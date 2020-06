/ / / Suardi: Trataron aplicación de protocolos

Reuniones con propietarios de bares y comedores por un lado y con representantes de clubes y propietarios de gimnasios mantuvieron autoridades municipales a los fines de trabajar sobre los diferentes protocolos.

En reuniones encabezadas por el intendente Hugo Boscarol con propietarios de bares y comedores analizaron el decreto provincial a los fines de implementar los protocolos y horarios de atención de sus comercios.

Por otra parte con los representantes de clubes y propietarios de gimnasios dieron tratamiento a la implementación de protocolos para el desarrollo de sus actividades

Luego del anuncio de la provincia a través del Decreto donde establece las condiciones que se deberán cumplir para habilitar las actividades de gastronomía, los deportes sin contacto y las reuniones familiares, el intendente confirmó que las actividades retornarán pidiendo que se cumplan los protocolos para no perder lo logrado.

Lo que el decreto propone es que las actividades deportivas serán para personas a partir de los 16 años y en el horario de 7 a 19. Los clubes, luego de tener aprobados los protocolos, podrán disponer turnos para evitar sobrepasar la cantidad de asistentes.

Además, la práctica se deberá realizar "en espacios abiertos o suficientemente ventilados incluyendo en los mismos a los gimnasios que reúnan tales características".

Asimismo se indicó que no se podrán realizar reuniones previas o posteriores y no podrá haber espectadores. Además no están habilitados los espacios de uso común, vestuarios ni otras instalaciones interiores, solo baños exteriores".

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.