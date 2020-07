/ / / Covid-19: Una familia que tuvo que abandonar Morteros está varada en Florencia

Una familia que dice tener que haber abandonado Morteros por que no atendían a la mujer embarazada en el hospital por no tener domicilio en la ciudad, se encuentra en una estación de servicios en Florencia, Santa Fe desde el mes de junio esperando que el gobierno de Formosa los deje ingresar a la provincia de donde son oriundos.

El matrimonio Rodolfo Linares y Soledad Álvarez Cuenca, embarazada de cinco meses y dos hijas de 5 y 2 años de Villa Dos Trece, provincia de Formosa, en el mes de febrero llegaron a Morteros para trabajar como peón en un tambo ubicado a unos 11 km de la ciudad, contratados por el tambero Alfio Almirón donde presto servicios hasta el mes de marzo cobrando 28 mil pesos por mes.

Al dejar el trabajo con la intención de regresar a Formosa, tuvieron que dejar la casa del campo donde residía, realizaron los trámites de autorización para poder viajar, pidieron autorización al Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid 19, de Formosa en abril pero la respuesta no llegó. Intentaron ingresar pero la policía formoseña le negó la entrada y en Chaco lo expulsaron. Ahora están en Florencia, Santa Fe, viven en una estación de servicio donde les cobran más de mil pesos diarios de alquiler.

“Nos tuvimos que ir porque mi mujer está embarazada y me dijeron que en el hospital de Morteros no la atienden porque no éramos de ahí. Está embarazada de cinco meses y todavía no tienen ningún control. Dice que si no tenes domicilio ahí no te pueden atender” manifestó a Regionalísimo Rodolfo Linares en una comunicación telefónica.

“Llegamos hasta Puerto Eva Perón para cruzar el puente en el límite entre Chaco y Formosa, pero nos dijeron que está suspendido el ingreso a la provincia de Formosa y nos hicieron volver, nos escoltó la policía de San Martin hasta Florencia, porque no nos dejaron quedar en el Chaco” narró Soledad Álvarez Cuenca, quien al mismo tiempo dijo que están a la espera que las autoridades del Covid Formosa le entreguen el permiso para entrar a la provincia.

“Teníamos unos ahorro, pero el remis nos cobró 20 mil pesos para venir, el alquiler nos sale 1300 pesos por día, además tenemos que comer, estamos subsistiendo con la ayuda de la gente y con la asignación de los chicos” contó el matrimonio que dicen que en Villa Dos Trece tienen su casa y tiene trabajo con su padre en un campo.

En estos momentos organismos de Derechos Humanos están realizando gestiones para resolver la situación de esta y otra familia que se encuentra varada en Florencia, Santa Fe a la espera de la autorización de ingreso, la que esperan se las otorguen el próximo viernes, pero no tienen ninguna seguridad.

Por otra parte están a la espera de la resolución del planteo realizado por el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que presentó un hábeas corpus colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los ciudadanos formoseños a los que se les impide el ingreso a Formosa. Además solicita la inconstitucionalidad de las normas que restringen el acceso a la provincia.

