/ / / Colonia Bossi: Lograron primera cuadra de pavimento

La primera cuadra pavimentada concluyó en los primeros meses de este año, restando la construcción de una pérgola en el área de estacionamiento. La misma fue ejecutada frente al edificio comunal, donde además se encuentra la sede de la Cooperativa Tambera, la Biblioteca y el bar del club.

«Este es un proyecto que fue posible concretar con financiamiento del Promudi, el Programa Municipal de Inversiones, que se tratan de fondos no reintegrables por corresponder a la coparticipación nacional que le adeudaba el gobierno nacional a Santa Fe y fueron percibidos por la provincia a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y distribuidos a municipios y comunas a través de la presentación de proyectos. Nosotros resolvimos destinar el mismo a la realización de la primera cuadra de pavimento, siempre con el propósito de ir creciendo» comentó el presidente comunal Gustavo Capella

Por otra parte indico que el proyecto completo contempla la construcción de una pérgola en la zona de estacionamiento en el sector del parque infantil, pero la concreción de la misma queda supeditada al envío de fondos provinciales para esa obra específicamente

En cuanto a la pavimentación de nuevas cuadras, el presidente comunal, manifestó que la intención es hacia el 2021, es proyectar la pavimentación de otras cuadras, dependiendo de los aportes económicos que puedan obtener para su concreción.





Acceso pavimentado

«Lograr un acceso pavimentado a la localidad es uno de los objetivos que me propuse cuando me hice cargo de la comuna y ese propósito le plantee al senador quien se comprometió en hacer la ruta, pero me dijo que tenía que ser la 69 uniendo a Palacios con Colonia Bossi, siguiendo hacia Dos Rosas y La Legua con Suardi» comentó Capella, quien sostuvo que el gobierno de Lifschit hablaba de rutas transversales, es por eso que «nos propusieron esa ruta transversal»

Así mismo subrayó que si el acceso se concreta por el lado de la ruta 22 será bienvenida, «esa ruta también nos beneficia porque cruza toda la colonia del lado sur hacia el norte, que venga de donde venga, pero que venga. Espero que si llega hasta Colonia Bicha se extienda hasta Colonia Bossi, necesitamos un acceso pavimentado, nos cambiaria la calidad de vida de los vecinos, ni hablar para la producción láctea y el crecimiento de los pueblos».





