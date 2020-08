/ / Jubilados a la defensiva

Por José D. Nayi

Multiples hechos de asesinato hacia delincuentes por parte de hombres octogenarios ocurridos en diferentes puntos del pais han ocurrido en las últimas semanas. Los hechos ocurren de forma similar, el anciano se encuentra en su casa, personas extrañas por algún medio o metodo logran ingresar al domicilio, realizan actos de violencia y la persona dueña de la casa reacciona tomando represalias sobre el delincuente. Sobre estos ataques en los cuales la víctima, en apariencia indefensa, consigue tomar la riendas del asunto, se plantea como primera defensa la legitima defensa, elemento que exime de responsabilidad a una persona por haber actuado en los términos que la ley lo exige.

Nuestro Código Penal impone como requisitos que exista una agresión ilegítima actual o inminente; que el medio utilizado sea proporcional y racional al hecho de agresión que se vive; que no exista provocación suficiente por parte del que se defiende.

Según en la forma en que se desenvuelvan los hechos se va a calificar de legitima defensa u homicidio por abuso de legitima defensa.

¿Cómo actuar ante una situación de tal grado?, ¿Que medidas tomar y que no se debe hacer ante un intruso en un domicilio?. Las respuestas a tales preguntas van a derivar de cada hecho en particular, partiendo de la base de que un fiscal y un juez van a evaluar las condiciones psicológicas, los actores en la escena, las posibilidades defensivas de cada uno y la proporcionalidad de los medios utilizados por cada uno.

Vamos a partir de dos ejemplos con diferentes situaciones a los fines de entender en forma práctica y sencilla como funciona el sistema.

Primer caso y primer escena. una persona haciendose pasar por distribuidor de correo, toca el timbre en la casa de un adulto mayor. El mismo atiende al supuesto personal del correo, quien inmediatamente saca un cuchillo y lo dirige al cuello del anciano metiendolo al interior del domicilio. Dentro del domicilio el ladron exige dinero, suelta al abuelo, lo golpea y le pide que busque toda la plata que tiene. Éste se dirige a un cajón donde tiene una pistola, saca la misma apunta al ladrón, quien al ver el arma sale corriendo de la casa, momento en el que el anciano dispara y lo mata. Segunda escena. Los mismos hechos, solo que esta vez el ladrón lo ataca al anciano con el cuchillo tajeandolo en partes del cuerpo, el anciano dispara al ladrón matándolo. Tercera escena. Los mismos hechos, solo que esta vez el anciano apunta al ladrón, lo reduce y lo contiene mientras llama a la policia.

En la primer escena, el anciano comete un homicidio agravado por el uso del arma de fuego abusando de la legitima defensa. En la segunda escena, estaríamos ante un hecho de legítima defensa, porque no teniendo otro medio disponible mas que el arma, es atacado por un sujeto que no es intimidado ante el arma, y la única forma que tuvo de salvar su vida es disparando, es inimputable, es una situación de legitima defensa. La tercera escena es la ideal, porque en proporcionalidad de medios utilizados el anciano se encuentra en ventaja por considerarse un arma de fuego de mayor peligrosidad que un arma blanca como lo es el cuchillo. Por otro lado, no comete un homicidio y además recurre a las fuerzas de seguridad para que los mismos se encarguen del sujeto.

Segundo caso, el ladrón ingresa al atardecer por el patio, con un arma, al domicilio del anciano. El anciano se percata de tal hecho e inmediatamente dispara al aire, escapando el ladrón. Si el ladrón no escapara y contra ataca con más disparos, el anciano se encuentra en una situación que lo habilita a disparar a matar. Segunda escena, el anciano con un cuchillo espera detras de la puerta y cuando el ladrón ingresa con el arma, lo apuñala hasta matarlo. En estos casos nos encontramos ante situaciones de legitima defensa.

¿Cuando no hay legitima defensa? Ésta no existe cuando el ladrón cesa en su actividad agresora y se retira del lugar del hecho. En ese preciso momento de retirada, cualquier acción que dañe o mate al delincuente se convierte en delictiva por estar abusando de una posición, en la cual, ya no se está en desventaja o desprotegida la víctima. Como así tampoco existe legítima defensa, si ante la posibilidad de realizar un disparo al aire, se dispara al cuerpo del delincuente, como tampoco si pudiendo utilizar la fuerza física se utiliza un arma blanca, porque el medio utilizado para defenderse siempre debe ser el que se encuentre disponible y sea utilizado en la forma menos dañina para contrarrestar el ataque del delincuente.

Como puede verse, legitima defensa no es simplemente matar a un extraño que ingresa a un domicilio o en la calle exigiendo dinero o haciendo daño, sino, que el hecho tiene sus particularidades, debiendo destacarse que no se tiene en cuenta la fragilidad de una adulto mayor por ser tal, sino, en virtud de los medios empleados para defenderse.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.