/ / / Graciela Albornoz: "No podemos permitir que gente que ha difamado a Daniel Martina organice un acto"

(Lisandro Valdemarin) Graciela Albornoz, esposa de quien fuera Intendente de San Guillermo Daniel Martina, se refirió al pedido de la familia para que la Municipalidad no organice un acto público el día de la conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento el próximo 25 de agosto.

"Nosotros queremos contestar el mensaje que dio la Coordinadora de Cultura ayer donde dice que nosotros familia no queremos un acto público en homenaje a Daniel. Nosotros más que nadie sabemos que Daniel merece el mejor de los homenajes y disculpen la poca modestia, pero su forma de ser y su personalidad merece eso y mucho más. Lo que nosotros no queremos un acto donde no haya sinceridad. Queremos un acto simple, sencillo, organizado por la gente que ha valorado a Daniel en vida y aún después, que haya respetado su memoria y que haya defendido también sus derechos y sus obras".

"No podemos permitir bajo ningún punto de vista que gente que realmente lo ha difamado desde el primer momento, desde el primer momento han difamado la imagen de Daniel. Hemos padecido un momento muy duro que fue el momento de su sepultura donde hemos visto a los concejales de Cambiemos y la UCR llevando el cajón de Daniel. En ese momento no podíamos darnos cuenta, pero cuando vimos las imágenes, al mismo momento que soltaron el cajón empezaron a difamarlo y difamarlo en una forma muy dolorosa".

"Daniel fue muy respetuoso absolutamente de todos los colores políticos y ha pasado cosas muy duras, pero siempre fue de frente, siempre fue honesto, siempre fue muy sensible y siempre le tendió la mano a los demás. Entonces, no queremos que el acto esté organizado por el Ejecutivo Interino y por los concejales de Cambiemos ni todo el equipo que tienen trabajando en secretarías. Es duro y tal vez no se entienda, pero nosotros no queremos hipocresía, queremos sinceridad".

"Hay instituciones que nos están llamando para hacerle homenajes a Daniel. Nosotros aceptamos esto. Queremos sí que Daniel tenga su homenaje, seríamos muy egoístas si quisiéramos impedir un acto público. No queremos que se use su imagen. No queremos que el Ejecutivo Interino nombre a Daniel, queremos que lo respeten y lo dejen descansar en paz", puntualizó.

"Nosotros como familia nos merecemos descansar y transitar en paz este momento tan difícil donde estamos quebrados, donde aún no podemos aceptar no verlo, veo a los periodistas acá y recuerdo haberlos recibido en cada nota que le hacían y para él era una fiesta que vengan a visitarlo y hacerle una entrevista y yo les hacía el cafecito. Esta mañana cuando me levanté y pensé en hacer esta conferencia no podía creerlo y sinceramente lo único que pedimos es transitar este momento en paz".

"Aparte de la difamación de Daniel hemos mandado una carta documento porque decían que había un faltante de dinero y hasta el momento no tuvimos contestación. Como familia hemos sido agredidos también, perseguidos en las redes, fui acusada de pagar a un periodista para que hable mal de la Municipalidad y no es así, jamás haría eso, nosotros tenemos dignidad".

"También hemos sido acusados de formar un grupo que iba a tomar la Municipalidad el 10 de diciembre conmigo a la cabeza. Para quienes me conocen saben que soy una humilde maestra de música jubilada jamás se me ocurriría. Lo último que hubiera querido es que la política aparezca".

"Cada día nos llega la noticia de un nuevo agravio, una cuestión que a lo mejor la ciudadanía no se da cuenta, pero nosotros sí. Para el remache final de esto y quizás sea lo que más nos duele es que están hablando y nos han llegado infinidad de testimonios que están hablado que en la Municipalidad hay fenómenos paranormales. Yo sé que a algunos les puede causar gracia, pero cuando te toca de un familiar tan directo no es ninguna gracia., menos de una persona como Daniel. Jamás Daniel haría una cosa semejante y yo sé que él está en paz, yo sé que su alma está limpia por su proceder y por su amor por los sanguillerminos".

"Nosotros lo que queremos es que por favor nos dejen en paz. Seríamos muy felices de ver que continúan con los proyectos de Daniel pero estamos viendo que los presentan como propios y eso duele porque hubo muchas horas de trabajo. Todo el grupo que lo acompañó todos los días están siendo agredidos y tienen que estar defendiéndose. Nosotros no nos vamos a meter en ese terreno, pero sí los vamos a apoyar, porque creemos que es el legado de Daniel", cerró.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.