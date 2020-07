/ / Eduardo Fernandez: Situación de las Pymes. No puede estar ningún actor ausente en la pos pandemia

Muchos negocios no aguantan más, se van a dar muchas bajas, es necesario que colaboren los Estados municipales y provinciales además del nacional junto a los trabajadores y empresarios. Tarifas, política financiera, el sistema tributario, el sistema de comercio exterior, resolver la economía subterránea son temas que se deben discutir para dar certezas en la pos pandemia, manifestó en una entrevista el diputado por Córdoba por el Frente de Todos y presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández.

¿Cómo analiza la crisis que se vive?

La pandemia trajo una crisis potenciada por la crisis en la que veníamos soportando con un tremendo déficit fiscal acumulado por baja de actividad en los primeros meses del año. Hay contabilizar 57 mil millones de pesos de intereses de la deuda que viene de la gestión pasada y también ver que el mundo está en crisis donde la pandemia desnudo la guerra comercial a nivel mundial en la que veníamos. Acabamos de conocer un nuevo virus que ataca a la producción porcina China que puede determinar grandes variaciones por ser de gran importancia para la economía de ese país y que puede significar para nuestro país incrementar la exportación de cerdos. Todo está en una crisis, donde no solo en la salud no tiene parangón, sino que en la economía en el mundo estamos viendo salidas heterodoxas de países que venían aplicando ortodoxamente medidas económicas como Italia, Alemania con salvataje de grandes empresas con intervención directa del Estado.





¿Nuestro país no tiene posibilidad de endeudamiento. Preocupa la dilación del arreglo de la deuda externa para ver qué perfil toma la economía, teniendo en cuenta la situación de los sectores?

No altera muchas condicionalidades internas, salvo algunos prestamos que podrían recibir empresas nacionales de mercados extranjeros, otras ingresos de capital no estaban previstos porque Argentina como Nación no es objeto de préstamos de capitales en las condiciones que está, entonces, si es una señal que se está buscando para poder elaborar un presupuesto que contemple egresos reales y no dejar programado, ya el no pago de la deuda, lo que significaría una voluntad de no negociar, eso es lo que está en juego ahora, pero las consecuencias internas en este marco que aparentemente los negociadores se confiaron por estas señales que aparecían de los organismos internacionales que están llamando a arreglar, que haya consideración con respecto a los plazos y respecto a las tasas de interés, no se avanzó tan rápidamente como se esperaba, pero creo que hay una nueva propuesta que tiene mejores chances de terminar con éxito con un plazo de espera con el objetivo principal de hacer sostenible la deuda, son casi 57 mil millones de pesos en el primer trimestre que se han gastado para mostrar la voluntad de negociación pero que hacen falta de manera urgente en el mercado interno.





¿Cuántas Pymes cerraron y cuántos puestos de trabajo se perdieron en el marco de la pandemia?

Es un proceso dinámico, nadie puede decir con exactitud, la expectativa de las Pymes es seguir funcionando. En el año 2016 se creó a través de una Ley el registro Mipyme, pero nunca se terminó de reglamentar, entonces no se inscribían por las trabas de la Afip, cuando en enero se decidió modificar que quien lo autoriza es la Secretaria Pymes de la Nación, se decía que eran 600 mil, otro decían 900 mil, hoy estamos en 1.348.000 inscriptos, que significa esto, que existen dos problemas en el país que es muy difícil de medir quien cierra y quien abre, existe una economía subterránea que debe estar en un 40 %. En los bancos los depósitos a la vista aumentaron, es decir que hay un consumo retraído, tenemos entonces sectores informales que se pueden incorporar, entonces saber que paso o no, seguramente el negocio formal como bares, confiterías, servicios, turismo, van a sufrir bajas muy grandes, se va a modificar el mercado de alquileres entonces lo que vemos es que la provincia tendría que ayudar en este proceso a mover esta maquinaria y desde las Pymes decimos que hacen faltas otras cosas para asegurar el capital de trabajo, el consumo interno, prolongar plazos de moratorias fiscales, nuevos instrumentos de créditos, pero hay mucha incertidumbre, muchos negocios chicos y medianos no aguantan y actividades enteras que van a sufrir el cierre como es hotelería, turismos y viajes.





¿Cómo levantar la confianza de la gente para volver a un circuito virtuoso de consumo en el futuro?

Es un proceso complejo porque encierra conductas de consumo, existe un sector de la población que no disminuyo los ingresos durante la pandemia y tiene poder de consumo, pero la gente tiene temor entonces el consumo se retrajo por eso el Estado está dispuesto a seguir participando pero mucho más direccionado a los sectores que lo precisen, declarar en emergencia con medidas específicas. Para esto tienen que colaborar todos los actores, trabajadores, empresarios, Estado municipal, provincial y nacional, ninguno puede estar ausente, siento que hay autores ausentes para la pospandemia.





¿El gobierno nacional fallo al recurrir únicamente a infectólogos en lugar de haber abierto una mesa donde se incorporen a los sectores movilizadores de la economía en el marco de la pandemia?

Esto agarró a todos con poca práctica, al gobierno, infectólogos, economistas, sociólogos, no es una cuestión que con el diario del lunes uno lo puede ver, cuando se ve la cronología de medidas económicas tomadas por el gobierno nacional y legislativas, algunas que están en las cámaras y no han podido todavía ser tratadas, entonces cuando se produce el aislamiento social y obligatorio y se tomaron las primeras medidas, uno ve que fueron tomadas a los cuatro a cinco días de declarado el aislamiento. Ahora nos dejaron un Estado sin Ministerio de Salud, sin certezas donde aplicar las medidas con un endeudamiento tremendo y tuvimos 54 días hábiles de gestión ante de la pandemia y veníamos enderezando, todo lo que hay que discutir pos pandemia para dar certeza, no está establecido como vamos a seguir con las tarifas, hay un congelamiento, logística, hay que discutir una política financiera, el sistema financiero demostró que no es el adecuado, el 7 al 8 % de la capacidad prestable iba al sector privado en el año 2019, hoy se subió una barbaridad y estamos entre el 12 y 14 %, cuando el promedio mundial es del 60 %, se tiene que modificar el sistema tributario, el sistema de comercio exterior, hay que dar muchas certezas que están esperando, pero que se tiene que dar con los acreedores externos y volver a una normalidad con Estados municipales, provinciales y nacional, asociados entre todos, porque de lo contrario no hay posibilidad de incorporar las economías regionales, es muhco lo que hay que hacer. El endeudamiento que tiene la provincia y la estructura tributaria provincial no ayuda a la recuperación.





