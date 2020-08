/ / Colonia Aldao: Familia de joven abusada por su tío es atacada y amenazada

Amenazas, atentados e intimidaciones vienen sufriendo familiares de una joven que fue abusada sexualmente por su tío que como producto de esa violación quedó embarazada. Fueron incorporados al programa de protección de testigos pero dicen que no alcanza para protegerlos y decidieron armarse para repeler los ataques

El hecho ocurrió en la localidad de Colonia Aldao, Santa Fe, en febrero pasado, cuando la joven de 21 años que vive en la zona rural fue un fin de semana a la casa de su tío de 30 años en la zona urbana, donde fue abusada por este, de acuerdo a la información sobre la denuncia a la que tuvo acceso Regionalísimo. Ella por temor y porque la amenazaron no contó nada en su momento; después al saber que como producto de ese abuso se encontraba embarazada en un determinado momento le contó a su familia lo que había sufrido.

En los primeros días del mes de agosto radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Sunchales, tomando intervención el Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, Gustavo Bumaguin, quien dispuso la detención del abusador, decretando después de la audiencia imputativa la prisión preventiva por dos meses y dispuso la realización de estudios de ADN a los fines de corroborar la paternidad del abusador sobre el embarazo de la joven entre otras medidas de pruebas, de acuerdo a la información que tuvo acceso Regionalísimo.

Al producirse la detención, la familia de la víctima comenzó a sufrir el tormento por parte de allegados al violador quien fue detenido un viernes al medio día y por la noche reventaron la casa donde reside una hermana de la víctima con su esposo.

El sábado por la noche tras recibir un aviso de la policía que podrían volver a atacar la casa, resolvieron ir al campo, mientras circulaban por un camino rural fueron interceptados por un auto con cinco personas encapuchadas, logrando tomar por otro camino, mientras familiares de la víctima salieron armados al encuentro de la pareja, cuenta el padre de la mujer violada

Por otra parte el padre recibió amenazas, en la que le dijeron que elija cuál de los hijos o nietos quiere que muera, entre otras tantas otras cosas que les manifestaron.

Sostienen que no cuentan con ningún tipo de seguridad, ya que fueron atacados con conocimiento de la policía de Colonia Aldao que nada habría hecho para que no ocurra este tipo de situaciones, más allá que da unas vueltas por el lugar.

«Estamos viviendo un calvario, de noche no dormimos porque no sabemos en qué momento vendrán a hacerte algo, yo trabajo en el campo, me levanto a las tres de la madrugada para ir a buscar las vacas sin saber si te están esperando o no y como se imaginarán así no se puede vivir», manifestó a Meridiano el papá de la joven abusada, quien al mismo tiempo dijo que tanto él como sus hijos decidieron armarse para repeler los ataques que sufren. «Estamos con mucho miedo porque la verdad es que nos sentimos indefensos».

La fiscalía les informó que fueron incorporados al programa de protección de testigos para que policía recorra por el campo al igual que en la casa en el pueblo, pero esa medida nos les brinda ninguna tranquilidad.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.