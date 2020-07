/ / El extraño de pelo largo

Los Beatles también marcaron tendencia con los cortes tipo taza, que fueron furor en la década del 60´, el mismo cubría parte de las orejas y se complementaba con un larguísimo flequillo y flecos sueltos.

David Bowie fundó una Sociedad para la prevención de la crueldad hacia los hombres de pelo largo

En la década del 70´ se puede resaltar a David Bowie, con su peculiar corte de cabello, el cual fue un gran legado de la moda del . Destacando que fue David quien fundó una Sociedad para la prevención de la crueldad hacia los hombres de pelo largo, esto debido a la gran discriminación que se había desatado desde la década anterior.





La utilización del pelo largo continuaba siendo una moda y cada vez era más utilizado por los seguidores del Rock también. La melena de Ozzy Osbourne y Robert Plant, también fueron famosas.





En los 80´ los Punks lo combinaban con crestas y colores potentes, y en las bandas Heavys siempre fueron una marca registrada. En los 90´, los grupos de varones más seguidas eran liderados por integrantes con abultadas cabelleras como Bon Jovi, Aerosmith, Guns N´Roses, sin dejar de lado la legendaria y de todas las décadas, Rolling Stones.





Einar McCarthy es integrante de la banda The Oxers & The Border Reivers, y en tiempos anteriores estuvo ligado a varios grupos de música «Celta» (folk irlandés). Conclusión también dialogó con él para conocer su historia en torno al uso de cabellos largos. “Cuando yo era pibe (en los 80s), el pelo largo ya estaba aceptado y no era ninguna excentricidad, así que no me crié con ningún prejuicio al respecto. Nunca fui un tipo de cuidar mi aspecto, ni mi ropa, me ponía lo que me compraba mi vieja o me regalaban, lo mismo corre para el pelo. En los 90´, cuando empecé el secundario, la mitad de los pibes (tal vez más), usaban el pelo largo. Así que para el año 95, con 18 pirulos, probé dejarme el pelo largo. El primer intento fue un fracaso, porque se me producía un horrible, y el segundo anduvo y quedó hasta el día de hoy”, dijo.