/ / / / Roberto Baldo reivindica a 10 mujeres brinkmanenses en "Mientras tanto ellas"

"Mientras tanto ellas...!!!, es el libro de Roberto Baldo que será presentado una vez que se permita la realización de este tipo de acontecimientos

"Mientras tanto ellas...!!!, reivindica a 10 mujeres brinkmanenses: Catalina Moreno Montes de Oca de Brinkmann, Anita Giaveno de Sacavino, Susana Viarengo, Paola Kaufmann, Puni Frola, Luisa G. de Westergaard, Elcira Tavano de Riberi, Rosa Dota de Rosina y Las muchachas peronistas: Nelly Vega e Idem Teiler.

En el prólogo el mismo expresa: “Todo propósito de reseñar con exactitud acontecimientos sucedidos tiempo atrás, sin depender del lapso transcurrido, resulta un trabajo casi imposible. Sin embargo, creo necesario cumplir con el deber de plasmar en el papel, la vida de algunas mujeres que dejaron su impronta en nuestra sociedad y por supuesto, en la historia centenaria de esta ciudad”.

“Elegir cuales serían las destinatarias no fue tarea difícil, ya que sus acciones, trayectorias, vivencias, trabajos y un sinnúmero de calificativos hablan por sí solos. No es intención conformar un contexto de exagerada adulación, sino halagarlas con certezas y recuerdos como “mujeres de bien” e instalarlas en el sitial que se merecen por ser dignas representantes de la vida social, laboral, comercial, política y cultural de Brinkmann y homenajearlas con estos relatos biográficos que permitan a nuestras actuales y futuras generaciones mantener viva la llama de sus trayectorias que, en muchos casos excedieron la frontera local y permitieron instalarse a nivel regional, nacional e internacional”.

“En matemáticas, la propiedad conmutativa es una propiedad fundamental que tienen algunas operaciones según la cual el resultado de operar dos elementos no depende del orden en que se toman. En otras palabras: el orden de los sumandos no altera la suma, o el orden de los factores no altera el producto. Tomando como parámetro esta cualidad es que no respeto un estricto orden en los Episodios particulares de cada protagonista. Todas fueron y serán trascendentes en nuestra historia”.

“Viviré todo lo que quiera; me quedan aún por sostener muchas luchas”, gustaba de repetir en sus últimos días de vida don Miguel de Unamuno. Sin duda alguna estas damas, que a continuación mencionaré en este pequeño volumen, transitaron sus cortos o largos caminos no exentos de sacrificios, sufrimientos y tropiezos en pos de ideales, luchas, proyectos y sueños anhelados y sostenidos a través del tiempo. A todas ellas solo nos resta agradecer su labor y su existencia”, concluye diciendo.

Roberto Baldo con anterioridad publicó "Cabaña La Dosolina del esplendor al ocaso en un cuarto de siglo", un recorrido por la historia de esta cabaña de Brinkmann, que tuvo todo su esplendor en los inicios del mejoramiento genético de la raza Holando Argentino





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.