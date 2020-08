/ / / Colonia Rosa: La gestión anterior no rindió cuentas por cerca de un millón cuatrocientos mil pesos

La comuna de Colonia Rosa fue intimada por el gobierno provincial para que rinda el destino de fondos por alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos que fueron otorgados para distintas obras y programas durante 2018 y 2019.

El hecho fue dado a conocer por la actual presidenta comunal Silvana Imorberdof a través de un informe virtual en la que repasa sus siete meses de gestión y brinda detalles de las rendiciones que son adeudadas por la Comisión Comunal de la gestión anterior.

Al hacer referencia de la situación económica – financiera de la comuna, sostuvo que «El problema son las cartas documentos que se recibieron desde el momento que nosotros empezamos nuestra gestión. Son cartas que recibimos de la Contaduría de la provincia intimando para que rindamos la plata que se le dio a la comisión de la gestión anterior y que o no hizo las obras o no compro lo que tenían que comprar con el dinero asignado, lo que es peor de todo no hizo las rendiciones en su momento»

A si mismo indico que si no rinden el destino de ese dinero les será descontado de la coparticipación, así que resolvieron utilizar fondos propios para poder realizar las rendiciones, dando a conocer los montos específicos que no fueron rendidos desde abril de 2019 que se realizaron las elecciones primarias hasta que asumieron las nuevas autoridades en diciembre de 2019 que tienen que ver con fondos que deberían haberse destinado a la construcción de veredas peatonales, a obras de iluminación para seguridad, Fondo Asistencia Educativa y a programas de creación y fortalecimiento del área de la Mujer por un total de alrededor de un millón trescientos setenta y seis mil pesos.

Además la presidente comunal informo a la comunidad que envío nota al gobierno provincial solicitando se informe si existen otras rendiciones de cuentas pendientes a los fines de determinar posibles nuevas irregularidades, dado que en la actualidad siguen recibiendo intimaciones vía cartas documentos





