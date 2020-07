/ / / Suardi: Implementaran capacitación virtual entre el municipio, «Creer en red» y UNA

Marianela Mottura referente del Área de Cultura y Educación de Suardi

30 cursos de extensión bajo la modalidad virtual serán puestos a disposición por el Área de Cultura y Educación a través de «Creer en red» Asociación Civil con la Universidad Nacional de las Artes, (UNA). Con ese objetivo Marianela Mottura referente del Área de Cultura y Educación, participó de una reunión por videollamada, con los responsables de Creer en red, Jorge Zanuzzi y Bichi Andruetto.

En el transcurso de la reunión virtual de la que participaron además representantes de otros municipios y comunas, los responsables de «Creer en red» dieron a conocer los detalles del convenio que celebraron con la Universidad Nacional de las Artes.

Esta casa de altos de estudios pondrá a disposición a partir del mes de agosto 30 cursos de extensión, de modalidad virtual-cuatrimestral, los que darán a conocer los próximos días con los detalles sobre los cursos a los que podrán acceder.

La Municipalidad de Suardi participa de actividades de «Creer en Red», Asociación Civil, con Sede en la Ciudad de Rosario, agrupa a más de 250 pueblos y ciudades de la Provincia de Santa Fe, que integran desde municipios y comunas, referentes y promotores culturales, artistas, sectores de la educación, la producción, la salud y de otros ámbitos, como así también gente independiente.

La entidad con una fuerte impronta en la formación, nació solidaria y cooperativa, y es ese el rasgo distintivo de cada una de las propuestas en la que propicia convenios con casas de estudio de nivel terciario y universitario.

Otra de las propuestas, es la realización de producciones destinadas a los distintos sectores de la sociedad, que tendrán como sello la mirada regional de cada una de las ciudades y pueblos, asumiendo el desafío de salir del lugar propio, justamente para afianzarlo y enriquecerlo.

«Una Cultura que se mejore a sí misma, no por designio de algún iluminado, si no que sea el camino que decide una sociedad que no se conforma con lo que es…» expresan desde la entidad que tiene sus génesis en la integración quienes siente en comunión con los mismos sueños, búsquedas y objetivos: una Cultura que incluya y contenga, innovadora y diversa, una cultura que de oportunidades y sea sostenida y dinamizada por el constante movimiento del conjunto de los ciudadanos.





En Julio Suardi es teatro

El Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Suardi convoca a todos los suardenses para que durante éste mes de julio, busquen en sus cajas de recuerdos y envíen fotos o imágenes de diferentes presentaciones del Elenco de Teatro local.

Enviar la foto con una breve reseña que responda a los siguientes interrogantes: ¿De qué obra se trata?, ¿Cuándo se presentó? y ¿Quiénes aparecen en la fotografía?

Aquellos que tengan material para compartir pueden hacerlo vía email: “cultura.suardi@gmail.com” o vía whatsapp: 15442223





Registro artístico

Convocan a artistas y productores culturales locales a inscribirse en el “Registro Artístico” online.

El objetivo de éste relevamiento es obtener información detallada de personas, grupos y organizaciones ligadas a la cultura.

Via online, artistas y grupos, pueden inscribirse en este registro que abarca todas las expresiones: actuación, música, danza, artes plásticas, artes visuales, literatura y artesanías.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.