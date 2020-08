/ / / Carta abierta de Sonia Sánchez a Martha Lamas: "No soy frigida, ellos no saben coger"

La señora Martha Lamas en un zoom dijo «por esposas frígidas los hombres buscan trabajadoras sexuales». Yo le contesto públicamente que usted señora Martha Lamas que la prostitución , no solo está equivocada, sino que repite el discurso que le fue introyectado desde el patriarcado, colonialismo y proxenetismo.

Usted señora no se deconstruyo nadita, o empezado a descolonizarse, y despatriarcalizarse, por ello sigue repitiendo impunemente tamaña violencia.

Como mujer que fui prostituida y traficada le digo que la prostitucion no es trabajo, por lo tanto, no existen las trabajadoras sexuales, son mujeres empobrecidas, desocupadas que estan siendo prostituidas.

Le pregunto usted sabe lo que hacen los torturadores prostitúyentes cuando van de putas?, ¿usted sabe lo que es la prostitución?, ¿la trata de personas? Le pregunto desde su saber cómo investigadora de la universidad.

Yo le contare, y no será «las memorias de tus putas tristes», todo lo contrario, es desde la mujer desobediente, con voz propia y desde la rabia donde escribo y vivo.

Cuando un varón prostituyente va de putas, no va porque la mujer es «frígida», es porque este varón desea seguir violando, torturando emocional y físicamente a otras mujeres, necesita además seguir teniendo el control sobre el cuerpo de su esposa y otras mujeres.

Cuando un varón prostituyente va de putas no es porque su esposa es frígida y no sabe tener sexo, o no sabe hacer el amor, es porque el cómo varón, tiene toda la complicidad de personas como usted, que desde la academia jamás habrá abrazado, mirado el rostro de una mujer prostituida, completamente destruida desde lo emocional, física y económicamente.

Cuando un varón prostituyente va de putas, no es porque las mujeres heterosexuales somos frígidas, es porque el contrato sexual sigue en pie, y personas como usted Martha Lamas lo sigue fortaleciendo, desde su discurso cargado de violencia, y destrato.

Cuando los varones van de putas no hacen el amor, o tiene buen sexo señora Martha Lamas, solo practican la violencia a través del sexo.

Señora Martha Lamas, ¿usted desde sus investigaciones universitarias llego a una puta esquina a investigar a esos varones «desilusionados por sus esposas frígidas» como cogen?, ¿en un prostíbulo?, o solo leyó artículos pro explotación sexual? Porque sus palabras dan como cierto que las mujeres heterosexuales somos las responsables de que exista la prostitución, pero también las lesbianas por huir de la heterónorma.

Le digo señora Martha Lamas ni las mujeres hetero, ni las lesbianas somos responsables de que exista la prostitución. Nosotras- muchas, no usted, luchamos a diario contra esta violencia que es la prostitución.

Los varones que van de putas, a los que yo Sonia Sánchez llamo torturadores prostituyentes, señora Martha Lamas jamás ninguno supo ni siquiera coger, y desgraciadamente por mi vida de mujer prostituida que he sido, pasaron miles de ellos. Solo recuerdo de ellos golpes, manoseos, penetraciones bucales, vaginales y anales hasta dejarme internada, como lo hicieron los 25 prostituyentes en rio gallegos- provincia de santa cruz- argentina, que pagaron por un «servicio sexual» llamado «bautismo», porque era puta nueva en ese prostíbulo. Esos varones que usted dice que van de «trabajadoras sexuales por tener esposas frígidas».

¿Señora Martha Lamas usted sabe a qué es obligada una mujer empobrecida, desocupada prostituida por esos varones que van de putas por tener «esposas frígidas» según usted?? yo le contare, porque su investigación no llego más allá de un escritorio de una universidad

Cuando un torturador prostituyente va de puta exige:

1-media francesa

Chupada de pene c/s profiláctico (esto siempre lo decide el torturador prostituyente), y el decide donde eyacular en la puta, o en su boca, vagina o ano.

2- francesa

Chupada de pene sin profiláctico y el torturador prostituyente eyacula en la boca de la puta

3- francesa completa

Chupada de pene sin profiláctico, el torturador prostituyente eyacula en la boca de la puta y ella debe tragar el semen

4-completo

Penetración bucal, vaginal y el torturador prostituyente eyacula en el ano de la puta, esto es con o sin profiláctico porque lo decide él!!.

5- completo con puño cerrado

Es la penetración vaginal y anal en la puta con el puño cerrado del torturador prostituyente.

6- lluvia dorada

El torturador prostituyente obliga a la puta pararse desnuda en el centro de la habitación y empezar a tomar agua, mientras el esta acostado en la cama, se masturba y violenta a la puta desde lo verbal y emocional, hasta que ella no aguanta más la violencia verbal y emocional que empieza a orinar, ahí el torturador prostituyente comienza a eyacular riéndose.

7- lamer ano. 8- lamer testículos. 9- bautismo

Cuando una puta es vendida en un prostíbulo y es «nueva» en ese prostíbulo, pueblo o ciudad, Varios torturadores prostituyentes se juntan y cierran el prostíbulo para hacer un «bautismo», yo soy sobreviviente de 25 torturadores prostituyentes en el prostíbulo de «Tarantini» (no el jugador) en Río Gallegos. Todos ellos violan a la puta más de dos veces toda la noche, apuestan cuanto aguantan para eyacular, cuanto más eyaculan dentro y sobre la puta.

10- «fiesta bang bang-

Varios prostituyentes se juntan para violar en una «fiesta sexual» a una puta embarazada.

Señora Martha Lamas estos son algunos de los «servicios sexuales» que buscan los varones que van de putas porque tiene «esposas frígidas», también los varones solteros, estos últimos según sus investigaciones universitaria a que mujeres culpan, y /o responsabilizan?

Ahora le pregunto a usted que es investigadora de la universidad donde ve sexo, amor, placer, aquí en la prostitución?,

Yo. señora Martha Lamas le digo que usted es el rostro y una interprete mas que tiene este asqueroso, violento, machista, capitalista, y vomitivo neoliberalismo sexual populista, que esta implementado en toda nuestra América latina.

Usted es la voz del proxenetismo dentro del feminismo, ni siquiera todos los títulos universitarios que tiene pueden ocultar lo falica y proxeneta que es su postura.

Usted señora Martha Lamas no tiene voz propia, lo sé porque cuando a mí me hicieron la puta de todas y todos repetía el discurso que tiene usted, claro yo llevaba la parte más brutal, usted solo debe pronunciarlo y reproducirlo desde su lugar de privilegio académico.

Como ha dicho una mujer de clase media alta a una mujer argentina: Ustedes las putas rompen familias, nosotras las «señoras» chupamos la correcta.

Yo Sonia Sánchez, hoy no chupo ni la correcta, ni la incorrecta, solo trato a cada minuto desde hace muchos años reconstruirme, recuperar mi cuerpo que fue expropiado dentro de la prostitución, por esos varones que van de putas por tener «esposas frígidas» según usted, tener voz y deseos propios que esos torturadores prostituyentes me enmudecieron y arrebataron, quererme, luchar para que otras mujeres no sufran la violencia que es la prostitución y trata. Nada fácil es porque hay muchas personas como usted señora Martha Lamas que promueven la explotación sexual y repiten el discurso mas violento y patriarcal que padecemos las mujeres.

La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales, y culturales, jamás trabajo.

Abrazos desobedientes y felices para todas, todos y todes que luchan por un mundo sin prostitución, y trata. y a usted señora Martha Lamas le digo ninguna mujer nace para puta.

Sonia Sanchez.