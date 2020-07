/ / / Un trabajo comunitario para cuidar la salud sin descuidar la actividad productiva y comercial para el sostenimiento de las fuentes laborales

Augusto Pastore intendente municipal

La situación planteada por la pandemia a nivel mundial de Covid-19 al igual que la problemática del dengue que este año tuvo un afincamiento muy fuerte en zonas de la región significó un fuerte despliegue para el desarrollo de políticas públicas para el municipio de Freyre, tanto desde las acciones preventivas de salud, como en materia social, además de las vinculadas a la actividad productiva, comercial y de servicios con el objetivo en primera instancia de cuidar a cada uno de los habitantes, tratando de evitar la llegada de ambas enfermedades y al mismo tiempo que las disposiciones emanadas desde los diferentes organismos tuviesen el menor impacto posible sobre los freyrenses.

Centro de Operaciones de Emergencias

informando a la comunidad

«Desde un primer momento ante las dos situaciones de riesgos para la salud de la población, siguiendo los lineamientos establecidos por el gobierno provincial, como así también las disposiciones nacionales, consensuando en términos generales con los intendentes de la región, enfatizamos las acciones con nuestro equipo de gobierno hacia la prevención con la participación coordinada de todas las áreas del municipio. La fuerte campaña de concientización y las acciones directas de limpieza, descacharrado y controles permitieron que el dengue no se expanda sobre la población y en cuanto al coronavirus, una pandemia mundial que significa un permanente aprendizaje de todos. Hasta el momento no hemos tenido casos en nuestra localidad, pero eso no significa que no vaya a ingresar el virus, por lo tanto no debemos relajarnos, nosotros como gobierno y los vecinos en general, porque la única vacuna que tenemos para evitar que llegue, es el cumplimiento de las medidas preventivas, pero para que eso ocurra es necesario que todos las cumplamos», manifestó el intendente Augusto Pastore al realizar un balance de las acciones de gobierno emprendidas en relación al Covid-19 y dengue.

Cada una de las políticas públicas que se establecen es consensuada con el Centro de Operaciones de Emergencias local, Defensa Civil, las que a su vez las especificas a corona virus son emanadas del COE San Francisco o central, «La creación del COE, es otro gran paso dado junto al Gobierno de Córdoba e Intendentes vecinos para hacer frente a la pandemia», puntualizó el intendente.





Libre de dengue

A partir de un incremento en los casos de dengue en distintas poblaciones de nuestra región, desde las distintas secretarias del municipio se implementaron medidas tendientes a prevenir con un excelente resultado, al tener que realizar un solo bloqueo ante un caso sospechoso que finalmente fue negativo.

Las campañas de descacharrado y limpieza de patios consideran fue la causa del buen resultado epidemiológico, razón por lo que tienen previsto a partir del mes de agosto de este año intervenir en la totalidad de las manzanas con un programa de descacharrado para tratar de seguir manteniendo a la población libre de dengue





La vacuna contra el coronavirus es la prevención

Desde un primer momento se instrumentaron medidas instando a los vecinos que hayan estado en alguna zona de transmisión de Covid-19 reporte su regreso tanto desde el exterior como de zonas del país, a las autoridades sanitarias locales con indicación del recorrido del viaje a los fines de disponer las medidas preventivas. Al mismo tiempo convocaron a todos los médicos de la localidad con el propósito de ir informando la evolución y los desafíos que implica la pandemia.

La instrumentación de controles de tránsito y en los accesos a la localidad con el registro de datos, toma de temperatura con termómetros de última generación y desinfección, además de la ubicación de ambulancias para la realización de controles sanitarios fueron medidas preventivas que de forma permanente se vienen llevando adelante en pos de cuidar a cada uno de los pobladores.

La desinfección de sectores públicos y en comercios en los cuales asisten personas frecuentemente, la colocación de túneles desinfectantes en el ingreso de pacientes febriles en el Centro de Salud, en la Asociación de Bomberos Voluntarios y el corralón Municipal es otra de las acciones preventivas que desde el municipio se llevaron adelante.

Desde el Centro de Salud municipal ante cada circunstancia se activaron los protocolos y ante algún caso sospechoso hasta la llegada de los resultados de los hisopados las personas fueron aisladas en la Residencia Deportiva que fue adecuada de manera especial para esta circunstancia.

Así mismo se llevó a cabo una campaña domiciliara de vacunación anti gripal para adultos y pediátricas a través de brigadas a los grupos de riesgo de la localidad entre otras acciones preventivas





Atención de la demanda social

La atención de la situación social de una franja importante de la población como consecuencia del aislamiento social obligatorio, fue una constante sobre todo en la atención de los sectores más vulnerables con módulos alimentarios, acompañamiento en gestiones y atención de las diferentes demandas.

