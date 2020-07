/ / / Mujeres que lucharon por la independencia

El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de España y de cualquier otra dominación extranjera, en Tucumán. Una parte de la historia quedó relegada, una de ellas es el rol de las mujeres que hicieron posible con sus acciones ese desenlace hacia la libertad.

Se destacaron las mujeres de todas las clases sociales. Hubo mujeres que salieron a guerrear, otras las hubo, que permanecieron en sus hogares pero obsequiaron bienes y vituallas para las tropas patriotas.

Un tercer grupo pudo darse el gusto de entregar directamente el dinero, muchas cosieron uniformes y banderas, siguieron al ejército y cocinaron, curaron a los heridos y enterraron a los muertos tras cada combate.

Algunas se disfrazaron para inmiscuirse entre los adversarios y obtener información; las damas de mejor posición hicieron lo mismo valiéndose de su encanto y condición de mujeres. A las informantes se las llamó bomberas.

Todas las mujeres que participaron de un modo u otro en la contienda independentista han quedado, en general, en las invisibilidades por la sociedad y la historiografía.

Salvo escasísimas excepciones, la historia fue escrita por los varones; pocas mujeres en América Latina lo hicieron, y más bien ello ocurrió a través de la novelística y la cuentística. Por suerte, muchas cosas han podido ser rescatadas a través de la tradición oral y hoy es posible acceder a su conocimiento.

Recordamos aquí no sólo a las famosas o socialmente destacadas, sino a todas, en especial a las anónimas, Sin embargo, sería injusto dejar de nombrar a:Martina Silva de Gurruchaga, Magdalena Güemes de Tejada (Macacha), Carmen Margarita Puch de Güemes, Mama Gabriela, María Remedios del Valle Rosas, Loreto Sánchez Peón de Frías, Magdalena de Goyechea y la Corte de Güemes/Tineo, Juana Moro de López





¿Qué hicieron estás luchadoras por la independencia?