/ / Despidieron a dos periodistas por informar sobre imputación a Martin Gill

Patricia Gatti y Cecilia Burello fueron despedidas del portal de noticias Villa María Ya y de la radio “Ya” por dar a conocer que la fiscalía imputaría al intendente en uso de licencia y Secretario de Obras Publicas de la Nación, Martin Gill junto a 14 familiares por haber violado la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su mamá.

“Los tres propietarios la citaron, primero quisieron hablar de la información, el que hablaba era el contador, le dije que no discutía de periodismo con el contador porque nunca ha estado vinculado a los medios y después me dice que había sido desbastadora esa noticia para la economía de la empresa y me dijeron que prescindían de los servicios por el daño que le había hecho a raíz de esa nota”, comento a Radio Universidad Patricia Gatti

Desde estas páginas repudiamos los despidos de las periodistas, solidarizándonos con las colegas, de manera especial con Patricia Gatti a quien conocemos su honestidad profesional por haber compartido actividades. Repudiamos la acción de censura y cercenamiento a la libertad de expresión contra las periodistas, extendiendo el repudio a quienes utilizan el dinero público desde la pauta oficial para ejercer presión para silenciar a las trabajadoras de prensa y condicionar el derecho a la información que tiene la sociedad

La nota publicada en Villa María Ya con el título “Coronavirus: imputarían a Gill y a su familia por una fiesta”, Patricia Gatti informaba que “días atrás se confirmó que Gill había dado positivo para coronavirus y que había estado en Villa María. En diálogo con la prensa, el funcionario nacional sostuvo que pasó a saludar a su madre, aunque fuentes judiciales indicaron que pudieron corroborar mediante pruebas objetivas que habría participado de una celebración que contaría con una asistencia mínima de quince adultos”.

En la nota señalada también se dice que “de acuerdo a fuentes tribunalicias a las que pudo acceder Radio Ya, el secretario de Obras Públicas de la Nación y el resto de las personas, entre quiénes se encuentran sus padres y hermanos, habrían protagonizado una celebración en honor a su madre, quien cumplía años. La imputación es por el artículo 205 del Código Penal, que penaliza a quienes incumplan las medidas dispuestas por el gobierno para evitar la propagación de una epidemia”.

Es decir que el intendente de Villa María -en uso de licencia- expuso a toda la población de la ciudad violando disposiciones sanitarias. Por su parte, la nota firmada por Patricia Gatti atribuye fuente de información según la cual se llevaría a cabo la imputación a Gill y a sus familiares.

La nota que anunciaba la posible imputación fue publicada el pasado 20 de julio. Las periodistas fueron despedidas al día siguiente. Los dueños de los mencionados medios, German Richietti, Guillermo Álvarez Beogoa y Alexis Rinero comunicaron los despidos de manera verbal. Es un acto de represalia repudiable, inconstitucional e inconcebible, porque viola el estatuto del periodista, rompe con los principios de libertades democráticas y además con el decreto de necesidad y urgencia que pretende frenar los despidos.

