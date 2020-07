/ / Mega estafa Mutual Altos de Chipión: 70 allanamientos en busca de la ruta de los dólares

Gendarmería esta mañana cubrió la población para la realización de los allanamientos

Cerca de cincuenta allanamientos de un total de setenta se realizan en Altos de Chipión en el marco de la investigación que vienen llevando adelante por la mega estafa realizada por la Mutual Altos de Chipión, la que realizaba operatorias en dólares sin autorización del Banco Central de la República Argentina.

El resto de los allanamientos que se realizan por orden del Fiscal Federal de San Francisco Luis María Viaut, se llevan adelante en estudios contables, estudios jurídicos y domicilios particulares de las ciudades de Morteros; San Francisco; Las Varillas; Córdoba; La Paquita y Rafaela, en Porteña habrían allanado las cajas de seguridad de Mutual del Centro Comercial, además habrían allanado en Las Parejas el Estudio Contable de quienes eran los auditores externos de la mutual.

En Altos de Chipión allanaron los domicilios de Fabio González, Carlos Tomatis, Oscar Larivey, presidente, secretario y tesorero respectivamente de la mutual, viviendas de los ex empleados de la mutual, las oficinas y vivienda de la familia Gorgerino quienes están imputado por la justicia provincial en el marco de la misma estafa al igual que el ex gerente Lucas Priotti, además allanaron oficinas contables, empresas y domicilios de ahorristas de la localidad en busca de documentación para determinar el circuito del dinero que se movilizaba desde y hacia la entidad crediticia que no tenía autorización del Banco Central para operar, sobre todo con la compra - venta y toma en deposito de dólares

Precisamente el fiscal en cuanto al monto de la estafa dijo que se deben determinar, pero se estaría hablando de más de dos millones de dólares, lo que podría haber manejado la mutual

Para la realización del operativo que inicio esta mañana movilizaron a 350 efectivos de Gendarmería Nacional, además actúan 20 inspectores de Afip quienes cuentan con 20 líneas directas con el Banco Central de la República Argentina para el entrecruzamiento de información.

“Estamos trabajando bajo la hipótesis de una asociación ilícita conformada para realizar fraudes fiscales, lavado de dinero, evasión, incumplimiento de normas cambiarias, ley de cheques entre otros delitos” expresó el Fiscal Federal, Luis María Viaut quien solo señaló que están viendo que documentación pueden obtener

Al consultarle acerca de la posibilidad de que existan en la jornada de hoy alguna detención, teniendo en cuenta que se plantea una asociación ilícita, solo dijo que todo es materia de evaluación

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.