Se instrumentó el operativo de traslado a unos 150 beneficiarios de la tarjeta Alimentar para que reciban la misma en la ciudad de San Francisco, significando la misma un ingreso promedio a los comercios locales dedicados al rubro alimenticio de unos 750 mil pesos mensuales.

Asisten en la gestión ante Anses a todas aquellas personas que deben tramitar los diferentes planes de ayuda nacional, inscripciones en el Programa «Ingreso Familiar de Emergencia», entre otros.

Implementaron el programa «Codo a codo» con estrategias de acompañamiento para adultos mayores con propuestas creativas, lúdicas, comunicativas y de asistencia para quienes lo requieran.





Cuidado del trabajo

«Sostener la actividad laboral desde siempre es un objetivo de gobierno y en esta circunstancias especiales, tratamos de acompañar dentro de nuestras posibilidades a todos los sectores desde cuenta propista, el pequeño y mediano hasta el grande porque todos tienen la misma importancia para el desarrollo del pueblo. En este sentido trabajamos de manera conjunta municipio, mutual, cooperativa, centro comercial e industrial en la implementación de programas de financiamiento que ayudaron a hacer un poco más liviana la situación» subrayó Pastore al destacar la predisposición de las instituciones a trabajar en el sostenimiento de los comercios, las industrias, los oficios y los servicios.

La puesta en marcha del programa «Estamos con vos» permitió a través de la mutual 9 de Julio Olímpico constituir un fondos de más de dos millones de pesos, beneficiando a 45 comerciantes y prestadores de servicios, monotributistas hasta categoría «G» con un monto promedio de 44.223 pesos. Además 36 empleados y prestadores de servicios informales recibieron un préstamo de 6 mil pesos. En todos los casos los mismos deberán ser reintegrados sin intereses con 90 días de gracias en 12 cuotas mensuales.

Por otra parte el Ejecutivo municipal con el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante dispuso la eximición de las tasas municipales de comercio e industria, a aquellos que no se encuentren exceptuados por el Decreto Nacional.

Al mismo tiempo ponen a disposición las herramientas establecidas por el gobierno provincial como son los créditos Mipymes y el programa «Compra amiga».





Comunicación

La puesta en marcha de las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno nacional, significó la implementación del programa comunicacional «Quédate en casa» con diferentes acciones.

«Enfatizamos la unión, solidaridad y se focalizan los mensajes según las públicos objetivos. Se promueven las campañas de prevención sin alarmar a la población. Informamos regularmente el estado de situación local, apelando a recursos audiovisuales, medios locales y conferencias de prensa, reforzando el concepto de responsabilidad individual para salir de esta crisis y también se produce material para entretener a la población que debe quedarse en su casa» manifestó el intendente Augusto Pastore quien junto al Secretario de Salud Juan Ambroggio son los encargados de informar a la comunidad

La importancia del compromiso individual y la responsabilidad social son puntualizadas en cada comunicación, además de reforzar la misma con las recomendaciones para que los vecinos que estén fuera del sistema formal laboral y no gocen de beneficios sociales ya sean nacionales o provinciales se inscriban para recibir el beneficio que otorga Anses.





Solidaridad comunitaria

La inesperada pandemia obligo a arbitrar medidas de austeridad económica en las distintas áreas del municipio con el propósito de atender la situación de emergencia generando ahorros, como así también a la capacitación en diferentes áreas para adecuar la atención.

Además se creó el fondo común especial a nombre de Defensa Civil conformado con el aporte del 10% de los haberes que perciben los funcionarios políticos y asesores del municipio, concejales y tribunos, la que es extensiva a todos los vecinos y vecinas de la localidad que deseen cooperar para ser destinado a equipamiento e infraestructura para la salud pública. Con el referido fondo solidario adquirieron una nueva Unidad Traslado de Emergencias 0 km, destinada al Centro de Salud Municipal.

La empresa local Ferretera General Paz, dono al municipio 2000 barbijos, máscaras y alcohol en gel para ser destinados a los alumnos de las escuelas de la zona rural y urbana.

La capacitación al equipo de salud, del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, como el asesoramiento técnico del Ingeniero en Higiene y Seguridad a los locales para la implementación de los protocolos y medidas de seguridad correspondientes, previo a sus respectivas aperturas al igual que la participación de los distintos actores en el marco de la Ley Micaela en la Lucha contra las Violencias a las fueron parte de las acciones.





