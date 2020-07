/ / Movilizaba la anti cuarentena en Argentina y murió por coronavirus

El hombre era parte de las marchas contra las medidas del Gobierno para disminuir los contagios.

Un militante macrista y anticuarentena que asistía a las marchas contra las políticas de prevención del Gobierno murió luego de contagiarse de coronavirus.

“De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada. Era mi único primo hermano. Teníamos muy buena relación”, contó su prima Marita Riera en declaraciones al portal Infobae.

Sportorno era un militante radical que se sumó a las filas del PRO y se convirtió en un ferviente cibermilitante del macrismo. En sus redes sociales se lo puede ver en fotos junto a dirigentes como Cristian Ritondo y Fernando Iglesias.

El hombre manejaba distintos perfiles en Facebook y administraba las páginas de Facebook "Argentina no se rinde" y "República nunca será roja", de corte antikirchnerista. Desde allí promovía las convocatorias a las movilizaciones contra la cuarentena.

“Tenía un montón de nombres en Facebook y era administrador de grupos de Whatsapp diferentes. Lo bloqueaban a cada rato. Estaba entretenido. Decía que los comunistas no tenían que volver y que no quería ver una bandera roja. Era muy cómico, nos gustaba escucharlo”, reveló su prima.

En una de esas marchas se lo pudo ver a Spotorno frente a las cámaras de televisión haciendo "fuck you" con sus manos. “Un día él me dice ‘fui a la concentración en el Obelisco'. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva”, apuntó Riera.

Según el relato de su prima, el hombre la llamó una semana después y le confesó: "Me la pesqué". Desde ese momento sufrió insuficiencias respiratorias y realizó algunas consultas médicas que no tuvieron un diagnóstico preciso, también se comunicó con la línea 107.

La reconstrucción de las últimas horas del jubilado marca que mantenía una conversación por Whatsapp con una compañera de militancia hasta que dejó de contestar cerca de las 22.20. La mujer tenía el teléfono de sus hijas y ante la preocupación les informó la situación, sin embargo, atribuyeron el problema a un eventual corte de luz. Pero a la mañana siguiente tampoco contestó y una de sus hijas se acercó a departamento para comprobar la trágica noticia.

Las pruebas realizadas a Spotorno concluyeron que las causas de muerte fueron “Neumopatía” y “COVID-19″. "A veces pienso por qué sus mismos correligionarios no lo cuidaron y le dijeron ‘quedate vos en casa que salimos nosotros’. Todos en esos grupos de Facebook se mostraron dolidos cuando supieron de su muerte y dieron el pésame, pero sigo leyendo que están armando nuevas convocatorias. Es como si no hubieran entendido. Falta conciencia”, concluyó Riera en declaraciones a Infobae.

