a la población para discutir con la Provincia y haga lo que hizo El Dani (Daniel Martina). El Dani agarró el pueblo y se lo puso al hombro y a mí entender todas esas angustias, que yo compartí porque lo vi mal, le costaron la vida".

Por su parte, el concejal Luciano Parola, agregó: "hay políticos que se hacen cargo de las situaciones y hay políticos que echan culpas. Nosotros venimos de una situación de crisis que fue el cierre de la Clínica Convivir. Ante esa situación de crisis hubo un político que se hizo cargo que fue Daniel Martina. Tenemos gracias a esa decisión un sistema de salud en marcha. No nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos que venimos de una situación de crisis y las situaciones de crisis se enfrentan con determinación, con valentía y con decisión política. Todos los ciudadanos tenemos que salir a defender la Salud Pública en San Guillermo".





