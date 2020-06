/ / / / Reminiscencias de Morteros en el siglo pasado

Por Miguel Peiretti

Rubén D. Ferrero quien nació en Morteros el 18 de setiembre de 1936, cuenta algunos recuerdos de su infancia en la ciudad que dejó en 1944. En la actualidad dirige la orquesta Rosario Jazz Band, octeto de swing.

Hijo de José Ferrero, ferroviario, descendiente de piemonteses y Esther María Sachi, descendiente de marquesanos, tuvieron una hija mujer, Lita, y tres varones, Ever (Pirulo); David (Chuni) y el más chico, Rubén (Chiche), quien cuenta sus recuerdos de Morteros.

Comienza contando que frente al galpón de maquinas del ferrocarril, sobre la calle Belgrano, su abuelo David Sachi, tenía “una mansión, con una quinta de media cuadra con todos los vegetales, plantas de higo, ciruelas gigantes, granada, peras para hervir y peras de agua, naranjas, mandarinas, limones, y una gran cantidad de uvas de distintas clases que el injertaba, muchas gallinas y patos, y un pequeño cuadrado donde sembraba alfalfa para regalar. Además contaba con un pequeño jardín hecho con botellas de cervezas en línea rodeando las flores”.

Cuenta que “al lado de mi abuelo vivía un solitario alemán que fabricaba vinos sin comercializarlos, de carácter muy malo y siempre con un arma en la mano. A una cuadra sobre la calle Belgrano, vivía un “nazi-facista” de apellido Migliori que tenía un bunker debajo de su casa y en la pared de su cama un retrato de unos 2 metros de cuerpo entero de Adolf Hitler”

“También a otra cuadra de mi abuelo por calle Belgrano, había un gran taller con muchas poleas, era del padre de un amigo que le decíamos Rulo, pero no recuerdo que fabricaban”

Sigue narrando que su abuelo era capataz de las cuadrillas que ponían las vías del tren, “era muy severo, siempre estaba calzado con un látigo, lector del diario Crónica que llegaba desde Buenos Aires a las cuatro de la tarde.

Su papa y tres de sus tíos Equicio, Domingo y Armando eran ferroviarios, mientras que su tío Luis fue capataz de Corralón Giustina

“Armando Sacchi tocaba el bandoneón en las fiestas familiares que se hacían en el inmenso hall de la casa de mi abuelo. También corría en bicicleta porque decía que era pariente de un famoso corredor en Italia de apellido Sacchi, tambien eran parientes de la famosa actriz italiana Ana María Ferrero.

Nuestra casa estaba en Ayacucho 866, “al lado de mi casa vivía un ermitaño, Don Enrique, que arreglaba pavas, ollas, y esas cosas, y hacia changas. No hablaba con nadie”.

Recuerdo del barrio a la Familia Apendino, Beti Delrivo, creo era costurera, la familia de Natalín Bernardo a Doña Julia que era una famosa curandera que venían de todos lados.

Sus primeras enseñanzas las recibió en la Escuela Nacional, desde donde los llevaban a un lugar cerca de su casa, cree de un Señor Paganini donde les daban la leche para la merienda. Además recuerda que un 11 de septiembre en el monumento a Sarmiento frente a la estación y el Almacén Butigliero recitó una poesía.

Dice que la mayor parte de su infancia la pasó en el galpón de maquinas del ferrocarril donde trabajaba su padre. En ese lugar mientras su papá lustraba los bronces y le pasaba plomagina al cuerpo de la maquina y enrollándose una tela arpillera mojada en la cintura, entraba el horno apagado para limpiar todas las celdas de cerámica que son las que originaban el vapor, ellos jugaban con la mesa giratoria que se usaba para dar vuelta la locomotora y con los amigos juntaban el carbón de piedra que la locomotora perdia en las vías, el que se lo vendían a Natalin Bernardi para ser utilizado en la fragua por unos 10 a 20 centavos que reunían para ir a ver la película de los matiné de los domingos

El barrio donde ellos vivían dice que le decían “de atrás de las vías”, “solo ocupaba tres cuadras desde Belgrano hasta Ayacucho y allá al fondo en el campo, solitaria se veía la vieja iglesia”





La navidad trágica

En la mañana de la navidad del 25 de diciembre de 1943, mientras su madre preparaba la mesa con pan dulce, torta y chocolates, esperando a su padre que venía procedente de Ceres trabajando en el tren, reciben la noticia por parte de los vecinos que el tren habría sufrido un accidente. “Fuimos a la estación, donde nos dijeron que el tren de pasajeros estaba detenido a 1 km de Morteros con una manga de vapor rota. Mi papá logró frenarlo para evitar una tragedia, pero se quemo, la carne de la cara y los brazos se le caían. Recuerdo que habían venido del diario La Nación a hacerle un reportaje por el accidente y los ingleses le aumentaron cien pesos el sueldo, ganaba unos 400 pesos por mes, cobraba más de un doctor”.





Algunos recuerdos

A unos 20 metros de la entrada al cementerio, mi mamá me enseñó la tumba de la Familia Maeçani (Maizani), los padres de la famosa cantante Azucena Maizani.

También contaba mi mamá que en la zona andaba la banda de “Mate Cosido” (un benefactor para algunos y un delincuente para otros que paso a ser una leyenda) y en una oportunidad mi hermano “Pirulo” llego excitado diciendo que había visto el auto de la banda del “Pibe Cabezas” (fue un delincuente de la década del 30) con ruedas duales en la parte de atrás.

Había una señora que arreglaba los problemas de huesos a la que venían jugadores de fútbol de Buenos Aires para que los atendiera.

Alfredo Palacios el primer diputado socialista de América testuvo en Morteros haciendo campaña política (hay una foto a caballo), en esa oportunidad a mi abuelo lo detuvieron porque no se quiso sacar la gorra.

“Cuando vi la película “Qué verde era mi valle” lloré como un niño porque me recordó aquella época en Morteros. En una de las esquina de mi casa había un potrero donde se jugaba al futbol. Con mi hermano Chuni, con 5 centavos comprábamos pan y salame en el almacén de Butigliero y hacíamos dos grandes sándwiches.

Se fumabas cigarrillos “la hoja” y a veces “la tecla”. el vaso de chopp se llamaba “cívico” por la Unión Cívica Radical , y había hojas de afeitar “boina blanca” por ese partido político, y también hojas “legión extranjera”, por el fuerte que Francia había hecho en África.

Había un bar y heladería Cavali, donde no podían poner mesas en la vereda, así que se hacia un tablado de madera sobre la zanja para poner las mesas. Se veían los troncos en la zanja donde ataban los caballos, obviamente todas las calles eran de tierra y en el centro un gran monumento.

“Cuando me entere que un tornada había acabado con todo esto, desde entonces, Morteros fue otro, no se en la actualidad, hace casi 50 años que no voy”.

