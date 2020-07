/ / / Covid-19: Por aumento de contagios adoptan restricciones en la provincia

Las disposiciones alcanzan al ingreso terrestre al territorio provincial, a las reuniones familiares y en torno a los permisos para deportes y recreación. Podrían prohibir el ingreso por Ruta provincial 1 desde Suardi al igual que por ruta 17 desde Eusebia.

Luego de una jornada récord con 49 casos registrados en la provincia registró 49 de Covid 19, encienden una luz de alerta por la pandemia en la provincia de Córdoba, el COE comunicó nuevas medidas tendientes a dar un mayor control al escenario reinante.Mientras se investiga un posible nuevo brote en la ciudad de Córdoba, más los otros activos en la provincia, desde el Centro de Operaciones de Emergencia dieron a conocer tres nuevas medidas que rigen desde hoy o en los próximos días.Hay una fuerte preocupación por la falta de cumplimiento que se ha advertido por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas, con respecto de las medidas sanitarias.A partir de las 00 horas del miércoles 15 de julio, solo se podrá acceder a la provincia de Córdoba a través de los 10 accesos principales, a saber: rutas 19, 158, 9 Sur (Autopista), 8, 7 (al este y al oeste), 35, 148, 38, 60 y 9 norte. En tanto, el tránsito desde el resto de los caminos se desviará hacia esos ingresos, donde están instalados los puestos sanitarios. A su vez solo se podrá acceder en el horario de 7 a 21 horas y será necesario tramitar los permisos de circulación a través del COE central desde la web, así como también los cupos para el ingreso al territorio provincial.A partir del día de la fecha y por 21 días, se suspenden los permisos especiales para deportes y actividades recreativas entre localidades. La medida había sido dispuesta para este fin de semana largo, pero se extendió por la situación epidemiológica.Quedan autorizadas únicamente los días domingos entre las 11 y 23 horas, prohibiéndose la realización o encuentro cualquier otro día de la semana. Insisten en la prohibición incluso de todo tipo de reunión que no sea la familiar y en el día y horarios señalados.Hoy se confirmaron 49 casos nuevos de coronavirus en la provincia de Córdoba.No se registraron fallecimientos.Hasta el momento, se estudiaron 87.474 personas con PCR.El Ministerio de Salud de la Provincia informa que en el día de hoy se confirmaron 49 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 21 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba (Capital), cinco en Villa Dolores (San Javier), cuatro en Villa Sarmiento (San Alberto), 18 en Marcos Juárez (Marcos Juárez) y uno en Leones (Marcos Juárez).De los 21 casos de la ciudad de Córdoba, uno está vinculado a la situación epidemiológica de la Clínica Sucre, uno es importado de una persona que llegó de Buenos Aires y 19 a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente en diferentes barrios de la Capital, mientras que el resto de casos son por contactos estrechos de casos confirmados anteriormente en esas localidades.Por otra parte, en el día de hoy se notificó un caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) de una persona que reside en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene domicilio legal en Córdoba Capital. De esta manera el total acumulado de la provincia de Córdoba es de 934 casos.Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 87.474 personas. Esto resulta en una tasa de 23.261 personas estudiadas con PCR por cada 1 millón de habitantes. Hoy se efectuaron 2.007 estudios, de los cuales 1.931 son PCR y 76 test serológicos.Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria, según constató la cartera sanitaria.Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 25.856 casos, de los cuales 23.989 se descartaron y 934 se confirmaron.De esas 934 personas, 304 (32,55%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 116 (12,41%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 43 (4,60%) en tratamiento hospitalario (internados), 38 (4,06%) fallecieron y 10 (1,07%) se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil, de quienes no se cuenta información sobre su estado clínico.En relación con las personas recuperadas (alta), si no consideramos los casos confirmados en los últimos 15 días, la proporción de altas es de 65%.Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, continúan los Operativos del Programa Identificar.Hoy se llevaron a cabo en la localidad de Villa Dolores (San Javier) y en Complejo Rodríguez Peña (Capital). Durante esta estrategia sanitariase realizaron en total 211 estudios, de los cuales 135 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR) a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos o presentaban síntomas, y 76 a test serológicos en el marco de un muestreo poblacional en esas zonas. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.El COE informa que, en el día de hoy, se completó el traslado de las personas que estaban internadas en la Clínica Sucre, donde fue dispuesto un aislamiento sanitario.Fuente: Prensa Gobierno de Córdoba