/ / Los efectos de la violencia familiar

La pandemia no sólo a producido efectos económicos perjudiciales, sino, que la tensión también se ha extendido a la familia. Según las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica, entre el 16 y 19 de marzo, se receptaron treinta y un denuncias por día, del 20 de marzo al 17 de julio se receptaron once denuncias por día.

Cuando se habla de violencia familiar, nos debemos encuadrar dentro del contexto exclusivo de la familia, ya que violencia de genero es otro ámbito, y se adentra en la violencia causada a la otra persona por el hecho de ser de otro género, lo cual, implica otra materia que no debe ser confundida.

La ley 9283 de la Provincia de Córdoba, regula todo lo atinente a violencia familiar, donde a los fines de identificar que se entiende por familia la define como «el surgido del matrimonio, de uniones de hecho o de relaciones afectivas, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales. Y cuando hablamos de violencia familiar, nos referimos a acciones que producen daños físicos o psicológicos a la víctima conviviente.

Generalmente se entiende a la violencia como violencia física, pero en realidad la violencia familiar es mucho más amplia. Los tipos de violencia que puede sufrir la victima dentro del grupo familiar son a) Violencia física, b) Violencia psicológica o emocional, que produzca ,en quien las recibe, deterioro o disminución de la autoestima y una afectación a su estructura de personalidad; c) Violencia sexual, y d) Violencia económica.

Violencia familiar y violencia de género no son lo mismo, aunque pueden relacionarse. Un ejemplo clarificativo que distinga ambos tipos de violencia puede ser cuando por ej. El empleador humilla verbalmente por ser mujer a su empleada realizando en forma constante manifestaciones sobre lo incapaz o inútil que es para el trabajo y que nunca va a permitir que ascienda a un puesto mejor. Este sería un caso de violencia de género en el ámbito de trabajo.

Un ejemplo de violencia de género y familiar, puede ser cuando por ej. el esposo/conviviente humilla verbalmente por ser mujer a su esposa/ conviviente realizando en forma constante manifestaciones sobre lo incapaz o inútil que es para el cuidado de los hijos y además ejerciendo deliberadamente violencia económica tras no ayudarla para que la misma pueda adquirir elementos de subsistencia.

Un ejemplo de violencia familiar, puede ser cuando por ej. cuando el esposo/ conviviente por problemas de inestabilidad emocional y la incapacidad de llevar adelante una relación ordinaria, maltrata periódicamente a sus hijos y pelea frecuentemente con su esposa/ conviviente por diversas cuestiones al punto de afectar la salud del grupo familiar.

Cabe destacar que la violencia familiar y de género no es solamente del hombre hacia la mujer, sino, que también se da desde la mujer hacia el hombre.

Los efectos y consecuencias de iniciar una denuncia por violencia familiar son varios. El efecto principal es la medida de precaución que dispone en forma inmediata todo juez ante una denuncia por violencia familiar, es decir, la separación del/la agresor/a del domicilio de residencia, por tiempo indeterminado quedando el mismo a disposición del Juez definir hasta cuándo va a durar. Para ello va a tener en cuenta lo que informen el equipo de psicólogos, las manifestaciones del denunciante y del denunciado/a.

Como consecuencia, el/la agresor/a queda excluido del hogar y dependiendo de si mismo saber dónde va a residir, ya que la justicia no ofrece amparo alguno en tal sentido. Asimismo, el fin primordial de la ley es la recomposición de los lazos familiares, por ello es que generalmente se ordena a la víctima y al agresor realizar tratamientos psicológicos hasta que se hayan superado las trabas psíquicas que permitan un desarrollo armónico en la vida familiar.

Si durante el proceso se detecta que se ha realizado una denuncia falsa, dicha persona tras cometer el delito puede quedar imputada por falsa denuncia. En cambio, si durante el proceso que efectivamente el/la agresora ejercía actos de violencia contra la víctima, se le impone una multa, la que queda bajo consideración del Juez moderar el monto de la misma.

Por último, de constatarse la comisión de un delito, como por ejemplo lesiones físicas en la víctima, el Juez de Violencia Familiar, va a dar noticia al Fiscal de Instrucción en materia penal para que investigue dicho delito. Pero si se ha lesionado moral/psíquicamente a la víctima, se deberá iniciar una acción civil reclamando los daños y perjuicios, pero deberá realizarlo en forma independiente y con un abogado ante un juez civil.

En virtud de lo expuesto, siendo complejos los conflictos familiares, donde como generalmente se dice «cada familia es un mundo», lo que se debe intentar no perder es el sentido común. En tiempos donde las crisis económicas y sociales son difíciles de llevar, lo que se debe proponer cada familia es aunar las relaciones, armonizar en lo posible la convivencia, o si la misma no es posible, intentar encontrar una salida pacífica de la zona de conflicto porque las cargas emocionales que implican encontrarse sometido a un proceso judicial son altas y de costos que se podrían evitar. Pero en situaciones en que el conflicto judicial es inevitable, aún en dicha instancia no se debe dejar de intentar perseguir el camino más pacífico.

– Abogado - Mp. 1-39813





