La frase viral de Mauricio Macri: Mientras unos que están en verano, otros están en invierno

"En esta globalización no se tuvo en cuenta", dijo el ex presidente Mauricio Macri sobre las estaciones boreales y australes actuales. La frase se volvió viral.

"En esta globalización no se tiene en cuenta que hay unos que están en el invierno y otros en el verano. Esto generó que se tomaran decisiones apresuradas sin base científica que las avale", dijo el ex presidente Mauricio Macri en su primera entrevista tras haber fracasado en el intento de reelección perdiendo en primera vuelta ante el Frente de Todos liderado por Alberto Fernández. Esta frase, tan obvia como complicada de entender, no fue compartida por su equipo de comunicación, pero sí descubierta horas después. El clip con los dichos sobre el coronavirus en Argentina y el mundo se volvió viral.





"Por más que la gripe no esté directamente relacionada al frío, en realidad todos los años tenemos más casos de gripe y neumonía en invierno que en verano", agregó.





Sin aclarar a quienes o a qué apuntaba, Mauricio Macri aseveró "El miedo y el pánico te hacen tomar decisiones extremas que después resultan estúpidas y muy destructivas".





También elogió la cuarentena disupuesta por Iván Duque, presidente de Colombia. La entrevista se difundió el miércoles. El viernes, el país cafetero batió su récord de contagios de coronavirus y anunció la vuelta a la cuarentena estricta en Bogotá, la capital.

