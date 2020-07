/ / / Falleció Selvino Ortolano un referente de la música

Falleció a la edad de 86 años Selvino Ortolano, actual director de la Orquesta Municipal de Suardi. Ortolano era multidisciplinario, autodidacta, músico, autor y compositor, coleccionista, artesano, soldado músico, mecánico, productor agropecuario y radioaficionado. Formador de músico en gran cantidad de localidades del Departamento San Cristóbal y del departamento San Justo en la provincia de Córdoba.

«La música no me quito vida, por el contrario: me dio vida» expresaba este gran artista que con dedicación, constancia y esfuerzo logró cada una de las metas propuestas.