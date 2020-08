/ / Está prohibido identificar a los afectados por coronavirus

Está prohibido dar a conocer la identidad o difundir datos de las personas con Covid-19 o sospechadas de haberlo contraído. Quien lo haga estará cometiendo un delito.

Los casos de personas afectadas por Covid-19 residentes en Balnearia y la incidencia que tuvo en distintas poblaciones de nuestro departamento al generarse contactos de contactos, fueron incesantes los pedidos de identificación de las personas que fueron aisladas o de quienes fueron contagiadas. Los medios de prensa no podemos dar nombres de nadie, está prohibido por ley, porque es invadir la intimidad y privacidad del paciente».

Por su carácter de datos sensibles no pueden ser difundidos por ningún medio. Entiéndase por esto ni por medios escritos ni audiovisuales ni por las redes de comunicación. Este impedimento no solo abarca nombre y apellido, número de documento o domicilio sino también cualquier otro dato que pueda hacer identificable a toda persona que haya contraído coronavirus o se halle bajo el procedimiento sanitario destinado a constatar si contrajo o no la enfermedad.

Los únicos habilitados para el tratamiento de estos datos son quienes integren los equipos de salud afectados a la tarea de prevención, diagnóstico y tratamiento, siempre que sean necesarios por cuestiones estrictamente sanitarias con intervención del Ministerio de Salud, pero en ningún caso existen excepciones para que tengan difusión pública.

Cualquiera que trasgreda la prohibición queda sujeto a las penalidades previstas en ley 25.326 de Protección de Datos Personales señalaron desde la Agencia de Acceso a la Información Pública, entidad encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

La identidad de las personas que padecen coronavirus no puede ser revelada, excepto se cuente con el consentimiento explícito del paciente dado que de lo contrario se incurre en un delito grave, porque «La privacidad es un Derecho Humano, la protección de datos personales es un derecho que tienen todas las personas, por lo que no pueden ser difundidos por los medios tradicionales como tampoco por ningún medio vinculado con las nuevas tecnologías, como por ejemplo las redes sociales, manifiestan desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos al hacer referencia sobre el derecho a la privacidad en el contexto de la pandemia del coronavirus Covid-19.

